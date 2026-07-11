Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 106
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Непонятно, почему в логе после выполнения функции OnInit() в режиме оптимизации ничего не выводится.
Выводится. И я указал, что именно:
Воспроизведение невозможно без пользовательского символа.
Прилагаю архив с настройками символа и историей тиков за 2 месяца.
Проверил 11-й раз - всё норм.
Странные у вас флаги у тиков. Нижние четыре строки флаги должны быть равны 4, а у вас 6, откуда там изменения бида? Нет в них изменения бида, бид одинаковый значит флаг должен быть 4.
Я не думаю, что причина ошибки в этом, но всё же не мешало бы поправить флаги, для чистоты эксперимента.
Вам ещё много чего надо подучить…
Вы русский язык не понимаете?
Слово "Обычно" - новое в вашем словаре?И показывайте реальную спецификацию, а не тестора настройки - умник.
Вы русский язык не понимаете?
Слово "Обычно" - новое в вашем словаре?И показывайте реальную спецификацию, а не тестора настройки - умник.
А в вашем словаре сколько новых слов?
Тема вообще о тестере стратегий, а не об обычных фантазиях…
А в вашем словаре сколько новых слов?
Тема вообще о тестере стратегий, а не об обычных фантазиях…
Вы видимо потеряли контекст из-за Ваших фантазий. Перечитайте первый мой ответ, на что он был и подумайте - почему так.
Не засиживайтесь, а то пропустите очередное судебное заседание.
Хотите секретарём сделаться при мне?
Спасибо, но денег нет на ваши услуги.
Своп в тестере (Exchange Stocks) не зависит от цены и не начисляется в ночи пт→сб, сб→вс
Сборка: MetaTrader 5, build 5833 (25.04.2026)
Символ: акция МОЕХ (Exchange Stocks), торгуется 7 дней в неделю. Тип свопа — «В процентах по текущей цене» (проверено и «от цены открытия», результат тот же). Своп коротких = -13.0, коэффициенты по всем дням = 1.0.
Проблема:
Проверено экспериментально (EA открывает шорт на заданное число ночей и сравнивает DEAL_SWAP закрывающей сделки с расчётом по формуле) — отклонение воспроизводится стабильно на разных ценах и сроках удержания.
Вопрос: это ожидаемое поведение для Exchange Stocks или дефект тестера? Если ожидаемое — как корректно смоделировать реальную плату за перенос шорта в % годовых от текущей стоимости позиции, начисляемую каждую календарную ночь без пропусков?