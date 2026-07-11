Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 106

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Alain Verleyen #:
Непонятно, почему в логе после выполнения функции OnInit() в режиме оптимизации ничего не выводится.

Выводится. И я указал, что именно:

1st tick: 2020.12.31 23:59:00, 1609459140000ms, Bid=1.22141, Ask=1.22164
Alain Verleyen #:
Воспроизведение невозможно без пользовательского символа.

Прилагаю архив с настройками символа и историей тиков за 2 месяца.

Файлы:
TEST_EURUSD.zip  1460 kb
 
Ivan Titov #:

Проверил 11-й раз - всё норм.

Странные у вас флаги у тиков. Нижние четыре строки флаги должны быть равны 4, а у вас 6, откуда там изменения бида? Нет в них изменения бида, бид одинаковый значит флаг должен быть 4.

Я не думаю, что причина ошибки в этом, но всё же не мешало бы поправить флаги, для чистоты эксперимента.

 
Alexey Viktorov #:

Вам ещё много чего надо подучить…


Вы русский язык не понимаете?

Слово "Обычно" - новое в вашем словаре?

И показывайте реальную спецификацию, а не тестора настройки - умник.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Вы русский язык не понимаете?

Слово "Обычно" - новое в вашем словаре?

И показывайте реальную спецификацию, а не тестора настройки - умник.

А в вашем словаре сколько новых слов?

Тема вообще о тестере стратегий, а не об обычных фантазиях…

 
Alexey Viktorov #:

А в вашем словаре сколько новых слов?

Тема вообще о тестере стратегий, а не об обычных фантазиях…

Вы видимо потеряли контекст из-за Ваших фантазий. Перечитайте первый мой ответ, на что он был и подумайте - почему так.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Вы видимо потеряли контекст из-за Ваших фантазий. Перечитайте первый мой ответ, на что он был и подумайте - почему так.
Не засиживайтесь, а то пропустите очередное судебное заседание.  
 
Vitaly Muzichenko #:
Не засиживайтесь, а то пропустите очередное судебное заседание.  

Хотите секретарём сделаться при мне?

Спасибо, но денег нет на ваши услуги.

 

Своп в тестере (Exchange Stocks) не зависит от цены и не начисляется в ночи пт→сб, сб→вс

Сборка: MetaTrader 5, build 5833 (25.04.2026)

Символ: акция МОЕХ (Exchange Stocks), торгуется 7 дней в неделю. Тип свопа — «В процентах по текущей цене» (проверено и «от цены открытия», результат тот же). Своп коротких = -13.0, коэффициенты по всем дням = 1.0.

Проблема:

  1. Фактическое списание свопа за ночь не зависит от цены символа — на 1000 акций всегда ровно -0.36 руб, независимо от того, торгуется акция по 92 или по 104 руб. Ожидалось по формуле Bid × ContractSize × SwapRate/100/360 — цена явно не подставляется.
  2. Своп не начисляется за ночи пятница→суббота и суббота→воскресенье, хотя коэффициенты по этим дням = 1.0, а сессии символа включают выходные. Ночь воскресенье→понедельник начисляется нормально.

Проверено экспериментально (EA открывает шорт на заданное число ночей и сравнивает DEAL_SWAP закрывающей сделки с расчётом по формуле) — отклонение воспроизводится стабильно на разных ценах и сроках удержания.

Вопрос: это ожидаемое поведение для Exchange Stocks или дефект тестера? Если ожидаемое — как корректно смоделировать реальную плату за перенос шорта в % годовых от текущей стоимости позиции, начисляемую каждую календарную ночь без пропусков?

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