Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 105
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Вообще о Форекс столько дезинформации, что обученные LLM глючат, выплёвывая часто сомнительные утверждения: "Большинство торговых операций на Форексе рассчитыватются и фиксируют прибыль/убыток именно в базовой валюте пары", ну или терминал у нас не так делает, как на Форексе...
По поводу вопроса можно EUR выразить в USD - именно так и делает терминал для расчёта маржи.
О марже в вопросе нет ни слова.
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Ivan Titov, 2026.07.03 04:39
Меняю Базовую валюту и Валюту прибыли в тестируемом символе - изменения не сохраняются:
После нажатия OK и повторного открытия:
Билд 5968
О марже в вопросе нет ни слова.
Обычно для форекс это одно и то же обозначение валюты.
А поконкретней? Что такое «одно» и что такое «то же»? И обратите внимание, что речь идёт о тестере, а не просто о форексе… Ваши реплики совсем невпопад…
Поясняю - базовая валюта и валюта маржи - одно и то же обычно - теперь понятно???
Мои реплики дают чёткий ответ на Ваш вопрос. Я исключил вариант, что Вы не понимаете, что обозначение символа может быть любым, но видимо ошибся.
Спасибо всем за ответы. Удалось устранить запрос других валютных пар и эту ошибку. Но осталась проблема с расхождением результатов генетической оптимизации по комплексному критерию и последующим прогоном одиночного теста по конкретному проходу оптимизации.
Оптимизирую на пользовательском символе в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" и "прибыль в пипсах..". Код перепроверял 10 раз на предмет инициализации глобальных переменных. Sleep() не использую. Как-то можно получить лог/историю сделок конкретного прогона оптимизации, чтобы сравнить с его одиночным тестом?
Но осталась проблема с расхождением результатов генетической оптимизации по комплексному критерию и последующим прогоном одиночного теста по конкретному проходу оптимизации.
Как-то можно получить лог/историю сделок конкретного прогона оптимизации, чтобы сравнить с его одиночным тестом?
Проверьте в коде инициализацию массивов и переменных
Проверил 11-й раз - всё норм.
Можно самому сохранять в csv - перебрав результаты истории во время деинициализации, или отправлять фреймом.
Спасибо, попробую позже, т.к. довольно трудоемко. Пока добавил простую проверку последнего тика в начале теста:
В логе оптимизации:
1st tick: 2020.12.31 23:59:00, 1609459140000ms, Bid=1.22141, Ask=1.22164
В логе одиночного теста:
Ни время тика, ни цена Ask не совпадают с историей:
Причем время тика отличается даже между оптимизацией и одиночным прогоном. Настройки тестера:
Получается в MT5 нельзя доверять ни одиночному тесту, ни оптимизации?
Билд 5980.
Поясняю - базовая валюта и валюта маржи - одно и то же обычно - теперь понятно???
Мои реплики дают чёткий ответ на Ваш вопрос. Я исключил вариант, что Вы не понимаете, что обозначение символа может быть любым, но видимо ошибся.
Вам ещё много чего надо подучить…
А вопрос у меня такой. Появился тут комп на i5-14400 с Win 11 24H2. Установлена версия тестера 5908, AVX2. Создано 5 агентов (чтобы заведомо больше, чем Е-ядер проца и меньше, чем Р-ядер). Каждый из агентов пока сделал не более 200 проходов, но тем не менее. Обратил внимание на показатель PR этого проца. Он неожиданно низкий: 157-160. Это гораздо меньше, чем, например, у i3-9100F, у которого аж 196! Подозреваю, что дело в планировщике и/или в 4 экономичных ядрах проца. Кроме меня кого-то волнует такая проблема? А может кто-то её уже решил? Не проходите мимо, черкните пару строк!
Проверил 11-й раз - всё норм.
Спасибо, попробую позже, т.к. довольно трудоемко. Пока добавил простую проверку последнего тика в начале теста:
В логе оптимизации:
В логе одиночного теста:
Ни время тика, ни цена Ask не совпадают с историей:
Причем время тика отличается даже между оптимизацией и одиночным прогоном. Настройки тестера:
Получается в MT5 нельзя доверять ни одиночному тесту, ни оптимизации?
Билд 5980.