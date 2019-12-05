Вопрос знатокам ООП. - страница 27
Мой подход - это тоже ООП. Только в ином представлении и меньшей "объектности" на текущий момент. Но суть та же.
....
Я хочу создать "облегченный" ООП на основе ядра и движка, с минимальным синтаксисом, в котором будет цифровое представление объектов в ядре, полноценная иерархия, классификация, наследование свойств и функций. То есть, тот же ООП, но мой.
Реter Konow:
Мой подход тоже работает с объектами, но они намного более сжато представлены.
...Мой подход это тоже ООП, просто еще не в полную силу развит.
....Со стандартным ООП так легко не получиться.
????
зачем Вам ООП?
не тратьте время ну или так и обьявите слушателям, что Вас это общение просто развлекает!
ООП это всего лишь парадигма.... ну на пальцах типа 2 программера могут понять, что кто хотел сказать своим кодом - не больше и не меньше! - если это будет Ваш ООП, то зачем? - кому?
вот сегодня было приятно слышать от человека "находящегося по ту сторону монитора", человека не знаю, пишу сам для себя, но была необходимость обсудить, отправил код в стиле ООП, получил ответ:
вот и весь смысл ООП! - писать так чтобы сам смог прочитать свою задачу через время и кто то другой смог прочитать то, что я писал! - в 90% случаев ООП можно перевести в процедурное программирование без ущерба .....дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений .... (С) "Бриллиантовая рука"
ЗЫ: увы, я ленив, и редко комментарии пишу в коде, но стараюсь писать так, чтобы хоть вспомнить, что хотел написать и получить в итоге , ООП в этом круто помогает ;)
хм, листал сегодня Хабр, почему то стиль изложения на Ваш очень похож, вернее логика целесообразности ООП:
Запись 3
...
За шарпом я провёл 4-5 вечеров. Прочитал две главы из учебника. Что я могу сказать? Меня совершенно не вдохновляет академический подход, основанный на написании бессмысленных программ, делающих абстрактрые вычисления. Не уверен, что смогу гордиться приложением, которое считает площадь треугольника.
....
Запись 4
Первое препятствие. Дошел до понятия классов и объектов. Понятие совершенно непонятно. Как бы сама идея ясна, но как и для чего её применить? Создать классы для игрока, казино и рулетки? Потом придумывать объекты в них? И что они будут делать? Слишком притянуто. Кажется чем-то неестественным и только запутывает программу.
Дошло до меня через несколько дней. Я гулял с сыном на детской площадке и смотрел на мир вокруг объектно-ориентированными глазами.
Интересная статья. Парень в самом начале пути.
Согласитесь, главное не конкретная реализация ООП, а сама концепция. А стоит она, на трех "слонах" - инкапсуляция, полиморфизм, наследование. А чтобы понять что это такое и зачем нужно, мало штудировать статьи и читать книги. Нужно пройти длинный путь и решить много разных задач. Мне например, наследование вообще было не нужно в графике. А теперь без него никуда. Но, реализовывать буду по своему. Я себя не предаю.))
Вы переходите на личности.
Нет. Это непонятки. Вы говорите, что у вас всё своё, и это есть причина разработки вами всего своего, и полного отвержения достижений огромного количества неглупых людей, всё уже сделавших до вас.
Вот и был такой некий сарказм по поводу бессмысленности ваших заявлений и даже занятий - вы идёте очень длинным путём, не зная что будет в конце.
Почему именно "мой ООП", - потому что стандартным слишком долго писать. Нужно сжать описания объектов и максимально упростить синтаксис.
ООП не имеет синтаксиса! синтаксис прерогатива языка программирования!
Фактически, я в обход стандартного ООП, хочу придумать свой механизм наследования цифровых объектов и их функционала. То есть, использовать силу "трех слонов", запрягши их в другую "телегу".
хм, вернемся еще раз к статье https://habr.com/ru/post/466641/
....
Отчего-то сложившийся менталитет (мой и окружающих) как бы защищает нас от смелых экспериментов с чем-то новым. «Я не умею» — звучит как чёртов смертный приговор. Я каждый день вижу это на работе, когда коллеги сталкиваются с незнакомой задачей. Я не умею. Конец программы.
Мой семилетний сын боится пробовать незнакомые занятия. Потому что не умеет. А надо понимать, что в свои годы он не умеет очень многого.
Иногда я говорю ему “Приятель, если бы люди делали только то, что умеют, мы бы до сих пор жили в пещерах, а конкретно ты целыми днями мычал, ползал и какал в штаны, вместо игры в Angry Birds. Хотя нет, ты бы ползал без штанов, потому что никто не умел бы шить”.
К чему это я? К тому что я совершенно не умею программировать. Но собираюсь научиться. Не потому, что хочу стать разработчиком — профессия у меня уже есть. А потому что могу. Хотя вообще-то у меня есть целых три причины.
тут хоть автор стаьи осознает, что изобретать велосипед можно всю жизнь, Вам дали готовую парадигму - концепцию...да опыт на конец то работы многих программистов, Ваша задача научиться пользоваться и если будут другие задачи всего лишь наследоваться... и так далее
а Вы вот изобрету, да мой ООП... ладно, смешно действительно на техническом форуме такие глупости обсуждать.... там в ветке MQL4 для начинающих тоже есть индивидуум, что то около полугода 2+2 в макросы оборачивает, ну видимо у каждого свой путь
И, да - вся ветка в основном об одной личности. Не об ООП, а о личности. Догадайтесь о какой. И кто так вдохновенно только о себе и говорит.
Не обижайтесь - я правда вас не понимаю. Не ваши слова, а ваши устремления и безраздельное хвастовство ими.