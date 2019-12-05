Вопрос знатокам ООП. - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Осознание - это перевод из подсознания в сознание.
А сознание, это:Искусственный интеллект больше похож на дрессированную зверюшку.
1. Когда мы общаемся, Вы осознаете что утверждаю я, следовательно, Осознание реализует именно Сознание, - точнее одна из его функций. Подсознание участвует в процессе, но неявно. Сначала, сознание разбирает смысл, - то есть, проводит с ним различные "манипуляции" - извлекает:
Далее, срабатывает подсознание - включаются рефлексы и стереотипы восприятия, - Пример: Вы начинаете наполняться негодованием и эмоциональный оттенок ложиться поверх передаваемого ответа, постепенно вытесняя его смысл. Общение переходит в троллинг, в котором выигрывает тот, кто до конца остается рациональным (обычно это я).
2. Современный ИИ действительно очень слаб. Есть куда расти.
Почему бы Вам не написать книгу?
Почему бы Вам не написать книгу?
В ней придется раскрывать секреты.
Философам давно известно, что конечная цель Разума - познание самого себя. Тысячелетия технического развития привели к созданию машины способной моделировать Разум, и все что людям остается - найти правильную концепцию. Некоторые еще не поняли - Машина уже есть, - нет концепции. До сих пор моделировались отдельные программы, но сейчас можно достичь высот Искуственного Интеллекта и через его интерфейс управлять миром. От разработчиков требуется максимальная способность абстрактного и объектного мышления. Они должны осознать, что метод программирования когнитивной деятельности отличается от общепринятого подхода. Но, в этом проблема большинства программистов - они "рабы" своего профессионализма. Он ограничивает творческий поиск, и некоторые столь недалеки, что стремятся быстрее от него избавиться. Поэтому, революционные научные прорывы больше под силу любителям. Их мышление свободнее от догм и стереотипов, они больше импровизируют и находят нестандартные пути и решения. Некоторые отказываются воспринимать готовые знания и не подчиняются принятым аксиомам, чтобы не стать заложниками и оставить свой ум ищущим и непокоренным. Они и сделают шаг в новую эру ИИ. А когда это случиться - напишут об этом книгу.
В ней придется раскрывать секреты.
в Вашем случае только так:
В ней придется раскрывать секреты.
Философам давно известно, что конечная цель Разума - познание самого себя. Тысячелетия технического развития привели к созданию машины способной моделировать Разум, и все что людям остается - найти правильную концепцию. Некоторые еще не поняли - Машина уже есть, - нет концепции. До сих пор моделировались отдельные программы, но сейчас можно достичь высот Искуственного Интеллекта и через его интерфейс управлять миром. От разработчиков требуется максимальная способность абстрактного и объектного мышления. Они должны осознать, что метод программирования когнитивной деятельности отличается от общепринятого подхода. Но, в этом проблема большинства программистов - они "рабы" своего профессионализма. Он ограничивает творческий поиск, и некоторые столь недалеки, что стремятся быстрее от него избавиться. Поэтому, революционные научные прорывы больше под силу любителям. Их мышление свободнее от догм и стереотипов, они больше импровизируют и находят нестандартные пути и решения. Некоторые отказываются воспринимать готовые знания и не подчиняются принятым аксиомам, чтобы не стать заложниками и оставить свой ум ищущим и непокоренным. Они и сделают шаг в новую эру ИИ. А когда это случиться - напишут об этом книгу.
в Вашем случае только так:
Выше я рассуждал о "смысловых конструкциях" (или как их профессионально называют "семантические связях"), полагая, что человек запоминает сочетания слов, отражающих некоторый смысл, но понял, что для нас слова - обертка смысла. Слова и Смысл запоминаются независимо и раздельно. Мы запоминаем смысл, а фразеологические обертки меняем и воспроизводим по разному, и на разных языках. Как мы это делаем?
Как человек запоминает смысл без конкретных слов? Как запоминает логику рассуждения и продолжает ее спустя время? Как запоминает стиль выражений, отношение к вещам и людям, эмоции, чувства? Как устроен механизм столь совершенного запоминания? Какой скудной выглядит память компьютера на этом фоне... И как это все воспроизвести?
В ней придется раскрывать секреты.
Философам давно известно, что конечная цель Разума - познание самого себя. Тысячелетия технического развития привели к созданию машины способной моделировать Разум, и все что людям остается - найти правильную концепцию. Некоторые еще не поняли - Машина уже есть, - нет концепции. До сих пор моделировались отдельные программы, но сейчас можно достичь высот Искуственного Интеллекта и через его интерфейс управлять миром. От разработчиков требуется максимальная способность абстрактного и объектного мышления. Они должны осознать, что метод программирования когнитивной деятельности отличается от общепринятого подхода. Но, в этом проблема большинства программистов - они "рабы" своего профессионализма. Он ограничивает творческий поиск, и некоторые столь недалеки, что стремятся быстрее от него избавиться. Поэтому, революционные научные прорывы больше под силу любителям. Их мышление свободнее от догм и стереотипов, они больше импровизируют и находят нестандартные пути и решения. Некоторые отказываются воспринимать готовые знания и не подчиняются принятым аксиомам, чтобы не стать заложниками и оставить свой ум ищущим и непокоренным. Они и сделают шаг в новую эру ИИ. А когда это случиться - напишут об этом книгу.
:-) У Вас - не тривиальный подход...
интересно читать ваши посты, вы производите впечатление вменяемого человека.
Имеете ученую степень?"случиться" - без мягкого знака.
Roman Shiredchenko:
...
"случиться" - без мягкого знака.
От контекста зависит:
"А когда это случится - напишут об этом книгу".
" А когда это сможет случиться - напишут об этом книгу."
:-) У Вас - не тривиальный подход...
интересно читать ваши посты, вы производите впечатление вменяемого человека.
Имеете ученую степень?"случиться" - без мягкого знака.