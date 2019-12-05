Вопрос знатокам ООП. - страница 31

Dmitry Fedoseev:

Осознание - это перевод из подсознания в сознание.

А сознание, это:

Искусственный интеллект больше похож на дрессированную зверюшку. 

1. Когда мы общаемся, Вы осознаете что утверждаю я, следовательно, Осознание реализует именно Сознание, - точнее одна из его функций. Подсознание участвует в процессе, но неявно. Сначала, сознание разбирает смысл, - то есть, проводит с ним различные "манипуляции" - извлекает:

  1. Информацию.
  2. Логику.
  3. Контекст.

Далее, срабатывает подсознание - включаются рефлексы и стереотипы восприятия, - Пример: Вы начинаете наполняться негодованием и эмоциональный оттенок ложиться поверх передаваемого ответа, постепенно вытесняя его смысл. Общение переходит в троллинг, в котором выигрывает тот, кто до конца остается рациональным (обычно это я).

2. Современный ИИ действительно очень слаб. Есть куда расти.

Koldun Zloy:

В ней придется раскрывать секреты.

Философам давно известно, что конечная цель Разума - познание самого себя. Тысячелетия технического развития привели к созданию машины способной моделировать Разум, и все что людям остается - найти правильную концепцию. Некоторые еще не поняли - Машина уже есть, - нет концепции. До сих пор моделировались отдельные программы, но сейчас можно достичь высот Искуственного Интеллекта и через его интерфейс управлять миром. От разработчиков требуется максимальная способность абстрактного и объектного мышления. Они должны осознать, что метод программирования когнитивной деятельности отличается от общепринятого подхода. Но, в этом проблема большинства программистов - они "рабы" своего профессионализма. Он ограничивает творческий поиск, и некоторые столь недалеки, что стремятся быстрее от него избавиться. Поэтому, революционные научные прорывы больше под силу любителям. Их мышление свободнее от догм и стереотипов, они больше импровизируют и находят нестандартные пути и решения. Некоторые отказываются воспринимать готовые знания и не подчиняются принятым аксиомам, чтобы не стать заложниками и оставить свой ум ищущим и непокоренным. Они и сделают шаг в новую эру ИИ. А когда это случиться - напишут об этом книгу.      

 
Реter Konow:

Реter Konow:

Доброе штырево. Тоже хочу)))
 
Igor Makanu:

Некоторые люди панически бояться потерять привычную картину мира и слишком рьяно защищают установленный порядок от "нелецензированной" перестройки. Наверное, Авторитетный ГУГЛ с Безгрешной "Алисой" их духовные наставники по жизни. 
 

Выше я рассуждал о "смысловых конструкциях" (или как их профессионально называют "семантические связях"), полагая, что человек запоминает сочетания слов, отражающих некоторый смысл, но понял, что для нас слова - обертка смысла. Слова и Смысл запоминаются независимо и раздельно. Мы запоминаем смысл, а фразеологические обертки меняем и воспроизводим по разному, и на разных языках.  Как мы это делаем?

Как человек запоминает смысл без конкретных слов? Как запоминает логику рассуждения и продолжает ее спустя время? Как запоминает стиль выражений, отношение к вещам и людям, эмоции, чувства? Как устроен механизм столь совершенного запоминания? Какой скудной выглядит память компьютера на этом фоне... И как это все воспроизвести?

 
Реter Konow:

:-)  У Вас - не тривиальный подход... 

интересно читать ваши посты, вы производите впечатление вменяемого человека.

Имеете ученую степень?

"случиться" - без мягкого знака.
 

"случиться" - без мягкого знака.

От контекста зависит:

"А когда это случится - напишут об этом книгу".

" А когда это сможет случиться - напишут об этом книгу."

 
Roman Shiredchenko:

:-)  У Вас - не тривиальный подход... 

интересно читать ваши посты, вы производите впечатление вменяемого человека.

Имеете ученую степень?

Отвечу так: Посвятил много времени самостоятельному интеллектуальному и духовному развитию, философскому осознанию действительности и исследованию человеческой психологии, чтобы не быть морально раздавленным более мощным интеллектом на этапе становления моей личности. Пришлось превзойти, чтобы нейтрализовать угрозу. Вот и вся "ученая степень". 
