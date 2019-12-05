Вопрос знатокам ООП. - страница 22

Artyom Trishkin:
ЗЫ. Инвесторам нужна торговля, а не способы программирования - им на них вообще никак. Поэтому и про них - по-Станиславскому.

Нет. Моим инвесторам нужен стартап.

 

насколько я понял цель топика: "не важно, что о тебе говорят, главное, что о тебе говорят!"

ЗЫ: наконец до меня дошло, зачем по Рен ТВ или ТВ3 показывали пару лет назад некую чушь, что Земля вообще плоская )))

 
Реter Konow:
Твоя логика железобетонна, Джорж.)) Не поспоришь. А на вопрос "зачем?" могу ответить только предположениями. Есть вероятность, что это все не просто так. С одной стороны, это мой "маркетинг". С другой - тренировка. С третьей, возможно, прелюдия к какому то большому изобретению. Ведь я оставил графику, и хочу применить свой подход в ИИ, а там нет готовых библиотек и "сила" нужна огромная.
Как нет готовых библиотек? Может у вас гугла нет? Или вы хотите костыль на mql городить? Зачем? Для того же самого fann потребовалось 150 строк на плюсах и столько же на mql, что бы их подружить. Так что лучше "взрослый" ЯП учите и win api.
 
Реter Konow:

Это ваше видение. Речь велась об ООП и моем подходе. Процитируйте те места, где я себя восхволял.

Вы перешли на мою личность здесь https://www.mql5.com/ru/forum/320813/page18

До этого, разговор шел сугубо на техническую тему.

Как вы могли заметить, то когда речь действительно шла по теме, и вы задавали вопросы, то я вам предлагал помощь посильную.

Но когда вы отошли от темы и вопросов, и стали опять сравнивать ваш подход и себя лично (ссылок много придётся вам сюда давать - лень, но можете и сами почитать тему), то я разочаровался и написал своё видение для чего вам это всё потребовалось.

Изначально вы наверное всё-таки хотели разобраться, но потом ваше альтер-эго возобладало над "Я" и желанием получить новые знания, и начались восхваления своей уникальности. Это и заставило меня разочароваться в вас. И я написал своё видение. Троллинга тут нет никакого - я просто сказал своё мнение. А вы говорите своё. Но я о вас, а вы - (смешно) тоже о вас.

Всё серьёзно оказывается, инвесторы, стартап, может и язык новый появится, например fixme - -  . У меня и логотип есть


Да, у меня постоянно возникают вопросы "А зачем это нужно?". Поэтому, я спрашиваю и сравниваю со своими взглядами.

Насчет ваших психологических анализов моего поведения, это умилительно. Но, психология все таки не ваше. Без обид.

 
Georgiy Merts:

Джорж, я бы хотел понять смысл и применение виртуальных функций на практике (в каких задачах и как именно ты их используешь) и смысл абстрактных классов. Если у тебя есть конкретные задачи которые ты решаешь этими инструментами, опиши их пожалуйста.

 
Реter Konow:

Джорж, я бы хотел понять смысл и применение виртуальных функций на практике (в каких задачах и как именно ты их используешь) и смысл абстрактных классов. Если у тебя есть конкретные задачи которые ты решаешь этими инструментами, опиши их пожалуйста.

Я конечно не он, но в моих статьях 1 - 3 по-моему, может чуть дальше чем 3, есть вся информация на конкретных примерах отслеживания ордеров и позиций. 
 
Vladimir Simakov:
Как нет готовых библиотек? Может у вас гугла нет? Или вы хотите костыль на mql городить? Зачем? Для того же самого fann потребовалось 150 строк на плюсах и столько же на mql, что бы их подружить. Так что лучше "взрослый" ЯП учите и win api.
Вы считаете, что можно сделать прорыв в сфере ИИ опираясь на общедоступные библиотеки? То есть, взяли куски кода из одного места, прикрутили куски кода из другого и готово. Серьезно?
