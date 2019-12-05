Вопрос знатокам ООП. - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да это что?.. Не за горами эпоха жидких компьютеров. Надо процессор мощнее? - подлил голубой жидкости. Нужно больше памяти? - подлил больше синей жидкости. А там и до газообразных дойдет. Потом будет эпоха саморганизующейся нанопыли - она сама будет читать твои мысли и делать все, о чем подумаешь.
...
Зря иронизируете. Чем к примеру Ваш "торговый объект" отличается от элемента управления? Количеством, типом и взаимосвязью свойств? Да. Но, это всего лишь структурное, а не принципиальное отличие. Оба объекта описываются свойствами и параметрами находящимися в заданных числовых диапазонах и между их компонентами установлены зависимости и связи. Оба взаимодействуют с "внешним миром". Думайте, их нельзя обобщить и моделировать в одной среде? Все зависит от системы представления. Любые объекты представляются объектной философией, а в компьютере представлены нулями и единицами, что означает - все они из одного "теста".
Зря иронизируете. Чем к примеру Ваш "торговый объект" отличается от элемента управления? Количеством, типом и взаимосвязью свойств? Да. Но, это всего лишь структурное, а не принципиальное отличие. Оба объекта описываются свойствами и параметрами находящимися в заданных числовых диапазонах и между их компонентами установлены зависимости и связи. Оба взаимодействуют с "внешним миром". Думайте, их нельзя обобщить и моделировать в одной среде? Все зависит от системы представления. Любые объекты представляются объектной философией, а в компьютере представлены нулями и единицами, что означает - все они из одного "теста".
Пётр, как вы наверное давно уже могли заметить, всё это я прекрасно понимаю. Но такова уж моя человеческая природа - я хохмач по натуре. Модераторские обязанности обязывают быть серьезным...
Ааа :)) Т9 написал "лохмач" вместо "хохмач" :))
Продам 100 грамм голубой по цене синей. Могу фиолетовой достать, но пока в очень ограниченных количествах, по ценам инфракрасной, и только по предзаказу.
За вами уже выехали, поднимаемся по леснице.