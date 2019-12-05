Вопрос знатокам ООП. - страница 28
Да, все просто. Вы и многие другие смотрите на программирование "изнутри". Вот ОНО такое большое, а вы все внутри него. Оно главное и вы подчиняетесь его правилам. Я смотрю на программирование снаружи. Это просто мое творчество. То есть, я больше чем ОНО, и могу делать что хочу. Ну, каждый сам выбирает.
Уровень ребенка играющего в песочнице - все под его рукой: замки, дороги, пирожки. Но поднять глаза и осмотреться вокруг - или возраст не подошел или страх не дает.
Мой подход - это тоже ООП. Только в ином представлении и меньшей "объектности" на текущий момент. Но суть та же.
1. Инкапсуляция в ядре имеется.
2. Частичный полиморфизм. То есть, движок работает с окнами и элементами как таковыми, но в каждом блоке есть вставки условий определяющих работу с конкретными типами элементов.
3. На текущий момент отсутствует наследование свойств объектов, потому как графическое ядро не предусматривает иерархию. Но, это исправимо.
Я хочу создать "облегченный" ООП на основе ядра и движка, с минимальным синтаксисом, в котором будет цифровое представление объектов в ядре, полноценная иерархия, классификация, наследование свойств и функций. То есть, тот же ООП, но мой.
"облегченный" ООП - Бессмысленное словосочетание.
Ты же представляешь, какое преимущество дает цифровое представление объектов? Их же можно плодить и плодить без остановки. Не ссылки на классы, не экземпляры классов, а полноценные объекты, описанные всеми возможными свойствами. Со стандартным ООП так легко не получиться.
Ложное утверждение.
В общем, буду разрабатывать и если будут интересные подвижки, поделюсь. Все интересней чем банальщину обсуждать. Можно сказать - эксперимент проводится.))
Для вдохновения гляньте "системы представления знаний".
Очень полезная статья. Спасибо.
https://habr.com/ru/post/346236/
Почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Представление_знаний
Эта область программирования является экспериментальной и никаких абсолютных канонов там нет. Каждый может изобретать свой подход в представлении знаний и создании искуственных когнитивных систем. Область не завоевана и в ней есть что искать. Стандартный подход может быть малоэффективен. Об использовании ООП в построении экспертных систем там лишь пару строк.
Прочитал и что?
статья познавательная
но Вы хотите сделать так:
ЗЫ: хотел было Вам облегчить задачу и предложить ознакомиться с готовым решением, но смысл? Вы и там прикрутите свое видение знаний, но на всякий случай погуглите CLIPS .... а вдруг?