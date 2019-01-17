Build 1970 Тестер

Новый комментарий
 

Запустил на истории визуальное тестирование советника. 

Сначала  не смог остановить визуальное тестирование - не мог кликнуть на Стоп ни в MetaEditor'e, ни к терминале, ни в тестере (окно визуального тестирования). Через пару минут отпустило, но теперь не могу запустить тест из MetaEditor'a - в терминале в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Журнал"

2019.01.14 15:47:19.241 Core 1  connection closed

Билд свежий, только прилетело обновление:

2019.01.14 15:45:18.607 MetaTrader 5 x64 build 1970 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.01.14 15:45:18.610 Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3837 / 8077 Mb, Disk: 132 / 415 Gb, GMT+2
2019.01.14 15:45:18.610 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Сразу даже скриншот снять не могу - висит всё. Тестировал несколько советников - пока чётко  логики нет, но явно просматривается связь: если запустить визуальное тестирование и остановится на точке останова, а потом снова запустить тест - после этого невозможно нажать на Стоп.

 
Vladimir Karputov:

Запустил на истории визуальное тестирование советника. 

Сначала  не смог остановить визуальное тестирование - не мог кликнуть на Стоп ни в MetaEditor'e, ни к терминале, ни в тестере (окно визуального тестирования). Через пару минут отпустило, но теперь не могу запустить тест из MetaEditor'a - в терминале в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Журнал"

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Режим MODE_LWMA

Vladimir Karputov, 2019.01.09 22:27

Где воспроизводимый код? Где описание процесса тестирования и описание ожидаемого и полученного результата? Где билд терминала? Где параметры операционной системы?


 

Пол часа пытаюсь повторить алгоритм:

Из MetaEditor'a запуск тестирования на истории.
После запуска визуального окна тестера устанавливаю скорость перемотки на максимум.
На точке останова останавливаюсь в MetaEditor'е - сразу снижаю скорость в визуальном окне тестера на самый минимум +2.
Попытаться нажать Стоп или в визуальном окне тестера, в терминале или в MetaEditor'e.

После первого зависания через диспетчер задач убил агента тестирования и визуальное окно. Потом смог выгрузить терминал и редактор. И вот уже пол часа пытаюсь воспроизвести по шагам - но всё закрывается мгновенно. 

Может терминал что-то там индексировал и был занят после обновления и поэтому это был первый запуск после обновления и поэтому нельзя было нажать на Стоп?

 
Andrey Barinov:

Браво! )

 

Зависание повторилось.

Отладка с точками останова

Отладка

Зашёл в цикл (строка 321) два раза. На третьем входе остановился на строке 325 - на точке останова. Нажал на Стоп - редактор завис секунд на 30.

Файлы:
Trend_Your_Friend.mq5  63 kb
 
Сталкивался с подобным. Занудства не хватило для воспроизведения.
 
fxsaber:
Сталкивался с подобным. Занудства не хватило для воспроизведения.

Сталкивались на 1970 или раньше? Я раньше такого не встречал (или же зависание редактора было не столь явное).

 
Vladimir Karputov:

Сталкивались на 1970 или раньше? Я раньше такого не встречал (или же зависание редактора было не столь явное).

Сталкивался и раньше. Вообще, зависания происходят регулярно, но редко. На них особо не обращаю внимание, т.к. подобные баги - норма. Очень много времени можно убить на разбор их. А есть же баги более критические и воспроизводимые, но которые не правятся даже после повторных упоминаний. Поэтому приходится самому расставлять приоритеты багам и некоторым, что ниже определенного порога, игнорировать. Дабы не загружать разработчиков.


ЗЫ После того, как Тестер перевал полностью на виртуальный диск, стало, вроде (возможно, плацебо-эффект), меньше проблем.

 

Визуальное тестирование.

Остановка в редакторе на точке останова и попытка в окне визуального тестирования вызвать меню Графики - Шаблоны - Сохранить шаблон вызывает зависание тестера примерно на минуту. Через минуту отпускает и шаблон можно сохранить.

 
А ещё попробуйте остановить отладку. Независимо остановлено тестирование на точке останова или нет.
 
Alexey Viktorov:
А ещё попробуйте остановить отладку. Независимо остановлено тестирование на точке останова или нет.

Отличный выход! Действительно если сначала нажать на паузу - то последующий клик по Стоп нажимается и ничего не зависает. Спасибо!

12
Новый комментарий