Build 1970 Тестер
Запустил на истории визуальное тестирование советника.
Сначала не смог остановить визуальное тестирование - не мог кликнуть на Стоп ни в MetaEditor'e, ни к терминале, ни в тестере (окно визуального тестирования). Через пару минут отпустило, но теперь не могу запустить тест из MetaEditor'a - в терминале в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Журнал"
Vladimir Karputov, 2019.01.09 22:27
Где воспроизводимый код? Где описание процесса тестирования и описание ожидаемого и полученного результата? Где билд терминала? Где параметры операционной системы?
Пол часа пытаюсь повторить алгоритм:
Из MetaEditor'a запуск тестирования на истории. После запуска визуального окна тестера устанавливаю скорость перемотки на максимум. На точке останова останавливаюсь в MetaEditor'е - сразу снижаю скорость в визуальном окне тестера на самый минимум +2. Попытаться нажать Стоп или в визуальном окне тестера, в терминале или в MetaEditor'e.
После первого зависания через диспетчер задач убил агента тестирования и визуальное окно. Потом смог выгрузить терминал и редактор. И вот уже пол часа пытаюсь воспроизвести по шагам - но всё закрывается мгновенно.
Может терминал что-то там индексировал и был занят после обновления и поэтому это был первый запуск после обновления и поэтому нельзя было нажать на Стоп?
Браво! )
Зависание повторилось.
Отладка с точками останова
Зашёл в цикл (строка 321) два раза. На третьем входе остановился на строке 325 - на точке останова. Нажал на Стоп - редактор завис секунд на 30.
Сталкивался с подобным. Занудства не хватило для воспроизведения.
Сталкивались на 1970 или раньше? Я раньше такого не встречал (или же зависание редактора было не столь явное).
Сталкивался и раньше. Вообще, зависания происходят регулярно, но редко. На них особо не обращаю внимание, т.к. подобные баги - норма. Очень много времени можно убить на разбор их. А есть же баги более критические и воспроизводимые, но которые не правятся даже после повторных упоминаний. Поэтому приходится самому расставлять приоритеты багам и некоторым, что ниже определенного порога, игнорировать. Дабы не загружать разработчиков.
ЗЫ После того, как Тестер перевал полностью на виртуальный диск, стало, вроде (возможно, плацебо-эффект), меньше проблем.
Остановка в редакторе на точке останова и попытка в окне визуального тестирования вызвать меню Графики - Шаблоны - Сохранить шаблон вызывает зависание тестера примерно на минуту. Через минуту отпускает и шаблон можно сохранить.
А ещё попробуйте остановить отладку. Независимо остановлено тестирование на точке останова или нет.
Отличный выход! Действительно если сначала нажать на паузу - то последующий клик по Стоп нажимается и ничего не зависает. Спасибо!
Билд свежий, только прилетело обновление:
Сразу даже скриншот снять не могу - висит всё. Тестировал несколько советников - пока чётко логики нет, но явно просматривается связь: если запустить визуальное тестирование и остановится на точке останова, а потом снова запустить тест - после этого невозможно нажать на Стоп.