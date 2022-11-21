Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. - страница 6
Артем, я правда чего-то, наверное, не знаю.
Их и нет. Где вы их видите?
Так когда возобновят возможность размещать заявки в заказах? Кому адресовать этот вопрос? Ваш сервисдеск игнорирует этот вопрос.
Фриланс сервису клиенты не нужны?
Действительно, у вас нет двойных стандартов. У вас всё предельно однозначно - необоснованные баны и обвинения.
Меня тоже забанили. Но ощущение такое, что это подстава. Как написано в правилах:
Заказчикам и Претендентам запрещается до заключения Соглашения о работе обмениваться контактными данными в любом виде. Нарушение ведёт к запрету на участие во Фрилансе.
Другими словами, и заказчик и исполнитель указали свои контактные данные, т.е. обменялись. А если только заказчик указал свои контакты, а исполнитель нет? Наверное это не обмен, а что-то другое. Почему есть уверенность, что исполнитель обязательно воспользуется контактными данными?
Презумция невиновности должна быть выше правил.
Вы заявку с нарушением правил брали? Сами пошли на нарушение. Обосновано?
Я заявку не "брал", тем более с нарушением правил.
Контактных данных заказчика в тексте заказа не видел, своих контактных данных в заявке не размещал, в контакт с заказчиком не вступал, следовательно контактными данными с заказчиком не обменивался и данный заказ не выполнял.
Единственное что я сделал - это разместил заявку в качестве претендента на выполнение заказа. Покажите мне пункт (-ы) правил, который (-е) я нарушил данным действием:
Проведение заказов в обход сервиса "Фриланс"
Мне обосновано запретили участие во Фрилансе на неопределённый срок? Вы обосновано обвиняете меня в каких-то нарушениях?
С момента размещения заказчиком данного заказа и моей заявки в этом заказе прошёл месяц (30 календарных дней).
Даже если предположить, что я видел в тексте заказа какие-нибудь контактные данные и намеревался выполнить данный заказ вне фриланс сервиса, то какой смысл мне размещать заявку на выполнение в заказе в подобной ситуации???
Вы решили "поиграть" в игру "кто задаст самый хитрый вопрос"? Вместо ответа на простой вопрос непонятные провокации скандала на форуме. Подобные действия совсем не красят модератора.
Обращение к администрации:
Вот это я вам пытаюсь сказать. Но скандалить вы начинаете - не я, заметьте.
От меня лишь попытка обоснования причины вашего бана (никто из модераторов вас не банил). От вас - раздражение и возмущения действиями модераторов.
Хочу вставить свои пять копеек: Вам не кажется, что своим поведение Администрация сама отталкивает от себя клиентов? Особенно пукнт 4 правила за бан без объяснения причин как-то напрягает: работает на сервисе много лет, всё честно выполнял, жалоб нет, просыпаешься, и тут на тебе, бан, да ещё без объяснения причин! НА ВСЕХ ФОРУМАХ И СЕРВИСАХ, где я принимаю участие, в случае нарушения или бана мне обязательно сообщают, за что меня забанили, а главное, до которого времени! Плюс там ещё действует система флагов за нарушения: если мелкое нарушение, получаешь 1 флаг, 3 флага - бан! У вас же хлоп - и готово! Хотя можно в первый раз ограничиться и предупреждением!
Во-вторых, про размещение своих контактных данных в заявках: это не проблема исполнителей, это ВАША проблема, и объясню, почему: уже много лет на сервисах и форумах внедрены фильтры, которые уже в процессе отправки сообщений отсекают гиперссылки, электронную почту и другие виды ссылок, а пользователю выдаётся ошибка с указанием причины, почему его сообщение не отправлено. В крайнем случае можно сделать так, что перед размещением КАЖДАЯ заявка должна пройти через модератора. и уже он даёт добро на размещение! Однако ваши администраторы решили упростить себе жизнь, не заморачиваться внедрением новых технологий, а тупо переложить проблему с больной головы на здоровую, а потом обвинить всех и вся в нарушении правил!
Я полностью согласен, что любой пользователь сервиса обязан соблюдать правила, что существует Кодекс этики, ну а как вы сами-то считаете: Администрация этично поступает по отношению в пользователям сервиса? Тем более не забывайте, что сервис существует именно благодаря НАМ, заказчикам и исполнителям, и именно благодаря НАМ вы кушаете свой хлеб и получаете зарплату! А так получается, вы сами же рубите руку, которая вас кормит!
Поправочка: я - общественный модератор. А это означает, что я сам, по своей воле и без какой-либо зарплаты (как вы уверенно убеждены) работаю на поддержание порядка на форуме. А фриланс никаким своим краем меня не касается - я в нём точно такой же пользователь, как и ВЫ, и имею точно такие же права, как и ВЫ. Но я, если и беру очень редко заказ, то соблюдаю все правила - как ресурса, так и нашей этики. Так что вы со своими обвинениями - мимо.
Если же у вас есть какие-либо предложения по улучшению сервиса, то пожалуйста публикуйте их в соответствующих ветках форума, и в конструктивном стиле. Обвинительный стиль, выбранный вами, к конструктиву не располагает. Будьте сдержанней пожалуйста.
Лично к Вам у меня никаких претензий нет, я понимаю, что Вы - только модератор форума, и снять бан в любом случае не сможете. Но меня возмущает, что Администрация ведёт себя неэтично по отношению к своим же пользователям. Даже если кто-то нарушил правила, почему просто нельзя аннулировать заявку, а заказчику и исполнителю отправить сообщение о нарушении с требованием устранить нарушение и разместить заказ заново? Все мы люди, и всем свойственно ошибаться! Но зачем сразу банить?
А создавать какие-либо предложения по улучшению работы сервиса всё равно не имеет смыла: как правило, администрация остаётся глуха, а только тыкают тебя носом в правила. Увы, это на всех ресурсах!
Уж сколько раз твердили миру(а темы эти удалили):
В остальных случаях в подобных темах невозможно объективно оценить степень вовлеченности сторон без скрина страницы задания. Хотя подозрения есть.
- Делаете скриншот задания и сохраняете страницу целиком (в IE это один файл mht).
- Если по вашему мнению все ок, то берете заказ.
- В случае бана пишете тут на форуме подобную тему с прицепленным скриншотом. Если заказ вдруг изменился или вдруг появился файл с декомпилом, то это все будет видно и очевидно.