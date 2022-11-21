Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. - страница 9

Norther:
...
Почему капс - признак дурного тона?
Есть нормы оформления текстов: деление на абзацы, написание больших/маленьких букв и т.д. В сетевом общении (именно общении, а не самостоятеьных статьях, объявлениях, рекламе и т.п.), поскольку на письме эмоции не отображаются, принято считать, что набраный большими буквами текст автор не просто произнёс, а проорал. Почему? Потому что если...
 
Norther:
...потому что если в первый раз не получен ответ на вопросы, значит надо их каким-то образом выделять, может тогда на них всё-таки обратят внимание и ответят. Пусть даже это будет крик!
А есть ещё такие понятия, как "модерация заявок", "предупреждение с требованием устранения нарушения", которые широко применяются на всех сервисах, кроме вашего почему-то. А вот почему администрация такого крупного сервиса не соблюдает эти уже давно устоявшиеся неписанные правила интернета, вопрос конечно интересный.
 Я разместил заявку 19 апреля, работы по ней на 2-3 дня, ещё неделю назад я бы получил своего советника, исполнитель получил бы свои деньги, а сервис получил бы свою комиссию. Но администраторы и модераторы почему-то на вопрос "за что?" предлагают ещё раз почитать правила, особенно пункт 4, и самим догадаться, за что же, как будто тут сплошные телепаты. И из-за таких вот банов без предупреждений и объяснений причин вы сами меня толкаете на то, чтобы я договаривался с исполнителем как-то по-другому. А потом вы сами удивляетесь, почему же люди стараются делать заказы в обход сервиса?
Как гласит поговорка, "будьте проще, и люди к вам потянутся"
 

Просьба вернуть права по фрилансу.

Никогда не нарушал правил, просто не обратил внимание на контакт.

Всю переписку с клиентами веду через обсуждение работы.

Прошу прощения, буду внимательнее.

логин alexivanov9911


Александр

 
Да, я тоже оказался заблокирован из-за этой работы. Впредь обещаю быть внимательнее. Очень прошу разблокировать меня во фрилансе
 

И я пострадал от этого заказа

хотя тоже думал что это не является нарушением вот и подал заявку

прошу снять бан понял что был не прав

 

Тем не менне, заказы с личными данными запускаются достаточно поместить их в пдф файл

https://www.mql5.com/en/job/98816


Hi,This is the project to create a new EA with multi-purpose, multi-symbol and multi-time frames on both MT4/MT5 platforms All requests are described in the attached file.Priority for Developers who are able to complete as soon as possible and have the most accurate comments on my description.Best Regards,Sun Minh LayNote: I would like the project to be completed in the demo version within 10 days.The mq4 files will attached and send to coders after finish discussion.
 
Aleksei Beliakov:

Задача найти всех и наказать - не ставится. Такие нарушения все же редкость

 
Rashid Umarov:

Задача найти всех и наказать - не ставится. Такие нарушения все же редкость

Последнее чтобы я хотел это чтобы когото наказывали.

Проблема в том что многие люди считают нужным указывать свой email или другие контактные данные в документах - чтото вроди копирайта, и к сожалению мы не можем учавствовать в таких работах.

 П.С.

так же очень часты такие вопросы

а затем заказчик выбирает другово исполнителя и работа запускается.

