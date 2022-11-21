Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. - страница 9
...
...потому что если в первый раз не получен ответ на вопросы, значит надо их каким-то образом выделять, может тогда на них всё-таки обратят внимание и ответят. Пусть даже это будет крик!
Просьба вернуть права по фрилансу.
Никогда не нарушал правил, просто не обратил внимание на контакт.
Всю переписку с клиентами веду через обсуждение работы.
Прошу прощения, буду внимательнее.
логин alexivanov9911
Александр
И я пострадал от этого заказа
хотя тоже думал что это не является нарушением вот и подал заявку
прошу снять бан понял что был не прав
Тем не менне, заказы с личными данными запускаются достаточно поместить их в пдф файл
https://www.mql5.com/en/job/98816
Задача найти всех и наказать - не ставится. Такие нарушения все же редкость
Последнее чтобы я хотел это чтобы когото наказывали.
Проблема в том что многие люди считают нужным указывать свой email или другие контактные данные в документах - чтото вроди копирайта, и к сожалению мы не можем учавствовать в таких работах.
П.С.
так же очень часты такие вопросы
а затем заказчик выбирает другово исполнителя и работа запускается.