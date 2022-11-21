Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откликнувшийся исполнитель убит. Заняло пару секунд. Оживить его сложнее, требуется больше времени. Так что сам себе злобный Буратино.
А этих тоже убьете?
Продолжение следует.
Продолжение следует.
Это же вроде как все разные продукты. Алгоритмы разные. Не настройки.
Картинки - да, одинаковые, но названия продукта на картинках - разные.
Это же вроде как все разные продукты. Алгоритмы разные. Не настройки.
Картинки - да, одинаковые, но названия продукта на картинках - разные.
Артем, все это - пощечина Метаквотам. За пощечину - однозначно блокировка возможности ее повтора и пожизненный бан по ip всем участникам. Это позиция компании и я с ней согласен.
Троим исполнителям из работы с контактными данными Заказчика права на Фриланс вернули. Все они отметились здесь. Остальных искать нет времени.
Мне не вернули.
Да, нашел ваш пост
Я заявку не "брал", тем более с нарушением правил.
Контактных данных заказчика в тексте заказа не видел, своих контактных данных в заявке не размещал, в контакт с заказчиком не вступал, следовательно контактными данными с заказчиком не обменивался и данный заказ не выполнял.
Единственное что я сделал - это разместил заявку в качестве претендента на выполнение заказа. Покажите мне пункт (-ы) правил, который (-е) я нарушил данным действием:
Мне обосновано запретили участие во Фрилансе на неопределённый срок? Вы обосновано обвиняете меня в каких-то нарушениях?
С момента размещения заказчиком данного заказа и моей заявки в этом заказе прошёл месяц (30 календарных дней).
Даже если предположить, что я видел в тексте заказа какие-нибудь контактные данные и намеревался выполнить данный заказ вне фриланс сервиса, то какой смысл мне размещать заявку на выполнение в заказе в подобной ситуации???
Вы решили "поиграть" в игру "кто задаст самый хитрый вопрос"? Вместо ответа на простой вопрос непонятные провокации скандала на форуме. Подобные действия совсем не красят модератора.
Обращение к администрации:
Не уверен, что вы сделали выводы. Я уже писал ранее - нет времени на задушевные разговоры
Да, нашел ваш пост
Не уверен, что вы сделали выводы. Я уже писал ранее - нет времени на задушевные разговоры
Тогда просто разблокируйте, и всё! Потому что я тоже жду, когда именно это исполнитель выполнит мой заказ. Я мог бы отдать свой заказ другому исполнителю, либо вообще разместить на других сервисах, но это с моей стороны будет уже свинством!
Да, нашел ваш пост
Не уверен, что вы сделали выводы. Я уже писал ранее - нет времени на задушевные разговоры
Выводы сделаны - претенденту нельзя размещать свои заявки на выполнение в заказах в тексте которых присутствуют какие-либо контактные данные заказчика, при выявлении таких заказов сообщать через кнопку "жалоба". На мой взгляд такой пункт в правилах фриланс сервиса никому не помешал бы, так как просто размещение претендентом заявки в заказе не означает, что претендент будет обмениваться контактными данными с заказчиком до заключения соглашения и намеревается выполнить заказ вне фриланс сервиса. Если претендент намеревается выполнить заказ вне фриланс сервиса, то нет никакого смысла этому претенденту размещать заявку в заказе в котором имеются какие-либо контактные данные заказчика. Поэтому не вижу нарушения со стороны претендента пунктов правил об обмене контактными данными между претендентом и заказчиком в обсуждаемой в этой теме ситуации.
Меня здесь забанили первый раз, я даже не предполагал что обычное размещение претендентом заявки без текста в заказе может быть нарушением правил и не обращал внимание на наличие/отсутствие контактных данных заказчика в тексте заказа. Предполагаю, что у большинства забаненых по этому заказу такая же ситуация.
Прошу снять бан ...