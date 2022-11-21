Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. - страница 7
Уж сколько раз твердили миру(а темы эти удалили):
В остальных случаях в подобных темах невозможно объективно оценить степень вовлеченности сторон без скрина страницы задания. Хотя подозрения есть.
- Делаете скриншот задания и сохраняете страницу целиком (в IE это один файл mht).
- Если по вашему мнению все ок, то берете заказ.
- В случае бана пишете тут на форуме подобную тему с прицепленным скриншотом. Если заказ вдруг изменился или вдруг появился файл с декомпилом, то это все будет видно и очевидно.
Спасибо за совет. Ваш совет самый правильный на мой взгляд. Если мне когда-нибудь вернут право подавать заявки на исполнение заказов в фрилансе, всегда буду следовать Вашему совету. Спасибо.
Заказчик размещает свои контактные данные. Неважно с какой целью, он нарушает правила и допустим он желает сотрудничать в обход сайта.
Я, как "глупый разработчик", который также желает сотрудничать в обход данного сайта, просто молча пишу на его майл или скайп, которые он уже указал, и абсолютно беспрепятственно делаю своё "глупое дело", а именно выполняю работу мимо сайта. И не получаю никаких банов.
Почему "глупое дело"? Потому что на мой взгляд совершенно не разумно пытаться сэкономить 10% от стоимости работы, в обмен на отсутствие роста собственного аккаунта. Потому что в дальнейшем, при прочих равных, когда на сайте появится отличный, не сложный и высокооплачиваемый заказ, то с большей вероятностью его получит именно тот у кого больше выполненных заказов и прекрасная статистика, а не тот, кто пытался экономить, в ущерб собственному развитию.
Я думаю здесь уместно банить только того кто предлагает свои контактные данные. Будь то разработчик или заказчик. А не того, кто просто подтвердил готовность ознакомиться с техническим заданием, и возможно, если обе стороны всё устроит, то работа будет выполнена именно на этом сайте, а не в обход. Ибо тот разработчик, который преследует "глупую цель" выполнить заказ вне mql5, не будет подавать заявку, в тот момент когда уже указаны контактные данные заказчика.
Логично или нет?
Ну скрины заказов всех это мощно.
Не раз видела что в ТЗ (прикрепленном файле) пишут контакты. Там как оправдываться? Если даже сделаю скрин, то где гарантия что я сама не убрала контакты перед скрином? как часто нужно перечитывать ТЗ?
Кстати, заказов на русскоязычной ветке со вчера и не было...
Значит заказчик одновременно постит аналогичное ТЗ на других площадках , где нет таких правил. Логически не сложно продолжить цепочку куда переместятся заказчики и исполнители, которые хотят работать, но не могут реализовать эту возможность. В кулхацкеры вступили? Происходит какаято фигня, в которой исполнитель меньше всего заинтересован, можно хоть что то сделать: 3-5 случаев со скринами и корень проблем(ы) будет найден.
Очередное глумление. 9 часов уже активна.
Вам, что лично докладывать о движении заявки и по сколько была администрация проинформирована и какое решение было принято? Вы можете нажать кнопку "Жалоба". Это Ваше право как пользователя. А указывать что и как делать не нужно.
В этой ветке(и наверно так было в других) проскакивал некий смысл, что-то вроде: "есть автоматическая валидация, автоматическая проверка перед публикацией, и логичный вопрос - почему нет автоматической премодарации заявок заказчика на запрос декапияции и признаки контактов, ведь это съэкономит время и нервы добросовестным участникам экосистемы ресурса". Как пользователь ресурса, жмакнул жалобную кнопку.
Очередное глумление. 9 часов уже активна.
Откликнувшийся исполнитель убит. Заняло пару секунд. Оживить его сложнее, требуется больше времени. Так что сам себе злобный Буратино.