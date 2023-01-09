Системный индикатор Султонова - страница 41
Я уверен, под давлением фактов, Вы подарите мне комп с нормальной ОС.
Если под давлением фактов, то с удовольствием. Ну чтобы факты были фактические, а не расчетные.
Откройте реальный счет под мою ответственность с оговоренными условиями! Депозит должен быть достаточно крепким. Или, установите минимальный лот. Без шуток
Подключаем январьские данные:
Угараю. Умеешь ты настроение поднять))) Че там у тя сходимость то падает по
мере увелечения выборки? Временной тренд в расчетах участвует? Чет прослушал)))
Участвуют только начало синей линии и линия, отмеченная красными точками. Есть угроза просадки на 200 пунтов, но, индикатор уверенно идет на эту временную просадку, шептая, что, ."кто не рискует, тот потеряет больше".
достаточно крепкий депозит бывает только после достаточно крепкого чая
Максимально возможная просадка будет определена тестированием всей истории инструмента, уже увидели просадку в 200 пунктов. Соответственно нужно рассчитать крепость чая.
обычно на демо все вопросы решаются меньше чем за месяц
а если будет 300, переходим на другой инструмент? Напоминает Тренд Детектор нашего Сенсея)
По другому варианту, кроме как следовать рекомендациям индикатора, потери будут больше. Нужно работать с минимальным лотом до приобретения уверенности. Посмотрите на дальнейший ход событий, в конце концов, индикатор оказался прав в этой ситуации.
для такой торговли проще обычный индикатор тренда использовать, при просадке в 200п, индикатор начнет показывать противоположное направление, что тогда делать?
закрываем большой минус и потом долгое время пытаемся погасить просадку мелкими победами, это называется - пересиживатель.