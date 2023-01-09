Системный индикатор Султонова - страница 41

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Я уверен, под давлением фактов, Вы подарите мне комп с нормальной ОС.

Если под давлением фактов, то с удовольствием. Ну чтобы факты были фактические, а не расчетные. 
 
Nikolai Semko:
Если под давлением фактов, то с удовольствием. Ну чтобы факты были фактические, а не расчетные. 

Откройте реальный счет под мою ответственность с оговоренными условиями! Депозит должен быть достаточно крепким. Или, установите минимальный лот. Без шуток

 

Подключаем январьские данные:

1,
02.01.2019 1,14454
03.01.2019 1,13436
04.01.2019 1,13923
07.01.2019 1,13957
08.01.2019 1,14737
09.01.2019 1,14409
10.01.2019 1,15416
11.01.2019 1,14998
14.01.2019 1,14569
15.01.2019 1,14678
16.01.2019 1,14114
17.01.2019 1,13909
18.01.2019 1,13878
21.01.2019 1,13587
22.01.2019 1,1364
23.01.2019 1,13593
24.01.2019 1,13796
25.01.2019 1,13065
28.01.2019 1,14006
29.01.2019 1,14253
30.01.2019 1,14315
31.01.2019 1,14789
 
Vizard_:

Угараю. Умеешь ты настроение поднять))) Че там у тя сходимость то падает по
мере увелечения выборки? Временной тренд в расчетах участвует? Чет прослушал)))

Участвуют только начало синей линии и линия, отмеченная красными точками. Есть угроза просадки на 200 пунтов, но, индикатор уверенно идет на эту временную просадку, шептая, что, ."кто не рискует, тот потеряет больше".

[Удален]  
достаточно крепкий депозит бывает только после достаточно крепкого чая
 
Maxim Dmitrievsky:
достаточно крепкий депозит бывает только после достаточно крепкого чая

Максимально возможная просадка будет определена тестированием всей истории инструмента, уже увидели просадку в 200 пунктов. Соответственно нужно рассчитать крепость чая.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Максимально возможная просадка будет определена тестированием всей истории инструмента, уже увидели просадку в 200 пунктов.

обычно на демо все вопросы решаются меньше чем за месяц

 
Yousufkhodja Sultonov:

Максимально возможная просадка будет определена тестированием всей истории инструмента, уже увидели просадку в 200 пунктов.

а если будет 300, переходим на другой инструмент? Напоминает Тренд Детектор нашего Сенсея)

 
Fast235:

а если будет 300, переходим на другой инструмент? Напоминает Тренд Детектор нашего Сенсея)

По другому варианту, кроме как следовать рекомендациям индикатора, потери будут больше. Нужно работать с минимальным лотом до приобретения уверенности. Посмотрите на дальнейший ход событий, в конце концов, индикатор оказался прав в этой ситуации.

 
Yousufkhodja Sultonov:

По другому варианту, кроме как следовать рекомендациям индикатора, потери будут больше. Нужно работать с минимальным лотом до приобретения уверенности.

для такой торговли проще обычный индикатор тренда использовать, при просадке в 200п, индикатор начнет показывать противоположное направление, что тогда делать?

закрываем большой минус и потом долгое время пытаемся погасить просадку мелкими победами, это называется - пересиживатель.

1...343536373839404142434445464748...127
Новый комментарий