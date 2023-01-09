Системный индикатор Султонова - страница 23

Алексей Тарабанов:

Решили, все в порядке? 

ЗЫ: я только что предложил в той ветке )

Смотрите ответ. Да, все в порядке.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Если заметили, именно из состояния флэтта индикатор выходит на направление будущего тренда и постоянно следит за его состоянием. Если выявит, что, тренд ложный, сразу меняет его направление, несмотря на временные потери, которых с лихвой отработает за счет правильного использования обмана временным противотрендом.

Нет, не заметил. Вы традиционно выдали желаемое за действительное.

 
Alexander_K:
Вот дитяти несчастные... Уважаемому человеку уже лень помочь. Можно подумать он вас от великих дел отрывает. Ядро-Движок мешает изучать... Тьфу!

Угараю... так ему и помогли несколько лет назад, подвели...
Но сектанты не врубаются, что дело не в 4 лагах и мнк. Можно брать любое количество лагов,
подгонять любым методом и "анализировать остатки" по порогу или пр. в любом окне)))

 
Yousufkhodja Sultonov:

ТЗ на советник с формулами и файл экзель есть. ***

Опишите алгоритм индикатора пошагова, так же, как это происходит в экселе. Даже можно прям формулы от туда копировать, типа:

1. Сохраняем значения цены в ячейки //=A1:A6

2. Находим среднее значение //=СРЗНАЧ(B1:B3)

3. К каждому значению цены прибавляем среднее значение из //п.2 =B(n)+$D$3

И так далее, так Вам легче будет понять, как писать алгоритм, как тут Вы согласились.

А как Вам будут помогать не видя эксель - даже не представляю - выкладываете, может все не так сложно...

 

Индикатор, это прежде всего визуализация.

Покажите уже скрины

 
Renat Akhtyamov:

Индикатор, это прежде всего визуализация.

Покажите уже скрины

Ренат, этих скринов уже было 100500 штук. 

 
Vizard_:

И ты, Брут, продался большевикам... 

 
Aleksey Vyazmikin:

Опишите алгоритм индикатора пошагова, так же, как это происходит в экселе. Даже можно прям формулы от туда копировать, типа:

1. Сохраняем значения цены в ячейки //=A1:A6

2. Находим среднее значение //=СРЗНАЧ(B1:B3)

3. К каждому значению цены прибавляем среднее значение из //п.2 =B(n)+$D$3

И так далее, так Вам легче будет понять, как писать алгоритм, как тут Вы согласились.

А как Вам будут помогать не видя эксель - даже не представляю - выкладываете, может все не так сложно...

что за лепет...достаточно скриншотов рабочего листа и в приложении самой таблицы.

скрины нужны, чтобы понять стоит ли скачивать приложенный файл. А по xlsx индикатор/советник пишется даже в состоянии летаргического сна.   

 
Aleksey Vyazmikin:

Опишите алгоритм индикатора пошагова, так же, как это происходит в экселе. Даже можно прям формулы от туда копировать, типа:

1. Сохраняем значения цены в ячейки //=A1:A6

2. Находим среднее значение //=СРЗНАЧ(B1:B3)

3. К каждому значению цены прибавляем среднее значение из //п.2 =B(n)+$D$3

И так далее, так Вам легче будет понять, как писать алгоритм, как тут Вы согласились.

А как Вам будут помогать не видя эксель - даже не представляю - выкладываете, может все не так сложно...

Хорошо

