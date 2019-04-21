Самая банальная стратегия торговли - страница 31
Ещё пример.
Прогноз положительной и отрицательной компонент R (розовая и голубая прямые) ну хоть в каком-то нулевом приближении похож на правду? Относительно здрав? Да. Отсюда и неудивительно, что прогноз цены (верхний рисунок красная линия) вполне здраво коррелирует с реальным её последующим ходом в последующие сутки (верхний рисунок синяя линия). В качестве примера взят фрагмент EURUSD из недавнего прошлого, порядка пары недель.
хех...
"я вообще не понимаю, зачем те кто пытается прогнозировать цену (я вообще против этого, мне, например, этого не требуется, но есть такие, кто занимаются прогнозами цены) пытаются прогнозировать именно сам график цены? "
а эта фича, которую Вы рисуете, давно уже используется многими
но чо то воздух пока еще никто из них радостными воплями не содрогаети, как говорится, попытка не пытка...
Renat Akhtyamov:
эта фича, которую Вы рисуете, давно уже используется многими
но чо то воздух пока еще никто из них радостными воплями не содрогает
Это потому, что они не в силах эту "фичу" правильно приготовить. Хотя я никоим образом не утверждаю, что эта "фича" достаточно сильна, чтобы я лично пользовался ей в торговле. Разумеется, нет. У меня имеются более продвинутые идеи. Однако и даже такая банальность может - это факт - строить прогнозы с качеством (если правильно приготовить) намного выше, чем по меньшей мере 80% прогнозов, получаемых разного рода бредом под названием "технического анализа для лохов".
ошибаетесьздесь дело в состоятельности этой теории
Это не теория. Это - арифметика. Все кривые жёстко связаны простыми зависимостями. И в состоятельности арифметики нет никаких сомнений.
Таким образом задача прогноза цены сведена к задаче прогноза двух кривых, одна из которых всегда положительна и не отдаляется слишком далеко от нуля, а вторая - всегда отрицательна, и не отдаляется слишком далеко от нуля (и притом ещё и коррелирующих между собой).
Это - куда как проще, в сравнении с предсказаниями цены (которая может пойти куда угодно). А в таком представлении любой более-менее здравый прогноз положительной и отрицательной составляющей сигнала разности с SMA (как я их приготавливаю, эти положительную и отрицательную составляющие - отдельный вопрос, так что Ваши убеждения, будто именно в таком виде "фичу" много кто пользует - несостоятельны) естественным образом даст вполне здравый прогноз цены.
Например, проведу я чуть иначе прогнозные прямые на глаз, типа так нравится больше:
и на выходе:
проверяют такое, прогнозируя на истории
например я бы взял участок с 13 по 15 июня 2018,
и ....
В проверке арифметики нет необходимости.
то есть пишем 2+2=4 и мы в профите?
ню-ню..., удачи Вам
По сути так. Проблема 99% трейдеров в том, что они неспособны принять тот факт, что природа любит симметрию и простоту. Я ещё раз акцентирую Ваше внимание на следующем: ЛЮБОЙ (более или менее здравый) прогноз всегда положительной и всегда отрицательной составляющей сигнала разности цены с SMA даёт вполне здравый прогноз цены, то есть устойчивость таких игр - высока.
Например, проведу я прогноз третьим, существенно отличным от первых двух, способом. И что же - снова получу вполне здравый прогноз цены.
По сути так. Проблема 99% трейдеров в том, что они неспособны принять тот факт, что природа любит симметрию и простоту.
факт сначала нужно подтвердить
здесь на слово никто не верит, т.к. торгует на деньги.
подтверждение - стейт
или, как минимум, совпадение прогноза по истории, но сделанного на предыдущем историческом участке
здесь на слово никто не верит, т.к. торгует на деньги.
Так мне и не требуется Вашей веры. Люди с мозгами почерпнут для себя полезное и сами посмотрят что у них будет получаться.