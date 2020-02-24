Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы скрыли массу деталей и предлагаете делать выводы на основе обывательских сравнений. Тут технический форум, требующий деталей для воспроизведения.
По указанному логу ответ четкий и точный.
Я Просто констатирую факт.
Какие детали и кому предоставить?
Билд 2007.
Если на графике с ТФ Н1 и выше применяю фибо инструмент и перехожу на М1, то линии фибо не отображаются, на остальных ТФ нормально. И когда применяю на ТФ меньше часа нормально отображается. Птички установлены правильно.
Билд 2009.
1. Различие в результатах оптимизации и одиночного прогона:
2. Пытаюсь выяснить в чем дело. В результате обнаружил, что часть баров в начале теста в визуализаторе пропадает при повторном нажатии на кнопку "Старт". Вот начало одиночного теста сразу после оптимизации:
2. Вот картинка начала одиночного прогона после повторного нажатия кнопки старт:
Билд 2009.
1. Различие в результатах оптимизации и одиночного прогона:
2. Пытаюсь выяснить в чем дело. В результате обнаружил, что часть баров в начале теста в визуализаторе пропадает при повторном нажатии на кнопку "Старт". Вот начало одиночного теста сразу после оптимизации:
2. Вот картинка начала одиночного прогона после повторного нажатия кнопки старт:
Разберёмся.
Насколько стабильно воспроизводится ситуация?
Можно попросить ex5 и параметры оптимизации-тестирования?
Насколько стабильно воспроизводится ситуация?
На стабильность не проверял. Работал с одними результатами оптимизации, пробовал несколько одиночных тестов и воспроизводилось всегда в указанной последовательности.
Можно попросить ex5 и параметры оптимизации-тестирования?
Отправил в личку.
На стабильность не проверял. Работал с одними результатами оптимизации, пробовал несколько одиночных тестов и воспроизводилось всегда в указанной последовательности.
Отправил в личку.
Неправильно отображаются трендовые линии, если правая точка у них позже, чем 2052-ой (не вычислял точно) год:
Уважаемые разработчики, небольшое предложение для новых версий, если сделаете чтобы открывалось более чем 99 графиков в 1 терминале будет великолепно, а то у меня много роботов приходится использовать 2 и более терминала что не очень удобно, особенно при переносе их на другие компьютеры. Возможно я такой не один и кому то будет тоже полезно.Спасибо.
Полезно использовать много терминалов, это ускорит вычисления, особенно, если советники работают на схожих инструментах и используют индикаторы.
Полезно использовать много терминалов, это ускорит вычисления, особенно, если советники работают на схожих инструментах и используют индикаторы.