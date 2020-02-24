Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 42

Renat Fatkhullin:

Вы скрыли массу деталей и предлагаете делать выводы на основе обывательских сравнений. Тут технический форум, требующий деталей для воспроизведения.

По указанному логу ответ четкий и точный.

Я Просто констатирую факт.

Какие детали и кому предоставить?

 

Билд 2007.

Если на графике с ТФ Н1 и выше применяю фибо инструмент и перехожу на М1, то линии фибо не отображаются, на остальных ТФ нормально. И когда применяю на ТФ меньше часа нормально отображается. Птички установлены правильно.

 

Билд 2009.

1. Различие в результатах оптимизации и одиночного прогона:


2. Пытаюсь выяснить в чем дело. В результате обнаружил, что часть баров в начале теста в визуализаторе пропадает при повторном нажатии на кнопку "Старт". Вот начало одиночного теста сразу после оптимизации:


2. Вот картинка начала одиночного прогона после повторного нажатия кнопки старт:

 
Konstantin Gruzdev:

Билд 2009.

Разберёмся.

Насколько стабильно воспроизводится ситуация?

Можно попросить ex5 и параметры оптимизации-тестирования?

 
Slava:

Насколько стабильно воспроизводится ситуация?

На стабильность не проверял. Работал с одними результатами оптимизации, пробовал несколько одиночных тестов и воспроизводилось всегда в указанной последовательности.

Slava:

Можно попросить ex5 и параметры оптимизации-тестирования?

Отправил в личку.

 
Konstantin Gruzdev:

На стабильность не проверял. Работал с одними результатами оптимизации, пробовал несколько одиночных тестов и воспроизводилось всегда в указанной последовательности.

Отправил в личку.

Да, спасибо.
 

Неправильно отображаются трендовые линии, если правая точка у них позже, чем 2052-ой (не вычислял точно) год:


 
Уважаемые разработчики, небольшое предложение для новых версий, если сделаете чтобы открывалось более чем 99 графиков в 1 терминале будет великолепно, а то у меня много роботов приходится использовать 2 и более терминала что не очень удобно, особенно при переносе их на другие компьютеры. Возможно я такой не один и кому то будет тоже полезно.Спасибо.
 
freelancerAntonyan:
Уважаемые разработчики, небольшое предложение для новых версий, если сделаете чтобы открывалось более чем 99 графиков в 1 терминале будет великолепно, а то у меня много роботов приходится использовать 2 и более терминала что не очень удобно, особенно при переносе их на другие компьютеры. Возможно я такой не один и кому то будет тоже полезно.Спасибо.

Полезно использовать много терминалов, это ускорит вычисления, особенно, если советники работают на схожих инструментах и используют индикаторы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Полезно использовать много терминалов, это ускорит вычисления, особенно, если советники работают на схожих инструментах и используют индикаторы.

Ускорит вычисления чего и где? У меня все роботы только на новом баре 1 тик,  всё летает, неудобно использовать несколько терминалов, хотелось бы чтобы все было в одном. Mt5 и так использует всю мощность компьютера, я понимаю если речь шла о четверке.
