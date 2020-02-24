Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 41

Новый комментарий
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Navoykov, 2019.03.27 14:36

Баг компилятора.  При компиляции (проверке синтаксиса) файла .mqh с таким кодом не выдаётся ошибка.  Она выдаётся только при компиляции исполняемого файла, что неудобно.

class A
{
 public: 
  A(int) {  }
};

class B : public A { };  // Здесь должна быть ошибка  'A' - wrong parameters count

B b;

 

Почему перестаёт работать тестер?

Останавливается при прохождении 512 проходов.

2019.03.27 23:43:06.100 Tester Best result 4392.390000000001 produced at generation 0. Next generation 1

2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0

2019.03.27 23:43:06.103 Tester result cache used 0 times

2019.03.27 23:43:06.103 Tester genetic optimization finished on pass 512

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics optimization done in 1 minutes 27 seconds

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics shortest pass 0:00:01.713, longest pass 0:00:11.758, average pass 0:00:04.997

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics local 3225 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Версия терминала:


Такое не происходит в терминале 1966 версии

 
Aidas Geguzis:

Почему перестаёт работать тестер?

Останавливается при прохождении 512 проходов.

2019.03.27 23:43:06.100 Tester Best result 4392.390000000001 produced at generation 0. Next generation 1

2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0

2019.03.27 23:43:06.103 Tester result cache used 0 times

2019.03.27 23:43:06.103 Tester genetic optimization finished on pass 512

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics optimization done in 1 minutes 27 seconds

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics shortest pass 0:00:01.713, longest pass 0:00:11.758, average pass 0:00:04.997

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics local 3225 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Версия терминала:


Такое не происходит в терминале 1966 версии

2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0


 

Выявлен глюк - билд 2007 - на одном компьютере в менеджере агентов при нажатии на кнопку "Статистика агентов в вашем профиле ..." в ссылке генерируются не все символы моего ник нейма, а именно не хватает знака "-". Что интересно, на массе других ПК все работает - везде виндовс одинаковый. Что это может быть?

Соответственно, агенты я не могу в облако отдавать по этой причине

www.mql5.com/ru/users/-Aleks/agents/overview
 
Aleksey Vyazmikin:

Выявлен глюк - билд 2007 - на одном компьютере в менеджере агентов при нажатии на кнопку "Статистика агентов в вашем профиле ..." в ссылке генерируются не все символы моего ник нейма, а именно не хватает знака "-". Что интересно, на массе других ПК все работает - везде виндовс одинаковый. Что это может быть?

Соответственно, агенты я не могу в облако отдавать по этой причине

Проблема решается путем копирования ник нейма из блокнота и вставкой в менеджер агентов.

 
Уже как часов 8 отключил от клауда агента, а он всё равно висит в списке в ЛК. Это значит, что ему ошибочно могут производится попытки по выдачи заданий, что будет тормозить вычисления, нет?
 
Aidas Geguzis:

Почему перестаёт работать тестер?

Останавливается при прохождении 512 проходов.

2019.03.27 23:43:06.100 Tester Best result 4392.390000000001 produced at generation 0. Next generation 1

2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0

2019.03.27 23:43:06.103 Tester result cache used 0 times

2019.03.27 23:43:06.103 Tester genetic optimization finished on pass 512

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics optimization done in 1 minutes 27 seconds

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics shortest pass 0:00:01.713, longest pass 0:00:11.758, average pass 0:00:04.997

2019.03.27 23:43:06.114 Statistics local 3225 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Версия терминала:


Такое не происходит в терминале 1966 версии

В тестере версии 1966 получаю такой результат при таких же настройках как и в версии 2009.

2019.03.28 05:18:28.605 Tester Best result 12320.11999999979 produced at generation 52. Next generation 63

2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic calculation is over

2019.03.28 05:21:31.712 Tester result cache used 3390 times

2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic optimization finished on pass 16640

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics optimization done in 5 hours 26 minutes 04 seconds

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics shortest pass 0:00:02.110, longest pass 0:02:56.625, average pass 0:00:11.339

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics local 13250 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


почему тестер даёт такие разные результаты?

 
Aidas Geguzis:

В тестере версии 1966 получаю такой результат при таких же настройках как и в версии 2009.

2019.03.28 05:18:28.605 Tester Best result 12320.11999999979 produced at generation 52. Next generation 63

2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic calculation is over

2019.03.28 05:21:31.712 Tester result cache used 3390 times

2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic optimization finished on pass 16640

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics optimization done in 5 hours 26 minutes 04 seconds

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics shortest pass 0:00:02.110, longest pass 0:02:56.625, average pass 0:00:11.339

2019.03.28 05:21:32.080 Statistics local 13250 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


почему тестер даёт такие разные результаты?

Если вы в генетике у OnInit возвращаете отказы с мыслью, что вы так помогаете уменьшить объем расчетов, то тем самым вы убиваете смысле генетического обучения.

Tester  414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0

Вы же безусловно убили всех особей на размножении, вот и процесс остановился.

 
Renat Fatkhullin:

Если вы в генетике у OnInit возвращаете отказы с мыслью, что вы так помогаете уменьшить объем расчетов, то тем самым вы убиваете смысле генетического обучения.

Вы же безусловно убили всех особей на размножении, вот и процесс остановился.

Ренат, вы наверное меня не правильно поняли, или я чего то не понял.

Советник, с идентичными настройками запускается на двух различных версиях терминала (тестера).

В версии 2009 тестирование советника останавливается после 512 проходов.

В версии 1966 тестирование советника останавливается после 16640 проходов.


Вот от сюда и вопрос. Почему при одинаковых настройках советника получается различный результат в тестере?

 
Aidas Geguzis:

Ренат, вы наверное меня не правильно поняли, или я чего то не понял.

Советник, с идентичными настройками запускается на двух различных версиях терминала (тестера).

В версии 2009 тестирование советника останавливается после 512 проходов.

В версии 1966 тестирование советника останавливается после 16640 проходов.


Вот от сюда и вопрос. Почему при одинаковых настройках советника получается различный результат в тестере?

Вы скрыли массу деталей и предлагаете делать выводы на основе обывательских сравнений. Тут технический форум, требующий деталей для воспроизведения.

По указанному логу ответ четкий и точный.

1...343536373839404142434445464748...78
Новый комментарий