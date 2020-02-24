Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 41
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Navoykov, 2019.03.27 14:36
Баг компилятора. При компиляции (проверке синтаксиса) файла .mqh с таким кодом не выдаётся ошибка. Она выдаётся только при компиляции исполняемого файла, что неудобно.
Почему перестаёт работать тестер?
Останавливается при прохождении 512 проходов.
2019.03.27 23:43:06.100 Tester Best result 4392.390000000001 produced at generation 0. Next generation 1
2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0
2019.03.27 23:43:06.103 Tester result cache used 0 times
2019.03.27 23:43:06.103 Tester genetic optimization finished on pass 512
2019.03.27 23:43:06.114 Statistics optimization done in 1 minutes 27 seconds
2019.03.27 23:43:06.114 Statistics shortest pass 0:00:01.713, longest pass 0:00:11.758, average pass 0:00:04.997
2019.03.27 23:43:06.114 Statistics local 3225 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
Версия терминала:
Такое не происходит в терминале 1966 версии
2019.03.27 23:43:06.103 Tester 414 passes of 512 failed, genetic optimization stopped at generation 0
Выявлен глюк - билд 2007 - на одном компьютере в менеджере агентов при нажатии на кнопку "Статистика агентов в вашем профиле ..." в ссылке генерируются не все символы моего ник нейма, а именно не хватает знака "-". Что интересно, на массе других ПК все работает - везде виндовс одинаковый. Что это может быть?
Соответственно, агенты я не могу в облако отдавать по этой причине
Выявлен глюк - билд 2007 - на одном компьютере в менеджере агентов при нажатии на кнопку "Статистика агентов в вашем профиле ..." в ссылке генерируются не все символы моего ник нейма, а именно не хватает знака "-". Что интересно, на массе других ПК все работает - везде виндовс одинаковый. Что это может быть?
Соответственно, агенты я не могу в облако отдавать по этой причине
Проблема решается путем копирования ник нейма из блокнота и вставкой в менеджер агентов.
В тестере версии 1966 получаю такой результат при таких же настройках как и в версии 2009.
2019.03.28 05:18:28.605 Tester Best result 12320.11999999979 produced at generation 52. Next generation 63
2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic calculation is over
2019.03.28 05:21:31.712 Tester result cache used 3390 times
2019.03.28 05:21:31.712 Tester genetic optimization finished on pass 16640
2019.03.28 05:21:32.080 Statistics optimization done in 5 hours 26 minutes 04 seconds
2019.03.28 05:21:32.080 Statistics shortest pass 0:00:02.110, longest pass 0:02:56.625, average pass 0:00:11.339
2019.03.28 05:21:32.080 Statistics local 13250 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
почему тестер даёт такие разные результаты?
Если вы в генетике у OnInit возвращаете отказы с мыслью, что вы так помогаете уменьшить объем расчетов, то тем самым вы убиваете смысле генетического обучения.
Вы же безусловно убили всех особей на размножении, вот и процесс остановился.
Если вы в генетике у OnInit возвращаете отказы с мыслью, что вы так помогаете уменьшить объем расчетов, то тем самым вы убиваете смысле генетического обучения.
Вы же безусловно убили всех особей на размножении, вот и процесс остановился.
Ренат, вы наверное меня не правильно поняли, или я чего то не понял.
Советник, с идентичными настройками запускается на двух различных версиях терминала (тестера).
В версии 2009 тестирование советника останавливается после 512 проходов.
В версии 1966 тестирование советника останавливается после 16640 проходов.
Вот от сюда и вопрос. Почему при одинаковых настройках советника получается различный результат в тестере?
Вы скрыли массу деталей и предлагаете делать выводы на основе обывательских сравнений. Тут технический форум, требующий деталей для воспроизведения.
По указанному логу ответ четкий и точный.