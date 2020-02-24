Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 40

Новый комментарий
 
Newalligator:
Спасибо  а как  и подключиться  я зашёл на этот сайт , начал скачивать МТ5 , но мне пишет извините что то пошло не так. И Где тогда мне открыть новый демо счёт ?  

Какова версия и битность вашей ОС ?

 
ОС  Windows 7   64 бит
 
Newalligator:
ОС  Windows 7   64 бит
И вот что у меня выходит ***
 
Newalligator:
Удалил МТ5  но не до конца. В папке С /programm files /terminal 64.exe не удаляется.  Не знаю что делать.

Поищите в запущенных процессах terminal64.exe и metaeditor64.exe и завершите эти процессы. Потом повторите удаление.



А если файл terminal64.exe не битый, то можно и не удалять. Можно просто создать на него ярлык, по желанию с ключом \portable и запустить его. Терминал создаст все необходимые папки и даже зарегистрирует новый счёт на сервере MeteQuotes-Demo.

 
Newalligator:
ОС  Windows 7   64 бит

Все обновления стоят?

 

Ребята всем спасибо.  Всё встало в норме.  Отдельная благодарность автору продукта ***

 
Привет!

Беда такая :)

double HL[]; 
ArrayResize(HL,Candles);
ArrayInitialize(HL,EMPTY_VALUE);

//+---
 for(int i=0; i<TF_Candles; i++)
   {
    HL[i]=Rates_TF[i].high-Rates_TF[i].low;
    
    Print(i+" HL["+i+"] = "+HL[i]+"   "+Rates_TF[i].high+"   "+Rates_TF[i].low+"   "+(Rates_TF[i].high-Rates_TF[i].low));
   }

Распечатка:

2019.03.27 19:35:52.870 Fx-v1 (EURUSD,D1) 91 HL[91] = 4.409999999999803e-003   1.13454   1.13013   4.409999999999803e-003
2019.03.27 19:35:52.870 Fx-v1 (EURUSD,D1) 92 HL[92] = 4.079999999999862e-003   1.13594   1.13186   4.079999999999862e-003
2019.03.27 19:35:52.870 Fx-v1 (EURUSD,D1) 93 HL[93] = 2.639999999999976e-003   1.13612   1.13348   2.639999999999976e-003
2019.03.27 19:35:52.870 Fx-v1 (EURUSD,D1) 94 HL[94] = 1.127000000000011e-002   1.14491   1.13364   1.127000000000011e-002
2019.03.27 19:35:52.870 Fx-v1 (EURUSD,D1) 95 HL[95] = 9.830000000000005e-003   1.14385   1.13402   9.830000000000005e-003
Как так?  :)

Ьuild 2007
 
Vjacheslav Lapaev:
Привет!

Беда такая :)


Распечатка:

Как так?  :)

Ьuild 2007

Вы не задали формат вывода.

Для мелких значений автоматически применился научный формат вывода с e-x форматом, чтобы сохранить максимум значащих цифр

 
Alexey Navoykov:

Баг компилятора.  Не выдаётся ошибка при модификации константного объекта:

struct A
{
  int arr[];
};

void OnStart()
{
  const A a;
  a.arr[0]= 0;  // Нет ошибки компиляции!
}

const - аттрибут, для участка памяти, в приведённом примере памяти занимаемой объектом 'a'

но, массив A::arr[] динамический, а это значит его контент находится за пределами памяти 'a', а вот описание внутри 'a', именно поэтому нельзя изменить его размер

Если сделать массив фиксированного размера, то контент включится в 'a' и его нельзя будет изменить

 
Renat Fatkhullin:

Вы не задали формат вывода.

Для мелких значений автоматически применился научный формат вывода с e-x форматом, чтобы сохранить максимум значащих цифр

Ясно. Вот ведь. Спасибо!

1...333435363738394041424344454647...78
Новый комментарий