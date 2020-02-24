Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо а как и подключиться я зашёл на этот сайт , начал скачивать МТ5 , но мне пишет извините что то пошло не так. И Где тогда мне открыть новый демо счёт ?
Какова версия и битность вашей ОС ?
ОС Windows 7 64 бит
Удалил МТ5 но не до конца. В папке С /programm files /terminal 64.exe не удаляется. Не знаю что делать.
Поищите в запущенных процессах terminal64.exe и metaeditor64.exe и завершите эти процессы. Потом повторите удаление.
А если файл terminal64.exe не битый, то можно и не удалять. Можно просто создать на него ярлык, по желанию с ключом \portable и запустить его. Терминал создаст все необходимые папки и даже зарегистрирует новый счёт на сервере MeteQuotes-Demo.
ОС Windows 7 64 бит
Все обновления стоят?
Ребята всем спасибо. Всё встало в норме. Отдельная благодарность автору продукта ***
Беда такая :)
Распечатка:
Как так? :)
Ьuild 2007
Привет!
Беда такая :)
Распечатка:
Как так? :)
Ьuild 2007
Вы не задали формат вывода.
Для мелких значений автоматически применился научный формат вывода с e-x форматом, чтобы сохранить максимум значащих цифр
Баг компилятора. Не выдаётся ошибка при модификации константного объекта:
const - аттрибут, для участка памяти, в приведённом примере памяти занимаемой объектом 'a'
но, массив A::arr[] динамический, а это значит его контент находится за пределами памяти 'a', а вот описание внутри 'a', именно поэтому нельзя изменить его размер
Если сделать массив фиксированного размера, то контент включится в 'a' и его нельзя будет изменить
Вы не задали формат вывода.
Для мелких значений автоматически применился научный формат вывода с e-x форматом, чтобы сохранить максимум значащих цифр
Ясно. Вот ведь. Спасибо!