Функция не смогла быть выполнена из-за остановки эксперта
Alain Verleyen, 2019.04.11 17:08
Build 2007/2009. Согласно документации , эту команду можно использовать для «обновления графика»:
Однако для пользовательский символ это не работает (OnCalculate () не вызывается). Это ожидается? Если да, по крайней мере, возвращаемое значение должно быть ложным (оно дает истину). Если нет, пожалуйста, исправьте это.
Благодарю.
То же самое на Build 2025.
@ Слава, @ Ренат Фатхуллин Возможно ли получить ответ? Благодарю.
Alain Verleyen, 2019.03.22 16:59
Может быть, я что-то пропустил, но профилировщик ведет себя странно. MT5 Build 2009.
Индикатор, где все рассчитывается внутри OnCalculate (), он дает% выше 100% для 2 методов (?):
Кроме того, как вы можете видеть, это дает ~ 3 секунды для OnCalculate (), но я также печатаю BEGIN / END в журнале, и это дает ~ 21 секунду (?):
Так что же происходит с профилировщиком сейчас?
Alain Verleyen, 2019.03.22 17:14
Все еще на профилировщике. Сборка 2009 года (то же самое в 2007 году).
Как вы можете видеть в моем предыдущем посте, у меня есть метод ApplOperator, который объявлен как абстрактный в родительском классе:
Затем реализовано в детском классе:
Проблема в том, что профилировщик дает результат для абстрактного объявления (что бесполезно)
Но НИЧЕГО для конкретной реализации:
Я не помню, было ли это чем-то новым или уже было так в предыдущих сборках (1995?).
То же самое на Build 2025.
Моя ДЛЛка нормально работала на билде 2009. Теперь на 2025:
Можно небольшое описание основных улучшений беты?
Поддерживаю. Хотелось бы какую-то информацию, иначе чего ради ставить эти сырые беты? Просто чтоб огрести себе проблемы на ровном месте? Неужели разработчикам так трудно чиркнуть пару строк о том, что они меняли в новом билде? Складывается впечатление, что там всё это делается хаотично: здесь поменяли строчку, там строчку... всего и не упомнишь...
Добрый день , когда будут устранены графические косяки тестера в режиме визуализации?
Вот один из них, и так постоянно ((( То одно накладывается, то другое, то вообще не реагирует на кнопки. Windows 8.1 64bit
Добрый день , когда будут устранены графические косяки тестера в режиме визуализации?
Вот один из них, и так постоянно ((( То одно накладывается, то другое, то вообще не реагирует на кнопки. Windows 8.1 64bit
Тестируйте не на максимальной скорости.
После обновления на билд 2025 всё стало очень сильно тормозить.
Например, скроллинг графиков очень медленный. Пользоваться невозможно.P.S. Ложная тревога. После перезагрузки всё стало летать.
Странная работа с тиками - прогнал советник на фьючерсе по всем тикам - получил странный результат, полез разбираться в визуализаторе - там смотрю всё корректно, отключил визуализацию и ошибки исчезли. Теперь надо всегда при начале работы с тиками включать визуализатор, а потом его отключать?
Приложил отчеты с первым и последним проходом.