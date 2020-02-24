Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 44

Vladimir Karputov:

Какая операционная система: название, битность, установлены ли ВСЕ обновления?

Windows 7   64 bit ,   обновления Windovs имеете ввиду , то как вам показать  что есть у меня?

 
fxsaber:
Просьба починить таймер в Тестере, сломали недавно. Воспроизведение проблемы

Воспроизводится в любом режиме Тестера на интервале больше величины заданного таймера.


Такой большой таймер нужен, например, для автооптимизации параметров ТС каждый месяц - ставлю таймер на месяц и в OnTimer произвожу переоптимизацию ТС.

Еще месяц назад таймер работал корректно.

2009 - работает. Спасибо.

 
ну кто нибудь поможет мне с удалением мт5.  А то никак не могу удалить.
 
Дебаг этого советника не может завершиться
void OnInit()
{
   Print(FileOpen(__FILE__, FILE_WRITE));
                      
   DebugBreak(); // Нажать SHIFT+F5
}


2019.04.02 12:36:05.534 test Experts\Test4.ex5 on TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1 thread finished
2019.04.02 12:36:09.528 prepare for shutdown


Не завершается - невозможно открыть созданный файл.

 

билд2007  W10 64 bit все работает норм, W8 32 bit пропадают текущие свечи но тики идут(индикатор выводит на график в нужном месте)

и при смене таймфрейма вкладка зависает но это в терминале от BCS Broker MetaTrader 5 Terminal,

в демо версии MetaTrader 5 (VTB Forex) там же в W8 32 bit всего этого нет виноват ли BCS Broker?

Они мне говорят используйте W10 64 bit, но в документации сказано что можно использовать W7 и выше,не так ли?

что я не могу использовать второй терминал W8 32 bit?
 
IuriiPrugov:

и при смене таймфрейма вкладка зависает но это в терминале от BCS Broker MetaTrader 5 Terminal,

Кстати да, обратил внимание, что переключение между чартами стало каким то очень тугим, с подвисанием, т.е. явно идет считывание данных из кэша, раньше всё моментально переключалось - надо вернуть, если были изменения в этом направлении.

 
Aleksey Vyazmikin:

Кстати да, обратил внимание, что переключение между чартами стало каким то очень тугим, с подвисанием, т.е. явно идет считывание данных из кэша, раньше всё моментально переключалось - надо вернуть, если были изменения в этом направлении.

но на десятке 64 бит все быстро и не виснет!
 
IuriiPrugov:
но на десятке 64 бит все быстро и не виснет!

А сколько памяти занимает терминал по данным диспетчера задач Windows?

 
 
Igor Chemodanov:

Будьте добры, поясняйте ваши полотна

