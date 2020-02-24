Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 44
Какая операционная система: название, битность, установлены ли ВСЕ обновления?
Windows 7 64 bit , обновления Windovs имеете ввиду , то как вам показать что есть у меня?
Просьба починить таймер в Тестере, сломали недавно. Воспроизведение проблемы
Воспроизводится в любом режиме Тестера на интервале больше величины заданного таймера.
Такой большой таймер нужен, например, для автооптимизации параметров ТС каждый месяц - ставлю таймер на месяц и в OnTimer произвожу переоптимизацию ТС.
Еще месяц назад таймер работал корректно.
2009 - работает. Спасибо.
Не завершается - невозможно открыть созданный файл.
билд2007 W10 64 bit все работает норм, W8 32 bit пропадают текущие свечи но тики идут(индикатор выводит на график в нужном месте)
и при смене таймфрейма вкладка зависает но это в терминале от BCS Broker MetaTrader 5 Terminal,
в демо версии MetaTrader 5 (VTB Forex) там же в W8 32 bit всего этого нет виноват ли BCS Broker?
Они мне говорят используйте W10 64 bit, но в документации сказано что можно использовать W7 и выше,не так ли?что я не могу использовать второй терминал W8 32 bit?
Кстати да, обратил внимание, что переключение между чартами стало каким то очень тугим, с подвисанием, т.е. явно идет считывание данных из кэша, раньше всё моментально переключалось - надо вернуть, если были изменения в этом направлении.
но на десятке 64 бит все быстро и не виснет!
А сколько памяти занимает терминал по данным диспетчера задач Windows?
Будьте добры, поясняйте ваши полотна