Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 45

Aleksey Vyazmikin:

А сколько памяти занимает терминал по данным диспетчера задач Windows?

328мб на 10ке и 111мб на 8ке, ничего не понимаю,сегодня 8ка работает норм наверное BCS Broker MetaTrader 5 Terminal глючит надо от них добиваться норм работы

 
IuriiPrugov:

328мб на 10ке и 111мб на 8ке, ничего не понимаю,сегодня 8ка работает норм наверное BCS Broker MetaTrader 5 Terminal глючит надо от них добиваться норм работы

Потребляет мало памяти, сомнительно, что дело в кешировании...

Не уверен, что брокер может глобально настройками загубить билд. 

 

история сделок/ордеров терминала не всегда обновляется. При выборе дат мышкой из календаря успех чаще. Если выбирать из выпадающего меню, например "Сегодня" - почти никогда не реагирует. Например:


 
уже писал, повторюсь - с точки зрения обычного юзера у мт5 недоделанное оформление интерфейса. у меня на ноутбуке виндовс 7 с увеличенными размерами шрифтов. мт4 выглядит нормально, а мт5 коряво. обрезаны надписи. займитесь уже доведением интерфейса до ума, а то смешно, устаревший продукт выглядит лучше.
Файлы:
se4_1.png  16 kb
wk4_2.png  11 kb
n25_1.png  24 kb
gs5_2.png  37 kb
 
Renat Fatkhullin 2019.03.03 13:58   RU

Отряд идет со скоростью самого медленного солдата.

Причины отказа от старых операционок сугубо технические:

  • С момента выпуска Windows XP в 2001 году кардинально улучшилась и расширилась функцинальная часть операционки
  • Ради поддержки Windows XP приходилось пользоваться только устаревшими наборами функций и специальными библиотеками совместимости, работающими неэффективно
  • Приходилось урезать возможности 99% пользователей ради мизерной доли экспишников
  • Понимание недостатков Windows XP и их последствий приходит на уровне системного программирования

Следующий шаг - это отказ от выпуска 32 битных версий MetaTrader 5. Скорее всего следующий релиз MT5 будет только 64 битный.



теперь понятно дело в 32битности такими темпами и от 7,8ок скоро откажутся

 

Открываем чарт какого-нибудь BTCJPY, затем переходим на другой сервер, где такого символа нет.

На весь чарт возникнет надпись "Ожидание обновления".

Если на таком чарте запустить любой срипт (пустышка, например), он повиснет.


Просьба починить.


ЗЫ На MT4 такого бага нет.

 

Версия 2009. ММВБ . БКС. Отрытие.

Подскажите является ли нормальной следующая ситуация:

Есть два тика в истории с одинаковым временем. Например такие ( 16:02:58.553 )


Первый тик получаем, а второй либо вообще не получаем( два терминала Отрытие и БКС), либо получаем(БКС) с задержкой в десятки секунд(в данном случае 14 ) ?  Такая ситуация повторяется десятки раз за день.

Могу либо дать имеющийся код для воспроизведения данной проблемы, либо написать короткую читабельную версию.
 
pivomoe:

Поддерживаю. Очень часто вижу следующие ситуации.

Эксперт запрашивает тики и в полученном массиве есть пропуск. Например, тики за позавчера есть, за вчера нет, за сегодня есть.

Такое продолжается неопределенно долго, пока в окне запроса тиков не запросить тики за этот интервал. При этом первый запрос возвращает то же, что и эксперту, а второй уже с заполненным пропуском.

Это очень часто случается на не самых ликвидных фьючерсах.

 
Я немного о другом говорю. С помощью SymbolInfo получаю последний тик по символу. Получаю первый тик с временем 16:02:58.553. На трех терминалах( на одном компе БКС и Отрытие, на другом компе один БКС ). Далее постоянно делаю запрос через SymbolInfo  на одном компьютере (БКС, Открытие ) тик вообще не приходит, а на другом приходит с задержкой в 14 секунд.(иногда бывает даже несколько минут). Такие задержки в 4 из 5 случаев именно у тиков с одинаковым временем.
 
Ilya Baranov:

Какой код ошибки GetLastError() после запроса тиков в эксперте?
