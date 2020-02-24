Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 45
А сколько памяти занимает терминал по данным диспетчера задач Windows?
328мб на 10ке и 111мб на 8ке, ничего не понимаю,сегодня 8ка работает норм наверное BCS Broker MetaTrader 5 Terminal глючит надо от них добиваться норм работы
Потребляет мало памяти, сомнительно, что дело в кешировании...
Не уверен, что брокер может глобально настройками загубить билд.
история сделок/ордеров терминала не всегда обновляется. При выборе дат мышкой из календаря успех чаще. Если выбирать из выпадающего меню, например "Сегодня" - почти никогда не реагирует. Например:
Отряд идет со скоростью самого медленного солдата.
Причины отказа от старых операционок сугубо технические:
Следующий шаг - это отказ от выпуска 32 битных версий MetaTrader 5. Скорее всего следующий релиз MT5 будет только 64 битный.
теперь понятно дело в 32битности такими темпами и от 7,8ок скоро откажутся
Открываем чарт какого-нибудь BTCJPY, затем переходим на другой сервер, где такого символа нет.
На весь чарт возникнет надпись "Ожидание обновления".
Если на таком чарте запустить любой срипт (пустышка, например), он повиснет.
Просьба починить.
ЗЫ На MT4 такого бага нет.
Версия 2009. ММВБ . БКС. Отрытие.
Подскажите является ли нормальной следующая ситуация:
Есть два тика в истории с одинаковым временем. Например такие ( 16:02:58.553 )
Первый тик получаем, а второй либо вообще не получаем( два терминала Отрытие и БКС), либо получаем(БКС) с задержкой в десятки секунд(в данном случае 14 ) ? Такая ситуация повторяется десятки раз за день.Могу либо дать имеющийся код для воспроизведения данной проблемы, либо написать короткую читабельную версию.
Поддерживаю. Очень часто вижу следующие ситуации.
Эксперт запрашивает тики и в полученном массиве есть пропуск. Например, тики за позавчера есть, за вчера нет, за сегодня есть.
Такое продолжается неопределенно долго, пока в окне запроса тиков не запросить тики за этот интервал. При этом первый запрос возвращает то же, что и эксперту, а второй уже с заполненным пропуском.
Это очень часто случается на не самых ликвидных фьючерсах.
