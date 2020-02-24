Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 36
Если сейчас отключить первого агента, его задания, по идее, распределятся остальным.
Думаю, что отключить агента нельзя, он же один всего на этом компьютере.
А кроме того из первого поста темы:
"
Tester: Изменено поведение опции использования локальных, сетевых и облачных агентов. Теперь при отключении этих опций уже выданные задания обрабатываются до конца, а новые перестают выдаваться. Ранее эти опции работали аналогично команде "Отключить", которая останавливала работу агентов сразу.
"
И, как я ранее говорил, тогда будут потеряны фреймы от незавершенного прохода.
Так по идее в этом первом посте говориться как раз о том, что фреймы потеряны не будут, и агент закончит просчитывать то, над чем работает.
А очередь, возможно, передастся другим агентам, как это было раньше.
думаю тут все завязано на возможность правильно загружать память кэша процессора
)) Читаю здешние письмена и ржу от теоретиков
Вы хоть пробовали посмотреть .asm результат кода в VS?
сразу многое станет ясно
нет конечно, я последний ассемблер смотрел во времена Пентиум 1, дальше не интересно стало, пару лет назад еще под дебагером запускал интересные программы с целью изучения, но тоже забросил
тут в общем если Вас поджимает рассказать - расскажите
ЗЫ: вот нашел статью которую давно читал, про работу кэша современных процессоров, случай похож на то, что обсуждаем последние 3 страницы и решение проблемы указал @Ilyas
https://habr.com/ru/company/intel/blog/143446/
Контектсное меню на агенте - Disable (Отключить). Не путайте с Use Local Agents (Использовать локальных агентов)
Почему потеряются фреймы? Незавершённый проход будет отдан на выполнение другому агенту.
Так по идее в этом первом посте говориться как раз о том, что фреймы потеряны не будут, и агент закончит просчитывать то, над чем работает.
А очередь, возможно, передастся другим агентам, как это было раньше.
Потому что выданы были все оставшиеся, аж сразу 109 штук - по какой причине - не ясно. Написано же, что не будут выдаваться новые задания.
Контектсное меню на агенте - Disable (Отключить). Не путайте с Use Local Agents (Использовать локальных агентов)
Не понял, как отключить, вот контекстное меню - "Отключить" не активно! Советник до сих пор считает...
Почему потеряются фреймы? Незавершённый проход будет отдан на выполнение другому агенту.
Потому что так происходит по факту. Я предполагаю, что проблема в том, что обрабатывающий фреймы советник просто не знает, сколько их будет, поэтому если пришел один, то этого ему достаточно, что бы считать проход успешным, а фреймов, к примеру, должно быть 1000.
Не понял, как отключить, вот контекстное меню - "Отключить" не активно! Советник до сих пор считает...
Потому что так происходит по факту. Я предполагаю, что проблема в том, что обрабатывающий фреймы советник просто не знает, сколько их будет, поэтому если пришел один, то этого ему достаточно, что бы считать проход успешным, а фреймов, к примеру, должно быть 1000.
Понятно. Потому что он выбран. Попробуйте не на самом агенте, а строчкой выше Locals. Или отметьтте несколько агентов (это как многострочное выделение в редакторе) и потом уже вызвать контекстное меню.
Нет. Не должно быть такого. Если фрейм отправлен, то он должен быть получен. Давайте факты, будем разбираться.
А раздачу заданий агентам мы ещё будем продолжать тюнить
Понятно. Потому что он выбран. Попробуйте не на самом агенте, а строчкой выше Locals. Или отметьтте несколько агентов (это как многострочное выделение в редакторе) и потом уже вызвать контекстное меню.
Нет. Не должно быть такого. Если фрейм отправлен, то он должен быть получен. Давайте факты, будем разбираться.
А раздачу заданий агентам мы ещё будем продолжать тюнить
Да, выше нажал кнопку на группу Local и там появилась возможность отключения - отключил.
Эта проблема воспроизводится советником, который я вчера передавал Ilyas - я ему об этом уже написал в личные сообщения.
Обнадеживает, что ещё будите тюнить, но дали бы пользователю возможность настраивать эти процессы под свои нужды и тюнить не надо было бы.
Во время первого запуска после небольшого перерыва, в журнале локальных агентов визуального тестера появилась следующая запись об обнулении депозита (и соответственно потом не стало хватать денег для открытия сделки). При следующих запусках больше такое не повторялось. Что это значит и в чем может быть причина?