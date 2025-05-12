Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 38
Я пор 16 тоже думал. Смущает, что 16 ядер в одно-потоке медленнее чем 12.
На чём основана идея про 128? У Вас в оптимизации задействуются все 64?
Можно чуть подробней на эту тему ?
(например базовая частота ядра 3,5 против 3,7)
Удалось раскрыть мысль?
В тестах когда задействовано одно ядро, 12 ядерный процессор будет быстрее, чем 16 ядерный. (Это я про AMD)
да - спасибо
Лично у меня еще ряд позиций при выборе домашней машины.
[x] много ядер и памяти , на машине будут крутится SQL сервера ( необходимо по работе )
[x] на машине будут крутится виртуальные машины ( по работе )
[x] сильная дисковая система , вытекает из вышестоящего , основная часть дисковой это SSD , сата конечно тоже.
[x] задача купить технику что бы не менять ближайшие лет 10 или больше , а значит надо брать топовую на текущий момент.
Еще стоит вопрос выбора религии Intell или AMD , склоняюсь к AMD Ryzen
Полностью разделяю и применяю Вашу философию. Особенно последние 2 строки)
Заметил разве что при таком сроке материнка летит первая или её драйвера.
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , сейчас цена порядка 7000$ , цена пр ивыходе на рынок более 5000$ :) -------- Красавец
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32 ядра 64 потока = 3399$
более менее приемлемое
AMD Ryzen Threadripper 3960X, 3,8 ГГц, 24 ядра, 48 потоков, до 4,5 ГГц, sTRX4 = 81тыс руб , на Амазон цена 1099.99$
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 ядра 64 потока , До 4.2GHz = 69 тыс руб
CPU Socket sTR4
Gigabyte TRX40 AORUS XTREME обзор нашел порядка 60 тыс руб
ASUS ROG Zenith II Extreme обзор ( от 86 тыс ---- до 127 тыс )
на мой взгляд лучше купить 2 максимальных райзенов, они будут актуальны, тредрипперый устареют через 2 года уже, и кому они будут нужны?
в mql у тредрипперов вообще нет преимуществ.
судя по статье Threadripper это все то же самое что Ryzen но ядер c потоками поболее
А для для оптимищации может быть лучше иметь болшее количество ядер + пямять разумеется достаточную ?
серверные и полу-серверные, для оптимизации вообще не имеют преимущест, единственное что стоят в одном корпусе
К примеру можно сравнить примерно одинаковые процессоры
1) AMD Ryzen 9 5950X (BOX) — 73 999 рублей; AMD Ryzen 9 5950X (Tray) — 68 400 рублей. 32 ядра 64 потока ОБЗОР
2) AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 ядра 64 потока , До 4.2GHz = 69 тыс руб ОБЗОР
цена примерно одинакова
можно долго спорить, смотря на вторичный рынок, я выберу обычный райзен