Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 38

Новый комментарий
 
Pavel Verveyko #:

Я пор 16 тоже думал. Смущает, что 16 ядер в одно-потоке медленнее чем 12.
На чём основана идея про 128? У Вас в оптимизации задействуются все 64?

Можно чуть подробней на эту тему ?

 
В тестах когда задействовано одно ядро, 12 ядерный процессор будет быстрее, чем 16 ядерный. (Это я про AMD)
(например базовая частота ядра 3,5 против 3,7)
Удалось раскрыть мысль?
 
Pavel Verveyko #:
В тестах когда задействовано одно ядро, 12 ядерный процессор будет быстрее, чем 16 ядерный. (Это я про AMD)
(например базовая частота ядра 3,5 против 3,7)
Удалось раскрыть мысль?

да - спасибо

Лично у меня еще ряд позиций  при выборе домашней машины. 

[x]  много ядер и памяти , на машине будут крутится SQL сервера ( необходимо по работе )

[x] на машине будут крутится виртуальные машины ( по работе )

[x] сильная дисковая система , вытекает из вышестоящего , основная часть дисковой это SSD , сата конечно тоже.

[x] задача купить технику что бы не менять ближайшие лет 10 или больше , а значит надо брать топовую на текущий момент.

--

Еще стоит вопрос выбора религии Intell или  AMD , склоняюсь к AMD Ryzen 

 
Yuriy Zaytsev #:

да - спасибо

Лично у меня еще ряд позиций  при выборе домашней машины. 

[x]  много ядер и памяти , на машине будут крутится SQL сервера ( необходимо по работе )

[x] на машине будут крутится виртуальные машины ( по работе )

[x] сильная дисковая система , вытекает из вышестоящего , основная часть дисковой это SSD , сата конечно тоже.

[x] задача купить технику что бы не менять ближайшие лет 10 или больше , а значит надо брать топовую на текущий момент.

--

Еще стоит вопрос выбора религии Intell или  AMD , склоняюсь к AMD Ryzen 

Полностью разделяю и применяю Вашу философию. Особенно последние 2 строки)
Заметил разве что при таком сроке материнка летит первая или её драйвера.

 

AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX  ,  сейчас цена порядка 7000$ , цена пр ивыходе на рынок более 5000$  :)  --------  Красавец

AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32 ядра 64 потока  = 3399$ 

-----------------------------

более менее приемлемое   

AMD Ryzen Threadripper 3960X, 3,8 ГГц, 24 ядра, 48 потоков, до 4,5 ГГц, sTRX4    =   81тыс руб  ,  на Амазон цена 1099.99$ 

AMD Ryzen Threadripper 2990WX   32 ядра 64 потока  ,  До 4.2GHz  =  69 тыс руб


---

CPU Socket  sTR4     

  Gigabyte TRX40 AORUS XTREME     обзор   нашел порядка 60 тыс руб

  ASUS ROG Zenith II Extreme     обзор    (  от 86 тыс   ----  до 127 тыс     )

 

на мой взгляд лучше купить 2 максимальных райзенов, они будут актуальны, тредрипперый устареют через 2 года уже, и кому они будут нужны?

в mql у тредрипперов вообще нет преимуществ.

 
lynxntech #:

на мой взгляд лучше купить 2 максимальных райзенов, они будут актуальны, тредрипперый устареют через 2 года уже, и кому они будут нужны?

в mql у тредрипперов вообще нет преимуществ.

А для для оптимищации может быть лучше иметь болшее количество ядер + пямять разумеется достаточную  ?
Вероятно можно лучше понять так же в чем разница между  Threadripper и обычным Ryzen

p.s.

судя по статье  Threadripper  это все то же самое  что Ryzen но ядер c потоками поболее


 

 
Yuriy Zaytsev #:
А для для оптимищации может быть лучше иметь болшее количество ядер + пямять разумеется достаточную  ?
Вероятно можно лучше понять так же в чем разница между  Threadripper и обычным Ryzen

серверные и полу-серверные, для оптимизации вообще не имеют преимущест, единственное что стоят в одном корпусе

 
lynxntech #:

на мой взгляд лучше купить 2 максимальных райзенов, они будут актуальны, тредрипперый устареют через 2 года уже, и кому они будут нужны?

в mql у тредрипперов вообще нет преимуществ.

К примеру можно сравнить  примерно одинаковые процессоры


1)  AMD Ryzen 9 5950X (BOX) — 73 999 рублей; AMD Ryzen 9 5950X (Tray) — 68 400 рублей.   32 ядра 64 потока   ОБЗОР

2)  AMD Ryzen Threadripper 2990WX   32 ядра 64 потока  ,  До 4.2GHz  =  69 тыс руб   ОБЗОР


--

цена примерно одинакова

Флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X подешевел до минимума в США и Китае
Флагманский 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5950X подешевел до минимума в США и Китае
  • 2022.03.21
  • Dexter
  • www.ixbt.com
Как пишет источник, стоимость флагманского 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 5950X опустилась до новых минимумов в США и Китае. В США его цена на старте продаж составляла 800 долларов, потом снизилась до 600 долларов, и вот сейчас упала до 550 долларов. В Китае Ryzen 9 5950X стартовал с 6050 юаней — около 950 долларов по нынешнему курсу, а...
 
Yuriy Zaytsev #:

К примеру можно сравнить  примерно одинаковые процессоры


1)  AMD Ryzen 9 5950X (BOX) — 73 999 рублей; AMD Ryzen 9 5950X (Tray) — 68 400 рублей.   32 ядра 64 потока

2)  AMD Ryzen Threadripper 2990WX   32 ядра 64 потока  ,  До 4.2GHz  =  69 тыс руб

--

цена примерно одинакова

можно долго спорить, смотря на вторичный рынок, я выберу обычный райзен

1...313233343536373839404142434445...66
Новый комментарий