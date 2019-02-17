Есть ли смысл переходить с МТ4 на МТ5? Почему Вы перешли на МТ5? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В основном распознание образов.
Зайдите в свой гугл фото и Вы увидите, что гугл сможет найти по одному лицу любого человека все фотографии с этим лицом во всех вашем фотоархиве. Как Вы думаете, сколько триллионов операций на это понадобиться гугловским серверам?
Много. Очень много.
Но нужно ли это для трейдинга? Нужно ли это для торговой платформы? Или мт5 должен также рыться в фотоархиве?
Распознавание образов вполне применимо в области трейдинга, но пример с фотоархивом здесь неуместен.
Хотя, если втупую прогонять многолетние собрания тиков, да "мультивалютно", то можно и миллиарды\триллионы операций на каждый тик прилепить.
В общем я нашел ответ на вопрос. МТ5 быстрее, чем МТ4. Спасибо всем ребята!
Из личного опыта скорость вычислений играет огромную роль, даже если Вы сейчас так не думаете. Упрощенный пример это старый и новый комп. Один каждое утро грузится 5 секунд, другой 30. В итоге при каждом запуске вы экономите 25 секунд. А умножить это время на пару лет его использования, получится огромная временная дыра рабочего времени. Так что буду переходить на МТ5.
вот уж не ожидал...
Хочу вас приблизить к реальности с учетом обсуждений ветки Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений):
Архитектура пятерки на порядок эффективнее четверки. Все процессы перестроены, чтобы дать возможность торговать с минимальными задержками.
С помощью асинхронных(и без них) операций можно в максимуме достичь нескольких тысяч торговыях операций в секунду. Все построено ради скорости, включая приоритезацию торговых операций.
В четверке это даже близко нельзя сделать.
Это из-за того, что в пятерке используется компилятор уровня С++, который делает экстремально эффективный код. У четверки используется старая система исполнения без оптимизации кода.
БОльшая скорость означает уменьшение задержек и улучшение качества исполнения.
Кто занимается глубокой разработкой, тот знает объемы хранимых данных в каталогах пятерки. Там зачастую десятки гигабайт исторических данных, включая полные тиковые данные.
У пятерки хранение и выдача полных тиковых данных является неотключаемой фичей. Не надо ошибаться на этот счет, думая что раз не показываются тиковые данные на графике, значит их нет.
Вот простой код, запускаемый на реальном счете брокера Открытие и символе RTS Splice, который является склейкой все фьючерсных контрактов индекса RTS за много лет:
он выдает 472 млн тиков:
Да, 472 миллиона тиков одним запросом. Делайте потом с ними что хотите.
Это дает абсолютный контроль над данными. Можно и миллиарды тиков получить. Успевайте только пинать брокера, чтобы он заботился над историческими данными. Это ЕГО ПРЯМАЯ РАБОТА И ОБЯЗАННОСТЬ.
Две строки кода и полные данные у вас в руках. Кто там рассказывает про сложность MQL5???
В четверке этого нет в принципе.
Это позволяет гонять очень сложные стратегии и иметь больше гарантий, что ваша стратегия не является самообманом.
Вы пишите прямой код, а всю сложность моделирования всего многообразия рынка берет на себя тестер.
Периодически трейдеры хвастаются, что они могут написать свой простой тесте в разы быстрее, но все это на уровне дешевого прогона цикла for по барам. Не говоря уже об полном исключении всего многообразия рыночных условий, инструментов и маржевых требований.
А у нас не только детальнейшее моделирование, включая точное конвертирование всех профитов в валюту баланса, но и сбор всей статистической информации вместе с историей изменения плавающих equity/средств.
В четверке даже близко этого нет.
Режим торговли с заданной сетевой задержкой дает возможность полностью дисквалифицировать большинство скальперских стратегий, которые сказочны в тестере, но разорительны в реале.
Достаточно даже добавить 50-100 мс задержки, чтобы в разы ухудшить множество стратегий.
Мощность этой функции строится на основе точного моделирования рыночного окружения, когда даже Sleep(ms) в тестере отрабатывает как в реальности. Мы умеем параллельно крутить развитие рынка, создавая задержки для самого эксперта, что позволяет качественно отрабатывать реальное исполнение.
Достаточно поиграть со своей сетевой задержкой, увеличить ее в пару раз, чтобы протестировать робастость своего робота. Заодно и качество отработки реквот и отказов проверите.
В четверке такое есть? Нет, конечно.
Это очень важно, когда вы занимаетесь сложным анализом или сканингом множества символов и таймфреймов. Можно держать в памяти и оперировать тысячами чартов (символ + период) и быть уверенным, что они доступны мгновенно.
Некоторые трейдеры говорят, что им нужно мало и что им достаточно мизерных данных четверки. Но в реальности ставки в анализе данных растут постоянно.
Мое мнение, что объема данных в пятерке все равно недостаточно. Мы постоянно работаем над повышением эффективности и скорости доставки данных. Постоянно тюним производительность, чтобы огромные данные были всегда под рукой и быстро доступны из MQL5.
Главные затраты в разработке стратегий - это оптимизация стратегий. Именно в эту область мы вложились очень серьезно.
Вы можете использовать все свои локальные ядра, построить расчетную ферму в своей локалке или подключить MQL5 Cloud Network. Это позволяет в десятки и сотни раз ускорить оптимизацию.
Трейдерам это не очень известно, но у пятерки мощная система агрегации разных поставщиков ликвидности и гибкая система трансфера сделок на рызных провайдеров.
ECN, агрегация ликвидности и движок матчинга позволяют эффективно реализовывать стратегии best price execution и поддерживать множество рынков с одного счета.
Вы можете запрашивать огромные объемы исторических данных чартов (лимит до 1970 года) и историю сделок.
У вас миллион сделок в истории счета? Не проблема. Памяти просто добавьте.
Вы можете гораздо эффективнее управлять своим чартом и вообще отключить чарт ради своих построений.
Используйте окно как вы хотите с помощью графических объектов или канваса.
Вот стандартная библиотека MQL5. Есть математика на уровне языка R, коллекции данных, OpenCL, графика и тд.
Большинство трейдеров не в курсе, что мы реализовали в исходниках сотни математических и статистических функций из пакета R. Они позволяют делать множество сложных математических в разы быстрее (от 5 до 50 раз), чем это доступно в R.
Да, программы в исходниках на MQL5 рвут по скорости C++ реализации R до 50 раз.
В пятерке вы можете легко создавать свои собственные символы, включая ценовые стаканы. Создавать их из MQL5 кода и кормить в рилтайме из MQL5 кода. Вы можете построить синтетические символы по формулам.
То есть, MetaTrader 5 давно стал независимой аналитической платформой, где вы можете анализировать любые другие данные. Любая MQL5 программа может работать датафидом.
Надо понимать, что:
Реально смешно слушать заявления про простоту MQL4, когда там абсолютно одинаковая сложность. АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВАЯ.
Или надо признать, что пара дополнительных параметров - это вселенская проблема для программиста. Нет, конечно. Это красивая легенда для топящих за старое.
Меньше 2% пользователей пользуются редактором кода. Большая часть трейдеров качает готовое из маркета, а также из кодобазы без анализа кода.
Рассказы про простой MQL4 исключительно смешные. Обсуждения OOP вообще за гранью, особенно с учетом того, что он давно есть в MQL4. Любой программист сейчас должен знать ООП по умолчанию.
Только достаточно прокачанный программист может создать программу с приемлемым качеством. Не надо себя и других обманывать возможностью "написать приемлемый код без знания программирования".
Я 28 лет потратил на ежедневное программирование и знаю, что мое утверждение является реальностью.
Потому что эта платформа имеет столько технологических недостатков, что они оседлали нишу дополнений/дыр и прямо кормятся на ней.
Да, они тратят достаточное количество ресурсов на убеждение брокеров и трейдеров, что "MetaTrader 4 лучше". Потому что их бизнес разрушится. И тут они сидят под именами независимых трейдеров, работая в противовес.
Мы не имеем возможности агрессивно с этим бороться, хотя отключаем особо рьяных и отлично знаем что и как они говорят брокерам и трейдерам.
Для примера вспомните, какой крик уже 10 лет поднимают антивирусники, когда Microsoft делает свою платформу более безопасной и отбирает у них защитные функции. Прям праведный гнев и куча пиара.
вот уж не ожидал...
Архитектура пятерки на порядок эффективнее четверки. Все процессы перестроены, чтобы дать возможность торговать с минимальными задержками.
С помощью асинхронных(и без них) операций можно в максимуме достичь нескольких тысяч торговыях операций в секунду. Все построено ради скорости, включая приоритезацию торговых операций.
В четверке это даже близко нельзя сделать.
....
Все замечательно, если ориентироваться на продавцов-покупателей и правила Маркета.
Вот для вольного трейдера в MQL не хватает, или мешает:
1. Отсутствие многопоточности,
2. Отсутствие событий пользователя,
3. Отсутствие функций обратного вызова (с год назад, вроде, обещали),
4. Отсутствие API (так понимаю, нет и не будет т.к. ...), но хотя-бы пп. 1 и 3.
Все замечательно, если ориентироваться на продавцов-покупателей и правила Маркета.
Вот для вольного трейдера не хватает, или мешает:
1. Отсутствие многопоточности,
2. Отсутствие функций обратного вызова (с год назад, вроде, обещали),
3. Отсутствие API (так понимаю, нет и не будет т.к. ...), но хотя-бы пп. 1 и 2.
1. не будет
2. скорее всего не будет, отказались
3. MQL5 и есть API
Если хотите API без терминала, то так и пишите, а не прикрывайтесь сторонними якобы доводами. Чистого API без терминала не будет и это многократно заявлялось.Для тех, кто еще надеется на продолжение праздника с MT4: С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4
Для пользователей R скоро будет настоящий праздник с подарками.
Ждите приятных новостей!
1. не будет
2. скорее всего не будет, отказались
3. MQL5 и есть API
Если хотите API без терминала, то так и пишите, а не прикрывайтесь сторонними якобы доводами. Чистого API без терминала не будет и это многократно заявлялось.
Спасибо, понятно.
Нет, именно хочу не API само по себе, а API в терминале и торговли через терминал. Это оч удобно не только для автоматов, но и для ручной торговли и необходимо для взаимодействия с внешними программами анализа и полуавтоматического совершения сделок. Но, неважно, все равно не будет. Просто объяснил.