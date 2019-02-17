Есть ли смысл переходить с МТ4 на МТ5? Почему Вы перешли на МТ5? - страница 11

Renat Fatkhullin:

Это всеобщая реальность, а не политика компании.

Если вы думаете, что есть способ массово обучить неподготовленных людей программированию на (полу)профессиональном уровне, то это сказочная глупость.

Скажите, что "есть способ сделать физиков из неподготовленных людей", то над вами будут просто ржать и крутить пальцем у виска.

Но когда заходит речь о программировании, то вдруг все меняется и люди начинают верить в возможность.

Видимо, сказывается то, что весь IT сектор в мировом масштабе живет в какой-то своей реальности под воздействием мега-пиара "тут возможно все".

Ренат, чего вы цацкаетесь, надо было забацать MQL5 на чем-то типа AutoLisp )))) Вот воя бы было...

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2*3*4 соответствует выражению:  (* 2 3 4) 
Вложенные выражения 4*(3-(2.2+1.1)) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

У меня как-то в 2000-м году вылетела мышь, а тогда, во времена благословенного СССР ни чего было не купить. А надо было срочно отсылать чертежи одной халтуры на завод в формате AutoCad. Ну и че? За денек освоил по хелпу этот ужасный Лисп, из командной строки, без мышки дорисовал чертеж. Делов-то...

Это все мелочи, не стоящие даже чиха моей домашней мухи.  А вот когда в MQL5 будет многопоточность? Только сразу по взрослому, без возни с потоками, мьютексами и т.д. Как-то на уровне C# 5-7? 

 
Vitaly Muzichenko:

Приём личных сообщений лучше включите :)

Виталий, а как это выражается? От 02.04.2019 есть письмена. Я ничего не отключал, да и не знаю, как это можно.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Для пользователей R скоро будет настоящий праздник с подарками.

Ждите приятных новостей!

Ренат, а для пользователей Питона? :)) За Р тут многие топили, но вообще питон де факто является стандартом статистики и особенно МО. + Питон побыстрее будет.

Наприиер, для с++ там есть Python.h, т.е. полноценное API. Вот бы такое же в MQL, но это мечты

Maxim Dmitrievsky:

Ренат, а для пользователей Питона? :)) За Р тут многие топили, но вообще питон де факто является стандартом статистики и особенно МО. + Питон побыстрее будет.


Максим, пустое это все, и с R, и с Питон. Все это и так несложно делается.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Максим, пустое это все, и с R, и с Питон. Все это и так несложно делается.

сделайте мне бустинг на mql, пожалуйста

еще double dueling DQN Хочу

 
Maxim Dmitrievsky:

сделайте мне бустинг на mql, пожалуйста

еще double dueling DQN Хочу

Money.) Ладно, шутка. У меня сейчас другие заботы, но если буду делать, то экземпл вам.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Money.) Ладно, шутка. У меня сейчас другие заботы, но если буду делать, то экземпл вам.

если будет круто сделано, то money не жалко на такое )

 
Renat Fatkhullin:

Ренат, а нет планов IPO провести MQ.

Я бы прикупил бы Ваших акций, и, думаю, не только бы я ))

 
Nikolai Semko:

Ренат, а нет планов IPO провести MQ.

Я бы прикупил бы Ваших акций, и, думаю, не только бы я ))

Вот куда нужно вкладывать, начиная с "сейчас":  "Здоровое питание"

Renat Fatkhullin:

А где технические детали и доказательства?

Логи то у вас не стираются.

Вот нашел, пожалуйста, это было в среду, не в четверг, ошибся. Файл E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. В последнем прогоне от 17:11:24.609 нажал Стоп вручную, так как полоска загрузки замерла на 2/3.

А сегодня ночью еще раз запустил с той же датой, все прошло нормально.

FS 0 15:03:52.064 Tester EURCHF: preliminary downloading of M1 history started

LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF: preliminary downloading of M1 history stopped due to timeout

KF 3 15:12:17.498 Tester EURCHF: no history data from 2015.01.14 00:00 to 2015.01.16 00:00

FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF: preliminary downloading of M1 history started

IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: preliminary downloading of M1 history stopped due to timeout

MI 3 17:11:16.189 Tester EURCHF: no history data from 2015.01.15 00:00 to 2015.01.16 00:00

EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: preliminary downloading of M1 history started

NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF: 72% history downloaded

EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: preliminary downloading of M1 history canceled

FN 3 17:14:29.708 Tester stopped by user


