Nadejda Remizova:
разница между ними есть, хотелось бы узнать в чем?

Надежда, я давно пишу мультиплатформенные проекты, которые одним щелчком мышки компилируются либо в МТ4, либо в МТ5. Если вы из Питера, научу за стаканчиком мороженного крем-брюле ))

 
Alexey Volchanskiy:

Надежда, я давно пишу мультиплатформенные проекты, которые одним щелчком мышки компилируются либо в МТ4, либо в МТ5. Если вы из Питера, научу за стаканчик крем-брюле ))

Приём личных сообщений лучше включите :)

 
Andrey F. Zelinsky:

Что mql4 и mql5 разные языки вы и сами говорили всего два полтора месяца назад:


Все верно:

  • Сложность языков одинакова

  • А функциональные возможности у MQL5 больше.

    Не сложнее, а больше. Это означает, что в MQL5 можно добиться гораздо большего на основе большего объема штатных функций.

    Особенно с учетом стандартных библиотек, где сотни мощнейших функций уже доступны и описаны в документации.

    Какая ирония с тем, что вы тут так мощно высказывались за "библиотеки - это вред, убрать стандартную библиотеку, вперед писать врукопашную!".

 
Renat Fatkhullin:

Еще в качестве хохмы - на нашем MetaQuotes-Demo за 10 месяцев:

  • 5.7 миллионов торговых счетов
  • 3.8 миллиона открытых позиций, пересчитываемых в рилтайме
  • 10к трейдеров в онлайне
  • 4200 торговых символов


MOEX отчитался от том, что у них набралось всего 2 млн клиентских счетов. И это в режиме полного отсутствия стриминга истории чартов и истории сделок, а лишь обслуживания торговли.

Наш одиночный кластер MetaTrader 5 на достаточно слабом железном окружении обслуживает в разы больше данных. К текущему билду MetaTrader 5 стал системой на уровне ядра биржи за счет реализации агрегации и движка матчинга.

Отсюда совет брокерам - вы давно могли бы консолидировать множество MT4 серверов в один MT5 и сэкономить кучу денег, если бы перестали слушать своих технарей и форумы.

В этот четверг, 07.02.2019, мой скальпер не смог закачать с сервера MQ Demo ни реальные тиковые данные, ни обычные эмулированные тики, ни даже OHLC за 15 января 2015 года, когда швейцарский франк взлетел. Так хотелось проверить на вшивость один алгоритм в тот экстремальный день.

Пришлось качать тики истории с Дукаса и тестировать на них в эмуляторе в Матлабе, потом в МТ4 через сгенерированный .fxt. Было бы замечательно, если бы я мог делать это прямо в тестере МТ5, без глюков и особенно, без оглядок на выходные. В выхи обычно есть время подумать, поэксперементировать, а сервера MQ Demo часто не пашут.

Приведу картинки того скачка в Матлабе, чтобы не пропали знания...

1

То же, другой масштаб

2

 
Renat Fatkhullin:

Ренат, зачем вы утрируете мной сказанное про библиотеки?

Я лишь говорил, что при обучении новичков надо отказаться от упрощенной подачи языка. Моё мнение, что замена при пояснении новичкам непосредственных конструкций на методы торговых классов -- вредна для понимания языка.

Мой тезис про библиотеки касался только "торговых классовых" и только в процессе пояснения новичкам на форуме и в обучающих статьях.

 
Alexey Volchanskiy:

В этот четверг, 07.02.2019, мой скальпер не смог закачать с сервера MQ Demo ни реальные тиковые данные, ни обычные эмулированные тики, ни даже OHLC за 15 января 2015 года, когда швейцарский франк взлетел. Так хотелось проверить на вшивость один алгоритм в тот экстремальный день.

Пришлось качать тики истории с Дукаса и тестировать на них в эмуляторе в Матлабе, потом в МТ4 через сгенерированный .fxt. Было бы замечательно, если бы я мог делать это прямо в тестере МТ5, без глюков и особенно, без оглядок на выходные. В выхи обычно есть время водумать, поэксперементировать, а сервера MQ часто не пашут.

А где технические детали и доказательства?

Логи то у вас не стираются.

 
Andrey F. Zelinsky:

Ренат, зачем вы утрируете мной сказанное про библиотеки?

Я лишь говорил, что при обучении новичков надо отказаться от упрощенной подачи языка. Моё мнение, что замена при пояснении новичкам непосредственных конструкций на методы торговых классов -- вредна для понимания языка.

Мой тезис про библиотеки касался только "торговых классовых" и только в процессе пояснения новичкам на форуме и в обучающих статьях.

Нет, вы абсолютно точно и многогранно высказывали одну и ту же мысль.

Там никаких сомнений не было.

Это вы передергивали в полный рост, делая вид, что у библиотек нет внутренностей и спецификаций:

Судя по сообщениям на форуме, многие в качестве примеров, брали кода Кима. Как подавался код Кима? Приводился полностью его код. Т.е. можно было посмотреть спецификацию и разобрать внутренности. Как сейчас подаются примеры? В стиле "вот есть метод" и даётся только его спецификация.

А у библиотек не только полный исходный код с комментариями, но и развернутая документация на 10 языках.

Ну и в качестве финального аккорда широкая статья: Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника

 
Renat Fatkhullin:

Нет, вы абсолютно точно и многогранно высказывали одну и ту же мысль.

Там никаких сомнений не было.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41

Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы непосредственного торгового окружения.

<...>


Фраза "убрать СБ ..." была неточной с моей стороны. Это признаю. Но позже мой тезис был уточнён:


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02

Мой пост был с точки зрения метода подачи языка. Именно метод подачи языка делает язык простым или сложным для понимания.

<...>

p.s. Да и какое отношения метод какого-то класса имеет к языку? Метод класса -- не более чем пример. Он не должен заменять и подменять собой ключевую конструкцию языка.

Т.е. по сути что происходит. Вместо отсылки на конструкцию языка в документации -- идёт постоянно отсылка на метод "левого" класса. А потом идёт удивление, почему народ в своём большинстве не понимает язык и считает его сложным для освоения.


Renat Fatkhullin:

Это вы передергивали в полный рост, делая вид, что у библиотек нет внутренностей и спецификаций:

Это не так:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)

Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02

<...>

Понятно, что подача в манере Кима более конструктивна и понятна и позволяет непрограммисту, который балансирует в понимании языка -- быстро разобраться и даже внести свои правки в функцию открытия позиций.

Такого эффекта понимания нет при подаче в стиле отсылки на метод класса.

Можно при этом говорить :"Классы даны в исходниках и кто хочет разобраться, тот посмотрит", -- так ответ и дают и этот ответ предельно простой: "Нам и МТ4 хватает".

<...>



 
Andrey F. Zelinsky:


Фраза "убрать СБ ..." была неточной с моей стороны. Это признаю. Но позже мой тезис был уточнён:

У вас почти все в этой теме ошибочное и с передергиванием. Откровенный борец против MQL5 и защитник доброго и простого MQL4. Именно и только эту мысль вы продвигали.

Вероятно, вы не встаете посмотреть на свою работу со стороны. Прочтите свои реплики подряд с самого начала, пожалуйста.

Вы думаете, что нанеся урон на 99%, у вас есть отговорка, что 1% то вы сохранили.


За одну мысль "библиотеки зло и их надо убрать", можно с вами попрощаться.
 
Renat Fatkhullin:

Ренат. Вы верно подметили, что у меня нет должной информированности. Про всего лишь 2% тех, кто работает с редактором я не знал. Это многое меняет.

Свои выводы строю лишь по общению с теми, кто пытается самостоятельно освоить язык, не будучи программистом.

Если мои выводы и тезисы абсурдны, то они не более чем ИМХО. Вообще не претендую на свою правоту и могу ошибаться.

