Есть ли смысл переходить с МТ4 на МТ5? Почему Вы перешли на МТ5? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
разница между ними есть, хотелось бы узнать в чем?
Надежда, я давно пишу мультиплатформенные проекты, которые одним щелчком мышки компилируются либо в МТ4, либо в МТ5. Если вы из Питера, научу за стаканчиком мороженного крем-брюле ))
Надежда, я давно пишу мультиплатформенные проекты, которые одним щелчком мышки компилируются либо в МТ4, либо в МТ5. Если вы из Питера, научу за стаканчик крем-брюле ))
Приём личных сообщений лучше включите :)
Что mql4 и mql5 разные языки вы и сами говорили всего два полтора месяца назад:
Все верно:
Не сложнее, а больше. Это означает, что в MQL5 можно добиться гораздо большего на основе большего объема штатных функций.
Особенно с учетом стандартных библиотек, где сотни мощнейших функций уже доступны и описаны в документации.
Какая ирония с тем, что вы тут так мощно высказывались за "библиотеки - это вред, убрать стандартную библиотеку, вперед писать врукопашную!".
Еще в качестве хохмы - на нашем MetaQuotes-Demo за 10 месяцев:
MOEX отчитался от том, что у них набралось всего 2 млн клиентских счетов. И это в режиме полного отсутствия стриминга истории чартов и истории сделок, а лишь обслуживания торговли.
Наш одиночный кластер MetaTrader 5 на достаточно слабом железном окружении обслуживает в разы больше данных. К текущему билду MetaTrader 5 стал системой на уровне ядра биржи за счет реализации агрегации и движка матчинга.
Отсюда совет брокерам - вы давно могли бы консолидировать множество MT4 серверов в один MT5 и сэкономить кучу денег, если бы перестали слушать своих технарей и форумы.
В этот четверг, 07.02.2019, мой скальпер не смог закачать с сервера MQ Demo ни реальные тиковые данные, ни обычные эмулированные тики, ни даже OHLC за 15 января 2015 года, когда швейцарский франк взлетел. Так хотелось проверить на вшивость один алгоритм в тот экстремальный день.
Пришлось качать тики истории с Дукаса и тестировать на них в эмуляторе в Матлабе, потом в МТ4 через сгенерированный .fxt. Было бы замечательно, если бы я мог делать это прямо в тестере МТ5, без глюков и особенно, без оглядок на выходные. В выхи обычно есть время подумать, поэксперементировать, а сервера MQ Demo часто не пашут.
Приведу картинки того скачка в Матлабе, чтобы не пропали знания...
То же, другой масштаб
Ренат, зачем вы утрируете мной сказанное про библиотеки?
Я лишь говорил, что при обучении новичков надо отказаться от упрощенной подачи языка. Моё мнение, что замена при пояснении новичкам непосредственных конструкций на методы торговых классов -- вредна для понимания языка.
Мой тезис про библиотеки касался только "торговых классовых" и только в процессе пояснения новичкам на форуме и в обучающих статьях.
В этот четверг, 07.02.2019, мой скальпер не смог закачать с сервера MQ Demo ни реальные тиковые данные, ни обычные эмулированные тики, ни даже OHLC за 15 января 2015 года, когда швейцарский франк взлетел. Так хотелось проверить на вшивость один алгоритм в тот экстремальный день.
Пришлось качать тики истории с Дукаса и тестировать на них в эмуляторе в Матлабе, потом в МТ4 через сгенерированный .fxt. Было бы замечательно, если бы я мог делать это прямо в тестере МТ5, без глюков и особенно, без оглядок на выходные. В выхи обычно есть время водумать, поэксперементировать, а сервера MQ часто не пашут.
А где технические детали и доказательства?
Логи то у вас не стираются.
Ренат, зачем вы утрируете мной сказанное про библиотеки?
Я лишь говорил, что при обучении новичков надо отказаться от упрощенной подачи языка. Моё мнение, что замена при пояснении новичкам непосредственных конструкций на методы торговых классов -- вредна для понимания языка.
Мой тезис про библиотеки касался только "торговых классовых" и только в процессе пояснения новичкам на форуме и в обучающих статьях.
Нет, вы абсолютно точно и многогранно высказывали одну и ту же мысль.
Там никаких сомнений не было.
Это вы передергивали в полный рост, делая вид, что у библиотек нет внутренностей и спецификаций:
Судя по сообщениям на форуме, многие в качестве примеров, брали кода Кима. Как подавался код Кима? Приводился полностью его код. Т.е. можно было посмотреть спецификацию и разобрать внутренности. Как сейчас подаются примеры? В стиле "вот есть метод" и даётся только его спецификация.
А у библиотек не только полный исходный код с комментариями, но и развернутая документация на 10 языках.
Ну и в качестве финального аккорда широкая статья: Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника
Нет, вы абсолютно точно и многогранно высказывали одну и ту же мысль.
Там никаких сомнений не было.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41
Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы непосредственного торгового окружения.
<...>
Фраза "убрать СБ ..." была неточной с моей стороны. Это признаю. Но позже мой тезис был уточнён:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
Мой пост был с точки зрения метода подачи языка. Именно метод подачи языка делает язык простым или сложным для понимания.
<...>
p.s. Да и какое отношения метод какого-то класса имеет к языку? Метод класса -- не более чем пример. Он не должен заменять и подменять собой ключевую конструкцию языка.
Т.е. по сути что происходит. Вместо отсылки на конструкцию языка в документации -- идёт постоянно отсылка на метод "левого" класса. А потом идёт удивление, почему народ в своём большинстве не понимает язык и считает его сложным для освоения.
Это вы передергивали в полный рост, делая вид, что у библиотек нет внутренностей и спецификаций:
Это не так:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
<...>
Понятно, что подача в манере Кима более конструктивна и понятна и позволяет непрограммисту, который балансирует в понимании языка -- быстро разобраться и даже внести свои правки в функцию открытия позиций.
Такого эффекта понимания нет при подаче в стиле отсылки на метод класса.
Можно при этом говорить :"Классы даны в исходниках и кто хочет разобраться, тот посмотрит", -- так ответ и дают и этот ответ предельно простой: "Нам и МТ4 хватает".
<...>
Фраза "убрать СБ ..." была неточной с моей стороны. Это признаю. Но позже мой тезис был уточнён:
У вас почти все в этой теме ошибочное и с передергиванием. Откровенный борец против MQL5 и защитник доброго и простого MQL4. Именно и только эту мысль вы продвигали.
Вероятно, вы не встаете посмотреть на свою работу со стороны. Прочтите свои реплики подряд с самого начала, пожалуйста.
Вы думаете, что нанеся урон на 99%, у вас есть отговорка, что 1% то вы сохранили.
За одну мысль "библиотеки зло и их надо убрать", можно с вами попрощаться.
Ренат. Вы верно подметили, что у меня нет должной информированности. Про всего лишь 2% тех, кто работает с редактором я не знал. Это многое меняет.
Свои выводы строю лишь по общению с теми, кто пытается самостоятельно освоить язык, не будучи программистом.
Если мои выводы и тезисы абсурдны, то они не более чем ИМХО. Вообще не претендую на свою правоту и могу ошибаться.