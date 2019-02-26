Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 31
Главным остается вопрос, выйдет ли в свет обновление МТ5 с упрощенной возможностью работы на ноутбуках и стареньких(неигровых компьютерах) и возможностью работать с программами, написанными на mql4? (что наконец-то обеспечит фактически безболезненный переход всех трейдеров на новую платформу?) В сложившейся ситуации я думаю это единственная возможность MetaQuotes Software Corp. убедить всех сменить платформу, предложив ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ.
К слову о "Тенденциях процессов".
МТ5 демонстрирует усиление тенденции к независимому от внешних факторов, будь то пожелания пользователей или объективная необходимость, развитию. Каков этот путь и к чему он приведет, нам неизвестно, но предпологаю, что дружелюбность к юзерам моментами будет проявляться. Так что, надейтесь...))
Вряд ли.
Ответы, которые первые под руку попались (несколько постов подряд из ветки двухлетней давности):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какой язык лучше, MQL4 или MQL5?
Renat Fatkhullin, 2016.10.31 01:04
Наивный подход.
Это понятно тем, кто годами исполняет десятки "пожеланий" и каждый раз получает пачку новых "ну вот этого же нет". Проблема в человеческой психологии, а вы ошибочно(как и 99.9% людей) ее пытаетесь обосновать техническими условиями.Если бы технические параметры действовали, а люди были рациональны, то все давно бы перебежали на МТ5. С технологической точки зрения торможение на МТ4 иррационально.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какой язык лучше, MQL4 или MQL5?
Renat Fatkhullin, 2016.10.31 01:23
А при чем тут совместимость с тонной старого МТ4 кода со старой схемой доступа к данным? Причем индикаторы вообще элементарно одинаковые в МТ4 и МТ5, если использовать идеологию МТ5. Просто сравните исходники стандартных индикаторов в МТ4 и МТ5.
Мое утверждение было о том, что наличие исполнялки МТ4 кода в МТ5 платформе ничего существенно не изменило бы. Были бы придуманы новые обоснования.
Еще раз повторю, раз вы не прочли мой текст дословно. Это не помогло бы вообще.
Прочтите мои слова заново, пожалуйста. Это практика, подтвержденная временем и залитая огромным количеством денег по всему миру тысячами компаний. Включая нас.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какой язык лучше, MQL4 или MQL5?
Renat Fatkhullin, 2016.10.31 01:53
Прочтите исходный текст, пожалуйста:
Зачем?
Вот! Самый важный и главный вопрос - ЗАЧЕМ???? Зачем заставлять ВСЕХ переходить на МТ5? Ну нравится тебе МТ5 - работай на МТ5. Кому то удобнее МТ4, ЗАЧЕМ его заставлять куда то переходить? А почему бы не заставить перейти на Ниньзю, например? Или ещё на какой терминал? Когда люди поймут все преимущества такого перехода , если таковые есть лично для них, то заставлять никого не придётся. Максимум разъяснять и популизировать.
Вы должны понять, что якобы "нужная" Вам исполнялка MQL4 на МТ5, это всего лишь иллюзия, порожденная не техническими условиями, а Вашей психологией. Если ее сделать, то Вы все равно не перейдете на МТ5, а просто найдете еще один довод топить за старую платформу. Просто Вы сами этого не понимаете. Лучше сделать подключение к R и C#. Вам не нужно? Да Вы просто не понимаете ничего в программировании. ))
Да при чем тут вообще трейдеры??? Если условия на торговом счете MT4 будут лучше, чем в MT5. То вы хоть медом намажьте он ни кому не нужен будет. В первую очередь смотрят на условия торговли, а уже потом какой терминал.
Хорошо. Соглашусь у Вас машина старая, в хорошем состоянии. А если Вам будет предложена машина взамен старой без доплаты, при этом в новой машине будет все тоже самое что есть в Вашей и + к этому "кондиционер" и более экономичный "расход топлива". Вроде последние два пункта мелочь, а Все равно дает серьёзный повод автолюбителю призадуматься.
У меня есть климат контроль, автомат не интересен, топлива и так ест мало, быстрее ездит - а оно мне надо? И так быстро. Могу Порше обогнать, в пробке. Евро 5, и так евро 3, - мне оно зачем? Обслуживание у дяди Васи - копейки, запчасти - гроши.
Зачем мне МТ5, если меня МТ4 вполне устраивает. Запчасти и обслуживание (софт) - копейки, уже все есть и написано. Быстрее - а оно надо, и для чего конкретно мне это быстрее? ну, и т.д., по аналогии.
Кстати, я не пользователь МТ4, но их выбор вполне понимаю.
Аккуратней, а то анафеме придадут
Уже заговорили словами Рената )). Стремительное развитие, видное людям с развитым абстрактным и филосовским взглядом. Предлагаю ознакомиться с ранним творчеством
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от "чайника"
Renat Fatkhullin, 2011.06.17 01:53
Господа, корень понимания лежит в простоте платформы. Простоте для 99% пользователей с осознанным отказом от усложнений, в которых может разобраться оставшийся процент пользователей.
Задайте себе вопрос "что нужно сделать, чтобы привлечь X млн пользователей на финансовые рынки?". При наличии достаточного уровня опыта ответ будет близкий к "сделать простую систему, убрав сложности и объединить трейдеров единой экосистемой".
Вместо нагромождения настроек ОСО ордеров (панель реально не для среднего ума) мы предложили очень простую и понятную схему управления ордерами с интегрированными SL/TP. Подавляющее большинство OCO ордеров - это как раз SL/TP для текущих позиций. Путем внесения SL/TP внутрь мы минимизировали количество дополнительных ордеров и сильно упростили управление сделками.
ps: вопрос ордерной системы закрыт
Вот такое вот развитие.
ЗЫ: Несколько лет назад вы бы, наверное, с тем же энтузиазмом говорили о ненужности ОСО, что сегодня? Вкрутили хеджинг. И, на мой взгляд, нечего делать Х миллионам на финансовых рынках.
Аккуратней, а то анафеме придадут
Кстати уж, я сталкивался с переходом на новую версию терминала (не МТ). Держался на старой до последнего, пока брокер с эксплуатации не снял. Прошло 2 года - до сих пор полностью функциональность старого софта не восстановлена, и наверное уже не будет восстановлена. Конечно сам виноват - лень переписывать одно и тоже под новый терминал. Но это моя лень, мой софт, и мое время.)
Кстати, Пётр, что странного в разговоре об обратной совместимости? Вы ведь программист наверное. Ну и представьте, что начиная со следующей мажорной версии компилятора вам говорят: "товарищ, переписывай свои старые писульки, мы всё поменяли". Просто нонсенс какой-то, мне такие примеры неизвестны.
ЗЫ: хотя, если не ошибаюсь, в python-2 -> python-3 тоже поломали обратную совместимость. И там, видимо, хватает ребят с абстрактными и флосовскими взглядами.