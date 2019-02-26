Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 27
Нет. Я начал с FoxBase с 91-го года, и переходил на Visual FoxPro, он еще был в составе Visual Studio. А когда сняли из VS, больше не использовал.
И зачем вам другие вещи, когда есть MQL5, тестер и сигналы.
Знакомые пакеты и весёлое время. Примерно в это же время (чуть раньше) мне довелось делать и сопровождать уголовную
статистику для УВД на ЯМБ-е - Языке Машин Бухгалтерских, Неве-501 и Искре-555, и учёт транспорта для облГАИа на dBaseIII и FoxPro.
Из Метатрейдеров МТ-4 и её язык нравятся мне (пока!) всё же больше!
Ну так в МТ4 есть и дружелюбность и простота и отсутствие требований. Зачем выдумывать его заново?
Да, ты формально прав. МТ4 и так удобен для слабых кодеров, им на нем комфортно и переходить необязательно, но ведь МТ4 не вечен и со временем начинает устаревать, а люди всегда тянуться к новому и интересному. МТ5 - по идее, это логичное продолжение МТ4, но он отрицает нетребовательность и поднимает планку минимального профессионализма кодеров. Его требования не принимаются основным контингентом программирующих и они не переходят, - и следовательно, МТ5 не становится логичным продолжением МТ4. А это значит, что он не может его заменить в будущем. И это проблема, потому что рано или поздно, МТ4 может устареть... Не факт что быстро, но все же...
Вы вообще ничего не поняли из того, что я хотел выразить. А лицензии - почитайте же их.
Мне читать прям все или можно пропускать ))? Не знаю, что для вас значит "свободный", может должны вам доплачивать? А вообще вкратце
Мне читать прям все или можно пропускать ))? Не знаю, что для вас значит "свободный", может должны вам доплачивать? А вообще вкратцеПредлагаю закончить на этом, но помните: софт хочет быть свободным !!)
Так сразу и закончить? Читаете, читаете, а как вы читаете? Кажется больше фантазируете, чем читает. О том, что что-то является бесплатным, тогда когда оно бесплатно и им можно пользоваться за так - все знают. Что такого особенного вы процитировали той цитатой выше?
собрали мнения? теперь давайте опрос.
"что именно вам нужно чтобы вы перешли на мт5?"
Уничтожить браузеры, мессенджеры, youtube, это все мы это будем запускать через Метак.