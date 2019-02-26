Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 27

Petros Shatakhtsyan:

Нет. Я начал с FoxBase с 91-го года, и переходил на Visual FoxPro, он еще был в составе Visual Studio. А когда сняли из VS, больше не использовал.

И зачем вам другие вещи, когда есть MQL5, тестер и сигналы.

Знакомые пакеты и весёлое время. Примерно в это же время (чуть раньше) мне довелось делать и сопровождать уголовную

статистику для УВД на ЯМБ-е - Языке Машин Бухгалтерских, Неве-501 и Искре-555, и учёт транспорта для облГАИа на dBaseIII и FoxPro.

Из Метатрейдеров МТ-4 и её язык нравятся мне (пока!) всё же больше!

 
Vasiliy Sokolov:

Ну так в МТ4 есть и дружелюбность и простота и отсутствие требований. Зачем выдумывать его заново?

Да, ты формально прав. МТ4 и так удобен для слабых кодеров, им на нем комфортно и переходить необязательно, но ведь МТ4 не вечен и со временем начинает устаревать, а люди всегда тянуться к новому и интересному. МТ5 - по идее, это логичное продолжение МТ4, но он отрицает нетребовательность и поднимает планку минимального профессионализма кодеров. Его требования не принимаются основным контингентом программирующих и они не переходят, - и следовательно, МТ5 не становится логичным продолжением МТ4. А это значит, что он не может его заменить в будущем. И это проблема, потому что рано или поздно, МТ4 может устареть... Не факт что быстро, но все же...

 
Dmitry Fedoseev:

Вы вообще ничего не поняли из того, что я хотел выразить. А лицензии - почитайте же их. 

Мне читать прям все или можно пропускать ))? Не знаю, что для вас значит "свободный", может должны вам доплачивать? А вообще вкратце

A program is free software if the program's users have the four essential freedoms:
  • The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 0).
  • The freedom to study how the program works, and change it so it does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help others (freedom 2).
  • The freedom to distribute copies of your modified versions to others (freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for this.
Предлагаю закончить на этом, но помните: софт хочет быть свободным !!)
 
pavlick_:

Мне читать прям все или можно пропускать ))? Не знаю, что для вас значит "свободный", может должны вам доплачивать? А вообще вкратце

Предлагаю закончить на этом, но помните: софт хочет быть свободным !!)

Так сразу и закончить? Читаете, читаете, а как вы читаете? Кажется больше фантазируете, чем читает. О том, что что-то является бесплатным, тогда когда оно бесплатно и им можно пользоваться за так - все знают. Что такого особенного вы процитировали той цитатой выше?

 
Реter Konow:

собрали мнения? теперь давайте опрос.
"что именно вам нужно чтобы вы перешли на мт5?"

 
Разговоры ни о чем. Все зависит от условий торговли на счетах. Где они более привлекательны, там в основной массе клиенты ДЦ и торгуют. А в нормальных ДЦ как таковое уже у всех есть обе версии терминала.
 

Уничтожить браузеры, мессенджеры, youtube, это все мы это будем запускать через Метак. 

 
 
