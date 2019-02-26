Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, кто нибудь думает влиянии внедряемых технологий на алготрейдинг?
Не секрет, что Алготрейдинг на 100% зависит от технологий и они определяют его судьбу. Однако, они не только подстегивают его развитие, но и могут уничтожить. Вопрос в том, как именно технологии влияют? Что происходит с алготрейдингом, в процессе их роста и внедрения?
Может кто то думает, что чем больше технологий тем лучше? Давайте разберемся.
И так, поэтапно:
1. Простое кодирование позволило автоматизировать простые стратегии, на заре развития алготрейдинга. В то время он был экзотикой и поклонников было мало. Однако, объективно новое направление было задано. Трейдинг разветвился и у него появился "младший брат".
2. Новый этап. Добавление тестирования торговых систем. Позволило шлифовать стратегии и добиваться бОльших результатов. Обратной стороной, тестирование породило новые иллюзии, уводящие от рыночной реальности. Тестерная история начала сливаться в сознании с реальным рынком, а результаты тестирования - с ожидаемыми торговыми результатами. В сознании, рынок становился все более виртуальным.
3. Следующий технологический прорыв в алготрейдинге, - оптимизация, породила новую волну интереса к советникам. Те вдруг стали показывать невероятные результаты при тестировании, и перед алготрейдерами вдруг засиял Грааль, маня золотыми россыпями. Тогда возник новый вид золотой лихорадки - алгоритмической. Это можно отнести к великим историческим событиям. Однако, платой которую пришлось заплатить алготрейдингу за взрыв интереса, стал рубеж развития программ. Оптимизация забрала смысл усложнения стратегий и наращивание возможностей, потому как приводила к быстрому и невероятному результату. Дальнейшее развитие роботов потеряло смысл. А вместе с ним исчез смысл развития платформы и языка. Но, это не значит, что их развитие остановились. Однако, новые технологические возможности стали вызывать вопросы необходимости. И сомнения по поводу новых возможностей были порождены именно лимитом развития установленным оптимизацией.
4. Новый шаг вперед, - Маркет. Открыл возможность продажи торговых программ и вызвал новую волну интереса. Появился алтернативный заработок и можно было получить доход не только от торговли, но и от продажи программ. Однако, за это тоже пришлось платить в долгосрочной переспективе. Алготрейдинг стал дискредитироваться недобросовестными продавцами, которые множились из за наивности покупателей. И в итоге, они добились снятия модерации, пользуясь возможностью и напором. Теперь, халявщики получили полную свободу и вытеняют добросовестных продавцов окончательно, губя репутацию алготрейдинга и веру в него.
5. Следующий шаг, - добавление связи с C#. Лишает необходимости развивать собственные графические возможности языка и выкидывает уже созданные библиотеки. Создает брешь в защищенности распостроняемых программ. Создает неблагоприятный фон для продаваемых утилит, лишая авторов мотивации создавать продукцию для маркета.
6. Добавление связи с языком R, - напрочь убъет смысл разработки стратегий. Суть МО в алготрейдинге, - это "скормить" статистическую кашу некому закрытому механизму и тот выдаст результат в виде алгоритма входа и выхода в рынок в моменты, которые известны лишь ему. На R не пишут стратегии, там от них избавляются.
Печальная судьба у алготрейдинга. То, что его создает, то его и уничтожает...
Решил тоже поделиться мнением относительно перехода на МТ5. (Конечно, ни в коем случае, не в обиду разработчикам платформы МТ5)
В первую очередь МТ4 я предпочитаю больше МТ5, потому как и системные требования ниже, на стареньких ПК отсутствуют зависания, глюки и т.п.
Новый терминал очень заморочен, долго подгружается, долго запускается...адаптация программ (технические индикаторы и советники) тоже вызывает определенные трудности(они работают не так как работали на старой платформе, приходится постоянно искать что же в коде программы не так, исправлять, перепроверять и т.д.). Полагаю именно по этой причине МТ5 пользуется низким спросом и популярностью. Все что описал выше мне доставляет дискомфорт, и именно из этих соображений я в ближайшие годы даже не думаю никуда переходить с родного МТ4.
И очень надеюсь, что MetaQuotes оставит возможность рядовому трейдеру и дальше спокойно торговать на более ранней, но зато "привычной", "простой" и "стабильной" в работе, а так же "проверенной годами" торговой платформе. Новый терминал МТ5, по моему скромному мнению, к сожалению, пока такими "качествами" не обладает.(слишком замороченный и трудный)
Если коротко, то научить МТ5 понимать mql4. Так, что-бы всё что написано на mql4 работало в МТ5.
Думаю за неделю пересядут))).
...
Полностью не читал, но как понял, надо срочно бежать в магазин, затариваться крупой, солью и спичками, впереди очередной апокалипсис?
Если коротко, то научить МТ5 понимать mql4. Так, что-бы всё что написано на mql4 работало в МТ5.
Думаю за неделю пересядут))).
Согласен. Если Встроить в МТ5 режим работы, при котором будет минимальная нагрузка на ПК, соответственно будут отсутствовать глюки, подтормаживания и прочие заморочки, при этом присутствовать возможность работать с программами, написанными на mql4, то все пересядут на "такой МТ5" без каких-либо вопросов. Такой переход будет практически безболезненным для тех, кто привык к МТ4
Интересно, кто нибудь думает влиянии внедряемых технологий на алготрейдинг?
Не секрет, что Алготрейдинг на 100% зависит от технологий и они определяют его судьбу. Однако, они не только подстегивают его развитие, но и могут уничтожить. Вопрос в том, как именно технологии влияют? Что происходит с алготрейдингом, в процессе их роста и внедрения?
Может кто то думает, что чем больше технологий тем лучше? Давайте разберемся.
И так, поэтапно:
1. Простое кодирование позволило автоматизировать простые стратегии, на заре развития алготрейдинга. В то время он был экзотикой и поклонников было мало. Однако, объективно новое направление было задано. Трейдинг разветвился и у него появился "младший брат".
2. Новый этап. Добавление тестирования торговых систем. Позволило шлифовать стратегии и добиваться бОльших результатов. Обратной стороной, тестирование породило новые иллюзии, уводящие от рыночной реальности. Тестерная история начала сливаться в сознании с реальным рынком, а результаты тестирования - с ожидаемыми торговыми результатами. В сознании, рынок становился все более виртуальным.
3. Следующий технологический прорыв в алготрейдинге, - оптимизация, породила новую волну интереса к советникам. Те вдруг стали показывать невероятные результаты при тестировании, и перед алготрейдерами вдруг засиял Грааль, маня золотыми россыпями. Тогда возник новый вид золотой лихорадки - алгоритмической. Это можно отнести к великим историческим событиям. Однако, платой которую пришлось заплатить алготрейдингу за взрыв интереса, стал рубеж развития программ. Оптимизация забрала смысл усложнения стратегий и наращивание возможностей, потому как приводила к быстрому и невероятному результату. Дальнейшее развитие роботов потеряло смысл. А вместе с ним исчез смысл развития платформы и языка. Но, это не значит, что их развитие остановились. Однако, новые технологические возможности стали вызывать вопросы необходимости. И сомнения по поводу новых возможностей были порождены именно лимитом развития установленным оптимизацией.
4. Новый шаг вперед, - Маркет. Открыл возможность продажи торговых программ и вызвал новую волну интереса. Появился алтернативный заработок и можно было получить доход не только от торговли, но и от продажи программ. Однако, за это тоже пришлось платить в долгосрочной переспективе. Алготрейдинг стал дискредитироваться недобросовестными продавцами, которые множились из за наивности покупателей. И в итоге, они добились снятия модерации, пользуясь возможностью и напором. Теперь, халявщики получили полную свободу и вытеняют добросовестных продавцов окончательно, губя репутацию алготрейдинга и веру в него.
5. Следующий шаг, - добавление связи с C#. Лишает необходимости развивать собственные графические возможности языка и выкидывает уже созданные библиотеки. Создает брешь в защищенности распостроняемых программ. Создает неблагоприятный фон для продаваемых утилит, лишая авторов мотивации создавать продукцию для маркета.
6. Добавление связи с языком R, - напрочь убъет смысл разработки стратегий. Суть МО в алготрейдинге, - это "скормить" статистическую кашу некому закрытому механизму и тот выдаст результат в виде алгоритма входа и выхода в рынок в моменты, которые известны лишь ему. На R не пишут стратегии, там от них избавляются.
Печальная судьба у алготрейдинга. То, что его создает, то его и уничтожает...
то есть любой прогресс вреден. Потому что "лишает необходимости" :-)
а прочим он почему-то "даёт возможности".
Где что будем исправлять ?
Полностью не читал, но как понял, надо срочно бежать в магазин, затариваться крупой, солью и спичками, впереди очередной апокалипсис?
прислушался к Вашему совету, бросил читать, все равно все посты как будто из "Пионерской правды" скопированы, лозунг и выводы написанные без фактов, стилистика школьника переростка
)))
Полностью не читал, но как понял, надо срочно бежать в магазин, затариваться крупой, солью и спичками, впереди очередной апокалипсис?
Лучше попкорном, или семками (кому что нравиться)
Пока платят за мт4 ничего не изменится. Может необходимо такую же цену на мт5 сделать, а на терминал мт4 прекратить всю поддержку.
и кто на это пойдёт?) это бизнес приносящий ежемесечно кучу денег! а вы пишите на мт5 сделать такую же цену..какую такую?
разработчиками обеих платформ является одна и та же компания!! зачем им портить свой же бизнес..
я когда читаю подобное кажется ,что я чего-то не так наверное понял...хотя суть вроде простейшая и понять иначе нельзя..
на мт5 можно перетащить чуть ли не поголовно каждого если предложить к примеру уникальный софт дающий возможность зарабатывать!
но такого на данный момент нет..хотя..
в таком случае кто откажется перейти?)
-Никто!) (за исключением разработчиков,которые любят заниматься с мт4)