Работаюшие стратегии - страница 8
две машки?
так там этих пересечений стока будет, что на пересечениях потеряете больше, чем заработаете.
Может сейчас разберетесь. Там положительных больше.
Свои 10 пунктов везде возьмете.
Открыл к примеру 2 лота, прошли 10 пунктов и половину ( 1 лот ) закрываем. Остальную половину ( 1 лот ) ставим в БУ. Или + 1 лот и ставим трейлинг или ручками перетаскиваем.
И нет никаких проблем. Вы в шеколаде. Всегда в + .
Проблемы всегда в голове. ( головах )
Не конкретно у вас, а вообще в целом.
Можете даже Сову написать и протестировать.
Вам грааль на блюдечке дал.
Пользуйтесь)))
Советник только полуавтомат с минимальным набором - 4 кнопки. С индикатора можно Zig-Zag, но можно и без него если глаза уже привыкли к графикам.
Я думаю, что доходных стратегий теоретически может быть много. Но любую стратегию нужно доработать как можно ближе к идеалу. Сколько бы я не искал, всегда были сырые. Сначала вроде радует, а потом начинается... В конце концов я выбрал одну из самых сырых, но подошёл к ней очень широко.
У меня очень частая проблема именно с профитами, в 98% в плюсе, а по итогу в 40% закрываю прибыли. Ну сильно не хочется брать по 10 пипок, если и брать, то от 50 и выше, но часто происходят коррекции и вылет. Перезаход делаю в 1 случаев из 100.
Пересмотрю свою ТС по вашей рекомендации, но моя работает в плюсе
Проверю. Примерное название советника "Intersection two iMA Closing half" - на пересечении двух iMA и закрытие половины.
Да ради бога. Повторюсь, проблемы создаются в головах.
Надо брать то что дают.
Только держите меня пож. в курсе. Я как никак автор)))
К примеру закрыл половину сделки , а вторую можно ставить не на + 1 пункт , а на минус 6 пунктов. Вероятность того, что не выбьет, увеличивается примерно на 40%. Долго проверял.Даже если выбьет, все равно в + 4 пункта. Пробуйте.
Да в дело в том, что это затратное занятие по времени - пипсовать. Я 3-5 минут в день выделяю на анализ рынка, расставляю алерты и занимаюсь своим делом. Сработал алерт - вот тогда беру график на контроль примерно на 1-1.5 часа и смотрю что цена делает на уровне, после этого ставлю ордера на расстоянии 2-5 пунктов и занимаюсь своим делом. По итогу или минус 5-9пп, или профит 50-150пп.
Я могу одним профитом перекрыть 10 убытков, при этом уделяя трейдингу минимум времени