multiplicator:
две машки?
так там этих пересечений стока будет, что на пересечениях потеряете больше, чем заработаете.

Может сейчас разберетесь. Там положительных больше.

Свои 10 пунктов везде возьмете.

 
Если со стопом всё понятно, то вот сколько брать прибыли никогда не ясно - так как это заглядывание в будущее. В том вся проблема торговой стратегии на пересечении двух iMA.

 
Открыл к примеру 2 лота, прошли 10 пунктов и половину ( 1 лот ) закрываем. Остальную половину ( 1 лот ) ставим в БУ. Или + 1 лот и ставим трейлинг или ручками перетаскиваем.

И нет никаких проблем. Вы в шеколаде.  Всегда в + .

Проблемы всегда в голове. ( головах )

Не конкретно у вас, а вообще в целом.

Можете даже Сову написать и протестировать.

Вам грааль на блюдечке дал. 

Пользуйтесь)))


 
Vitaly Muzichenko:

Советник только полуавтомат с минимальным набором - 4 кнопки. С индикатора можно Zig-Zag, но можно и без него если глаза уже привыкли к графикам. 

Я думаю, что доходных стратегий теоретически может быть много. Но любую стратегию нужно доработать как можно ближе к идеалу. Сколько бы я не искал, всегда были сырые. Сначала вроде радует, а потом начинается... В конце концов я выбрал одну из самых сырых, но подошёл к ней очень широко.

 
У меня очень частая проблема именно с профитами, в 98% в плюсе, а по итогу в 40% закрываю прибыли. Ну сильно не хочется брать по 10 пипок, если и брать, то от 50 и выше, но часто происходят коррекции и вылет. Перезаход делаю в 1 случаев из 100.

Пересмотрю свою ТС по вашей рекомендации, но моя работает в плюсе

 
Проверю. Примерное название советника "Intersection two iMA Closing half" - на пересечении двух iMA и закрытие половины.

 
Да ради бога. Повторюсь, проблемы создаются в головах.

Надо брать то что дают.

 
Только держите меня пож. в курсе. Я как никак автор)))

 
К примеру закрыл половину сделки , а вторую можно ставить не на + 1 пункт , а на минус 6 пунктов.  Вероятность того, что не выбьет, увеличивается примерно на 40%. Долго проверял.

Даже если выбьет, все равно в + 4 пункта. Пробуйте.
 
Да в дело в том, что это затратное занятие по времени - пипсовать. Я 3-5 минут в день выделяю на анализ рынка, расставляю алерты и занимаюсь своим делом. Сработал алерт - вот тогда беру график на контроль примерно на 1-1.5 часа и смотрю что цена делает на уровне, после этого ставлю ордера на расстоянии 2-5 пунктов и занимаюсь своим делом. По итогу или минус 5-9пп, или профит 50-150пп.

Я могу одним профитом перекрыть 10 убытков, при этом уделяя трейдингу минимум времени

