Работаюшие стратегии - страница 7
Да тема то нормальная, вот только это нужно обсуждать на форуме трейдеров, а не продавцов и программистов.
этот форум вообще то называется: форум трейдеров по автоматическим торговым системам. посмотрите название во вкладке. (title)
алго-трейдеров, а это абсолютно разные категории. Всё-равно что сравнивать гонщика с велосипедистом. И не всегда название соответствует содержимому коробки.
Вот вам самая простая ТС. Пересечение красной синюю- либо покупка либо продажа.
И возьмете себе свои пункты и не парьтесь с замудрением.
Открывайтесь на открытии рынка в понедельник в сторону, противоположную гэпу (если он есть).
Настоящих гэпов крайне мало, пару штук в год. То, что обычно принимают за гэпы - это ночное расширение спреда (а графики только по Bid, вот и виден "гэп").
И на таких вот гепах пишут советники, потом прогоняют в тестере и получают тестерные граали.
так там этих пересечений стока будет, что на пересечениях потеряете больше, чем заработаете.
Да тема то нормальная, вот только это нужно обсуждать на форуме трейдеров, а не продавцов и программистов.
Важнее не где обсуждать, хотя здесь вполне уместно, а готов ли человек к обсуждению. Пока не понял, что для торговли на форексе нужно максимально серьёзное отношение, продолжишь тратить время и деньги впустую. Я имею ввиду любого человека. А тема правильная. Нужна отлаженная торговая стратегия и торговая система. Отдельные советники, индикаторы или другие составляющие будут не очень полезны.
Советник только полуавтомат с минимальным набором - 4 кнопки. С индикатора можно Zig-Zag, но можно и без него если глаза уже привыкли к графикам.
