Главное - не перепутать, когда евробакс дорожает - его надо покупать ! А то некоторые особо умные - сперва почему-то продают, а потом жалуются, что "стратегия не работает"...
А на других парах эта стратегия работает?
Получайте инсайдерскую информацию из проверенных источников и вперед торговать.
Мда, так сказал, как будто за углом дома раздают инсайдерскую информацию :D
Здравствуйте. Кто может посоветовать хорошую стратегию
Если не втянулись еще по уши в это болото, то удалить терминалы, забыть все ДЦ. И жить наслаждаясь жизнью.
Ну а если уже не отпускает, то
Пока не найдете свою стратегию.
Открывайтесь на открытии рынка в понедельник в сторону, противоположную гэпу (если он есть).
Насчёт гепов я бы поспорил. Проводил исследования на 1000 акциях - результат 50/50.
Я про форекс, а не про акции. Сам проводил исследование - работало на большинстве пар.Не грааль, конечно, но граалями в паблике не раздариваются (к тому же у меня их и нет)...
Я про форекс, а не про акции. Сам проводил исследование - работало на большинстве пар.
Можно проверить: принять за геп минимум N pips (1.00045-1.00055=1 pips), Тейк профит 50 pips (1.00045-1.00055=1 pips).
А что в Вашем понимании "хорошая стратегия"?...
И что стоит за "посоветуйте"... : купить дешево или получить на халяву?... или купить дорого, но раритет...?
И торговые прибыльные стратегии везде раздают, даже бабушки на лавке во дворе =D
Все бабушки жалуются на пенсию, а у всех есть заначки, откуда? правильно, торгуют...