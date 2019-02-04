Работаюшие стратегии - страница 3

Georgiy Merts:


Главное - не перепутать, когда евробакс дорожает - его надо покупать ! А то некоторые особо умные - сперва почему-то продают, а потом жалуются, что "стратегия не работает"...

А на других парах эта стратегия работает?

 
Получайте инсайдерскую информацию из проверенных источников и вперед торговать.
Aleksey Rodionov:
Мда, так сказал, как будто за углом дома раздают инсайдерскую информацию :D

 
Anikjon:
Если не втянулись еще по уши в это болото, то удалить терминалы, забыть все ДЦ. И жить наслаждаясь жизнью.
Ну а если уже не отпускает, то

Пока не найдете свою стратегию.

 
Anikjon:
Открывайтесь на открытии рынка в понедельник в сторону, противоположную гэпу (если он есть).

 
Ilya Malev:

Насчёт гепов я бы поспорил. Проводил исследования на 1000 акциях - результат 50/50.

 
Vladimir Karputov:

Я про форекс, а не про акции. Сам проводил исследование - работало на большинстве пар.

Не грааль, конечно, но граалями в паблике не раздариваются (к тому же у меня их и нет)...
 
Ilya Malev:

Можно проверить: принять за геп минимум N pips (1.00045-1.00055=1 pips), Тейк профит 50 pips (1.00045-1.00055=1 pips).

 
Anikjon:
А что в Вашем понимании "хорошая стратегия"?...

И что стоит за "посоветуйте"... : купить дешево или получить на халяву?...   или купить дорого, но раритет...?

 
Artem Markevych:

И торговые прибыльные стратегии везде раздают, даже бабушки на лавке во дворе =D

Все бабушки жалуются на пенсию, а у всех есть заначки, откуда? правильно, торгуют...

