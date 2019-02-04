Работаюшие стратегии - страница 28

fast moving average

Ну если с индикатором тренда с большим периодом усреднения понятно, то вот над "найти в рынке коррекцию против тренда и открыть сделку на окончании этой коррекции в сторону тренда." нужно думать и обсуждать.

 
Это дилема века определить программно, здесь не каждый зрительно может определить.

Если-бы можно было определять, то все были-бы сказочно богаты :)

Решение скорее всего есть, но кто его знает - вряд-ли ним поделится.

 
:-) 

Можно ж и коллегиально пообсуждать... 

 
Тренд определяется МА208 на ТФ М15 ( основной рабочий ТФ) Если цена ниже МА208 - сделки только в селл, выше - только бай. 

Вообще логика такая направление движения цены на данном ТФ определяется МА13. МА13 направлена ввех  , значит движение на данном ТФ вверх.

МА208 на М15 , это МА13 на Н4 . 15*4 = 52 ( МА52 - направление движения на Н1) 15*4*4= 208 ( МА 208 - направление движения на Н4 = направление тренда)

Сдеки открываются отложенным ордером Бай стоп или селл стоп на пробой максимума/минимума сар свечи  -Свеча , получающаяся пересечением цены индикатором parabolic sar-2 ( прилагаю)

 
сами коллегиально примем. Всё. Будем далее оптить и смотреть... :-)

 

в общем вот примерно суть

Для того, что бы сар свеча была рабочей должно быть:

1. Импульс в сторону тренда  или в сторону возможного разворота тренда.

2. Коррекция ( коррекция должна состоятся по глубине - не менее 23.6% от импульса, по времени - не менее 50% от времени импульса +-2 бара, по показаниям стохастика - должен пересечь уровни 20-80.

3. соответственно сама сар свеча. ( есть ещё по МАшкам кое какие условия)

Если есть желание переложить на код - пишите в личку, обсудим. В принципе реально, я думаю. Но точно не просто.

 

Господа, плиз,  подскажите вариант формализации движения тикового графика (потока) вверх/вниз... (крайние 10-20 тиков)  - как ЛучШЕЕ для полноты понимания -  сравнивать соседние тики, первый и третий, четвертый тик... т.д.  

Или тупо МА?  Есть график движения, изначально, тикового потока за примерно 100 тиков, интересует справа наличие закругления вверх или вниз и как это закругление лучше определить, исходя из каких условий и по каким критериям. (понятно, что закругление, в любом случае, куда-то есть...)

