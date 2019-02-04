Работаюшие стратегии - страница 12

Новый комментарий
 
khorosh:

На 2х машках лучше на М1 торговать.


Важен сам принцип. А там кто хочет сам под себя подгоняет.

 
lihawer:
Почему ты решил, что эта ТС секретная? Плохое настроение? Я без проблем загружу сюда архив со всеми данными, просто не успел еще разобраться, можно это делать или нет, не хочется нарушать местные правила.

это скорее ты погреб на себя, я всего лишь использовал продолжение контекста

 
Boris Gulikov:

Все люди разные. Это нормально.

Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.

Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.

Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.

Вот что пишет "кодобаза"

Вот и изучайте такое творчество. Изучите?
 
lihawer:
Почему ты решил, что эта ТС секретная? Плохое настроение? Я без проблем загружу сюда архив со всеми данными, просто не успел еще разобраться, можно это делать или нет, не хочется нарушать местные правила.

Правила не запрещают. Нельзя только декомпилы выкладывать.

 
Boris Gulikov:

Все люди разные. Это нормально.

Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.

Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.

Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.

Вот в этом и основная проблема, что из-за этой массы невозможно найти что-то нормальное и извлечь для себя что-то новое.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот в этом и основная проблема, что из-за этой массы невозможно найти что-то нормальное и извлечь для себя что-то новое.

Это в самом деле проблема. Я как-то даже просил разработчиков сайта сделать возможным при подписке на обновления кодабазы фильтровать по автору. А пока этого нет, то и обновления даже не смотрю...

 
Vitaly Muzichenko:

Вот что пишет "кодобаза"

Вот и изучайте такое творчество. Изучите?

Для меня любой код, - тёмный лес. Как говорят сейчас, - не моё это.

Поэтому не могу оценить ни сложность кода, ни его читаемость.

Как-то лет пять назад засел изучать. Хватило меня на неделю. Потом энтузиазм утих.

Я пользователь. Для меня, - главное результат.

Если код кривой, но сов работает по стратегии, то для меня лучше, чем если бы код был выписан по всем правилам, но советник работает не по стратегии, а не пойми как.

Не спорю, раз Вы пишите, значит с кодом Владимира что-то не так. Он вероятно сложен для восприятия, но в рамках этой темы этот факт не имеет значения.

Но впрочем, это уже оффтоп.

 
Boris Gulikov:

Для меня любой код, - тёмный лес. Как говорят сейчас, - не моё это.

Поэтому не могу оценить ни сложность кода, ни его читаемость.

Как-то лет пять назад засел изучать. Хватило меня на неделю. Потом энтузиазм утих.

Я пользователь. Для меня, - главное результат.

Если код кривой, но сов работает по стратегии, то для меня лучше, чем если бы код был выписан по всем правилам, но советник работает не по стратегии, а не пойми как.

Не спорю, раз Вы пишите, значит с кодом Владимира что-то не так. Он вероятно сложен для восприятия, но в рамках этой темы этот факт не имеет значения.

Но впрочем, это уже оффтоп.

Владимир не выдержал критики - покинул поле боя, впрочем это уже не впервой, такое было в прошлых ветках. Уже были неоднократные обсуждения его кодов, но Владимир извлёк ровно "0" со всей критики, Я только за этим наблюдал.

Он работает ради рейтинга, любой свой "код" сразу несёт в кодобазу, а ведь его можно просто выкладывать в ветку обсуждения, где впрочем кодам и место, так как писался он по мотиву ветки, но если выкласть в ветке, то за это не зачислиться рейтинг.

Ладно, продолжим обсуждение работающих стратегий.

 
Vitaly Muzichenko:

Владимир не выдержал критики - покинул поле боя, впрочем это уже не впервой, такое было в прошлых ветках. Уже были неоднократные обсуждения его кодов, но Владимир извлёк ровно "0" со всей критики, Я только за этим наблюдал.

Он работает ради рейтинга, любой свой "код" сразу несёт в кодобазу, а ведь его можно просто выкладывать в ветку обсуждения, где впрочем кодам и место, так как писался он по мотиву ветки, но если выкласть в ветке, то за это не зачислиться рейтинг.

Ладно, продолжим обсуждение работающих стратегий.

Моей или так, вообще?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Моей или так, вообще?)))

Любой прибыльной, вашу вроде обсудили, взял идею на контроль по поводу выходов.

1...5678910111213141516171819...28
Новый комментарий