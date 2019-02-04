Работаюшие стратегии - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На 2х машках лучше на М1 торговать.
Важен сам принцип. А там кто хочет сам под себя подгоняет.
Почему ты решил, что эта ТС секретная? Плохое настроение? Я без проблем загружу сюда архив со всеми данными, просто не успел еще разобраться, можно это делать или нет, не хочется нарушать местные правила.
это скорее ты погреб на себя, я всего лишь использовал продолжение контекста
Все люди разные. Это нормально.
Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.
Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.
Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.
Вот что пишет "кодобаза"
Вот и изучайте такое творчество. Изучите?
Почему ты решил, что эта ТС секретная? Плохое настроение? Я без проблем загружу сюда архив со всеми данными, просто не успел еще разобраться, можно это делать или нет, не хочется нарушать местные правила.
Правила не запрещают. Нельзя только декомпилы выкладывать.
Все люди разные. Это нормально.
Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.
Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.
Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.
Вот в этом и основная проблема, что из-за этой массы невозможно найти что-то нормальное и извлечь для себя что-то новое.
Вот в этом и основная проблема, что из-за этой массы невозможно найти что-то нормальное и извлечь для себя что-то новое.
Это в самом деле проблема. Я как-то даже просил разработчиков сайта сделать возможным при подписке на обновления кодабазы фильтровать по автору. А пока этого нет, то и обновления даже не смотрю...
Вот что пишет "кодобаза"Вот и изучайте такое творчество. Изучите?
Для меня любой код, - тёмный лес. Как говорят сейчас, - не моё это.
Поэтому не могу оценить ни сложность кода, ни его читаемость.
Как-то лет пять назад засел изучать. Хватило меня на неделю. Потом энтузиазм утих.
Я пользователь. Для меня, - главное результат.
Если код кривой, но сов работает по стратегии, то для меня лучше, чем если бы код был выписан по всем правилам, но советник работает не по стратегии, а не пойми как.
Не спорю, раз Вы пишите, значит с кодом Владимира что-то не так. Он вероятно сложен для восприятия, но в рамках этой темы этот факт не имеет значения.
Но впрочем, это уже оффтоп.
Для меня любой код, - тёмный лес. Как говорят сейчас, - не моё это.
Поэтому не могу оценить ни сложность кода, ни его читаемость.
Как-то лет пять назад засел изучать. Хватило меня на неделю. Потом энтузиазм утих.
Я пользователь. Для меня, - главное результат.
Если код кривой, но сов работает по стратегии, то для меня лучше, чем если бы код был выписан по всем правилам, но советник работает не по стратегии, а не пойми как.
Не спорю, раз Вы пишите, значит с кодом Владимира что-то не так. Он вероятно сложен для восприятия, но в рамках этой темы этот факт не имеет значения.
Но впрочем, это уже оффтоп.
Владимир не выдержал критики - покинул поле боя, впрочем это уже не впервой, такое было в прошлых ветках. Уже были неоднократные обсуждения его кодов, но Владимир извлёк ровно "0" со всей критики, Я только за этим наблюдал.
Он работает ради рейтинга, любой свой "код" сразу несёт в кодобазу, а ведь его можно просто выкладывать в ветку обсуждения, где впрочем кодам и место, так как писался он по мотиву ветки, но если выкласть в ветке, то за это не зачислиться рейтинг.
Ладно, продолжим обсуждение работающих стратегий.
Владимир не выдержал критики - покинул поле боя, впрочем это уже не впервой, такое было в прошлых ветках. Уже были неоднократные обсуждения его кодов, но Владимир извлёк ровно "0" со всей критики, Я только за этим наблюдал.
Он работает ради рейтинга, любой свой "код" сразу несёт в кодобазу, а ведь его можно просто выкладывать в ветку обсуждения, где впрочем кодам и место, так как писался он по мотиву ветки, но если выкласть в ветке, то за это не зачислиться рейтинг.
Ладно, продолжим обсуждение работающих стратегий.
Моей или так, вообще?)))
Моей или так, вообще?)))
Любой прибыльной, вашу вроде обсудили, взял идею на контроль по поводу выходов.