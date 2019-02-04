Работаюшие стратегии - страница 4

Рекомендую извлечь опыт у Пола Тюдора Джонса


Секрет хорошей стратегии это 90% времени уделять контролю своих рисков, а не воображаемых доходов.
 
Anikjon:
Здравствуйте. Кто может посоветовать хорошую стратегию
На инвестинг.ком зайди , в чате много вангистов , нефть , сбер ...

 
Fast528:
Она на вес золота, предложат только аферисты свои темы

Человек задал конкретный вопрос. Нужен конкретный совет.

 
Arewa777:
Кстати, а почему у вас рейтинг 5 ? Хотя зарегились в октябре 16 ?

 
Vladimir Karputov:

Можно проверить: принять за геп минимум N pips (1.00045-1.00055=1 pips), Тейк профит 50 pips (1.00045-1.00055=1 pips).

В общем как-то вот так с 2000 по Now. 50 стопа мало (здесь поставил 100), гэп чистые лоу-опен 3 пункта. Если подогнать будет лучше, конечно.


 
Sergei Lanin:

Убогое понимание предмета...

Контроль рисков - это ММ ( управление капиталом ) и по своей сути - чистая арифметика...

Стратегия - это , в первую очередь, идея..., т.е. решение задачи о прибыльной торговле на уровне изобретения...

ММ является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью любой стратегии, но не любая стратегия является прибыльной...

 
Ilya Malev:

В общем как-то вот так с 2000 по Now. 50 стопа мало (здесь поставил 100), гэп чистые лоу-опен 3 пункта. Если подогнать будет лучше, конечно.

О как. Оказывается и геп то можно считать по разному и ещё есть "чистые" и "не чистые" пункты. А ведь ещё есть текущий таймрфейм и таймфрейм на котором смотреть гэп.

 
Vladimir Karputov:

Здесь на Д1 всегда смотреть нужно. Чистые это значит от экстремума до открытия, а не от закрытия до открытия. 

 
Ilya Malev:

Если работать на D1 - не удобно сопровождать: трейлинг бесполезен, а работать на каждом тике - это плохо. Гепы лучше проверять по двум схемам:

  1. High-Open (или Low-Open)
  2. и Close-Open
две схемы нужны для более четкого исследования. Бывают ведь разные пары.

 
Vladimir Karputov:

Если работать на D1 - не удобно сопровождать: трейлинг бесполезен, а работать на каждом тике - это плохо.

Рабочий ТФ и ТФ, на котором запущен советник - не всегда одно и то же :)

По схемам согласен, просто я самую быструю прикидку сделал.
