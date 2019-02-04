Работаюшие стратегии - страница 4
Рекомендую извлечь опыт у Пола Тюдора Джонса
Здравствуйте. Кто может посоветовать хорошую стратегию
Она на вес золота, предложат только аферисты свои темы
Человек задал конкретный вопрос. Нужен конкретный совет.
На инвестинг.ком зайди , в чате много вангистов , нефть , сбер ...
Кстати, а почему у вас рейтинг 5 ? Хотя зарегились в октябре 16 ?
Можно проверить: принять за геп минимум N pips (1.00045-1.00055=1 pips), Тейк профит 50 pips (1.00045-1.00055=1 pips).
Рекомендую извель опыт у Пола Тюдора Джонса
Убогое понимание предмета...
Контроль рисков - это ММ ( управление капиталом ) и по своей сути - чистая арифметика...
Стратегия - это , в первую очередь, идея..., т.е. решение задачи о прибыльной торговле на уровне изобретения...
ММ является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью любой стратегии, но не любая стратегия является прибыльной...
В общем как-то вот так с 2000 по Now. 50 стопа мало (здесь поставил 100), гэп чистые лоу-опен 3 пункта. Если подогнать будет лучше, конечно.
О как. Оказывается и геп то можно считать по разному и ещё есть "чистые" и "не чистые" пункты. А ведь ещё есть текущий таймрфейм и таймфрейм на котором смотреть гэп.
Здесь на Д1 всегда смотреть нужно. Чистые это значит от экстремума до открытия, а не от закрытия до открытия.
Если работать на D1 - не удобно сопровождать: трейлинг бесполезен, а работать на каждом тике - это плохо.
Рабочий ТФ и ТФ, на котором запущен советник - не всегда одно и то же :)По схемам согласен, просто я самую быструю прикидку сделал.