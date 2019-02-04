Работаюшие стратегии - страница 9

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Да в дело в том, что это затратное занятие по времени - пипсовать. Я 3-5 минут в день выделяю на анализ рынка, расставляю алерты и занимаюсь своим делом. Сработал алерт - вот тогда беру график на контроль примерно на 1-5 часа и смотрю что цена делает на уровне, после этого ставлю ордера на расстоянии 2-5 пунктов и занимаюсь своим делом. По итогу или минус 5-9пп, или профит 50-150пп.

Я могу одним профитом перекрыть 10 убытков, при этом уделяя трейдингу минимум времени

А в итоге за месяц что получается. Какой % прибыли? Если не секрет конечно.

 
Aleksandr Yakovlev:

Только держите меня пож. в курсе. Я как никак автор)))

Ссылка на стратегию будет добавлена в описание:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           Multicurrency two iMA Closing half.mq5 |
//|                              Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property description "Idea: https://www.mql5.com/ru/forum/301017/page8#comment_10411644"
//---
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  


 

Я конечно не утверждаю, что эта ТС идеальна. Сам торгую по другой. 

Но что то тоже из этой ТС взято.

 
Aleksandr Yakovlev:

А в итоге за месяц что получается. Какой % прибыли? Если не секрет конечно.

прибыльных сделок ~30%. В месяц около 8-10%

 
Vitaly Muzichenko:

прибыльных сделок ~30%. В месяц около 8-10%

Наверно это считается норма. По мне так это мизерно мало. Прошу прощения.

 
Vladimir Karputov:

Ссылка на стратегию будет добавлена в описание:


Жалко, что на форуме нет кнопки с лайком постов. )

 
Vladimir Karputov:

Ссылка на стратегию будет добавлена в описание:


Я может туплю, А где можно будет увидеть советник. На пальцах если можно. 

И когда?

 
Boris Gulikov:

Жалко, что на форуме нет кнопки с лайком постов. )

Кого решили до смерти залайкать)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я может туплю, А где можно будет увидеть советник. На пальцах если можно. 

И когда?

Увидеть можно будет в КодоБазе - там же можно и обсуждать. Насчёт когда: ну если меня обуяет приступ роботоголизма - то сегодня вечером.

 
Aleksandr Yakovlev:

Кого решили до смерти залайкать)))

Тут один претендент. Тот, кто выкладывает свои наработки в КодоБазу.

Без лишних разговоров.
12345678910111213141516...28
Новый комментарий