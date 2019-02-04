Работаюшие стратегии - страница 9
Да в дело в том, что это затратное занятие по времени - пипсовать. Я 3-5 минут в день выделяю на анализ рынка, расставляю алерты и занимаюсь своим делом. Сработал алерт - вот тогда беру график на контроль примерно на 1-5 часа и смотрю что цена делает на уровне, после этого ставлю ордера на расстоянии 2-5 пунктов и занимаюсь своим делом. По итогу или минус 5-9пп, или профит 50-150пп.
Я могу одним профитом перекрыть 10 убытков, при этом уделяя трейдингу минимум времени
Только держите меня пож. в курсе. Я как никак автор)))
Я конечно не утверждаю, что эта ТС идеальна. Сам торгую по другой.
Но что то тоже из этой ТС взято.
прибыльных сделок ~30%. В месяц около 8-10%
Наверно это считается норма. По мне так это мизерно мало. Прошу прощения.
Жалко, что на форуме нет кнопки с лайком постов. )
Жалко, что на форуме нет кнопки с лайком постов. )
Кого решили до смерти залайкать)))
Увидеть можно будет в КодоБазе - там же можно и обсуждать. Насчёт когда: ну если меня обуяет приступ роботоголизма - то сегодня вечером.
Кого решили до смерти залайкать)))
Тут один претендент. Тот, кто выкладывает свои наработки в КодоБазу.Без лишних разговоров.