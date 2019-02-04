Работаюшие стратегии - страница 11

Vitaly Muzichenko:

Там помимо проверок. Ранее ваши коды были читабельны и представляли интерес для кодобазы(новичков). Сейчас всё изменилось в худшую сторону, хотя с опытом должно быть наоборот.

К сожалению это люди стали менее сообразительны. И это глобальная тенденция :(

 
Vladimir Karputov:

Неужели?

Попробуйте прочесть этот код через месяц после его написания. И это ваш личный код, а не чужой

 

Я вышел полностью из этой темы. Далее без меня. Можете хоть лбом об стену биться.

 
Fast528:

хочу предупредить, если раздают халяву это скорее Лажа с регистрацией у брокера по реф. ссылке.

робот сольет, а аферист получит процент с вашего слива.

Читай внимательно тексты) Я написал о ТС и ни слова о советниках и реф ссылках, саму ТС я нашел в паблике на просторах инета, простейшая и в то же время неплохо работающая (не грааль). 
 
Vladimir Karputov:

Это и есть прекрасный пример мышления "школьника", когда любая критика принимается в нож.

P.S. Владимир, Вам конечно огромнейшее спасибо за то, что когда Я начал осваивать mql5, то Вы мне очень помогли своими знаниями! Это Я не забываю!
 
lihawer:
Читай внимательно тексты) Я написал о ТС и ни слова о советниках и реф ссылках, саму ТС я нашел в паблике на просторах инета, простейшая и в то же время неплохо работающая (не грааль). 

оставь себе свой секретный ТС)

текст был использован как пример

 
Fast528:

Блин, куда ни зайду, везде ор и мат стоит коромыслом. Что с вами?

Ладно вы еще друг от друга далеко находитесь)))
 
Aleksandr Yakovlev:

Может сейчас разберетесь. Там положительных больше.

Свои 10 пунктов везде возьмете.

На 2х машках лучше на М1 торговать. Входить в рынок на откате после смены цвета.


 
Vitaly Muzichenko:

Это и есть прекрасный пример мышления "школьника", когда любая критика принимается в нож.

Все люди разные. Это нормально.

Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.

Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.

Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.

 
Fast528:

Почему ты решил, что эта ТС секретная? Плохое настроение? Я без проблем загружу сюда архив со всеми данными, просто не успел еще разобраться, можно это делать или нет, не хочется нарушать местные правила.
