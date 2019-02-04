Работаюшие стратегии - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там помимо проверок. Ранее ваши коды были читабельны и представляли интерес для кодобазы(новичков). Сейчас всё изменилось в худшую сторону, хотя с опытом должно быть наоборот.
К сожалению это люди стали менее сообразительны. И это глобальная тенденция :(
К сожалению это люди стали менее сообразительны. И это глобальная тенденция :(
Неужели?
Попробуйте прочесть этот код через месяц после его написания. И это ваш личный код, а не чужой
Я вышел полностью из этой темы. Далее без меня. Можете хоть лбом об стену биться.
хочу предупредить, если раздают халяву это скорее Лажа с регистрацией у брокера по реф. ссылке.
робот сольет, а аферист получит процент с вашего слива.
Я вышел полностью из этой темы. Далее без меня. Можете хоть лбом об стену биться.
Это и есть прекрасный пример мышления "школьника", когда любая критика принимается в нож.P.S. Владимир, Вам конечно огромнейшее спасибо за то, что когда Я начал осваивать mql5, то Вы мне очень помогли своими знаниями! Это Я не забываю!
Читай внимательно тексты) Я написал о ТС и ни слова о советниках и реф ссылках, саму ТС я нашел в паблике на просторах инета, простейшая и в то же время неплохо работающая (не грааль).
оставь себе свой секретный ТС)
текст был использован как пример
оставь себе свой секретный ТС)
Блин, куда ни зайду, везде ор и мат стоит коромыслом. Что с вами?Ладно вы еще друг от друга далеко находитесь)))
Может сейчас разберетесь. Там положительных больше.
Свои 10 пунктов везде возьмете.
На 2х машках лучше на М1 торговать. Входить в рынок на откате после смены цвета.
Это и есть прекрасный пример мышления "школьника", когда любая критика принимается в нож.
Все люди разные. Это нормально.
Зачем только критиковать почём зря. Критика не особо конструктивная, я считаю.
Половина кодобазы из его работ состоит. На вскидку конечно.
Человек делал. Ему было интересно быстро закодить предлагаемые идеи.
оставь себе свой секретный ТС)