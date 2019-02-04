Работаюшие стратегии - страница 10

Boris Gulikov:

Тут один претендент. Тот, кто выкладывает свои наработки в КодоБазу.

Без лишних разговоров.

Понятно.Ваше дело.

 
Если-бы ещё коды были читаемы, вообще песня была-бы. А так ...

 
Aleksandr Yakovlev:

Понятно.Ваше дело.

Шучу. Вам бы тоже пару лайков поставил )))
 
Vitaly Muzichenko:

Если-бы ещё коды были читаемы, вообще песня была-бы. А так ...

Так исходники же выкладываются.
 
Всегда есть кнопка "Обсудить на форуме". Достаточно один раз разобраться и спросить и потом всё будет понятно.

 
Мне попадали декомпилы, вот в них можно разобраться быстро, но не в исходниках от Владимира - там полнейшая жесть, которая не несёт информации для новичков, а кодобаза именно для них и создана, чтобы учится на чужих наработках. Код скорее образец того, как делать не нужно.

 
Стратегия называется "Чёрный ящик"

 
Vitaly Muzichenko:

*** но не в исходниках от Владимира - там полнейшая жесть, которая не несёт информации для новичков, а кодобаза именно для них и создана, чтобы учится на чужих наработках. Код скорее образец того, как делать не нужно.

В КодоБазе требования как в Маркете - необходимо делать множество проверок. Проверки занимают львиную часть кода.

 
Vladimir Karputov:

В КодоБазе требования как в Маркете - необходимо делать множество проверок. Проверки занимают львиную часть кода.

Там помимо проверок. Ранее ваши коды были читабельны и представляли интерес для кодобазы(новичков). Сейчас всё изменилось в худшую сторону, хотя с опытом должно быть наоборот.

