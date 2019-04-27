Мой подход. Ядро - Движок. - страница 169
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Петр, посмотрит на это, посмотрит и скажет - фигня это все, а если у меня миллион формочек и на каждой по миллиону кнопочек? и будет прав.
Вот что значит быть настоящим профессионалом - банально простые вещи на столько замутить и сделать на столько неудобными и не естественными!
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Как будто бы создан универсальный подход облегчающий связку созданного на С# с терминалом, вот только для новичка такое разделение не даст облегчения, а имеющий хоть какой-то опыт не пойдет таким путем, потому, что сия задача решается на много проще и естественнее и без каких либо ограничений.
Дмитрий, я твой код смотрел. Там все тоже самое: обработчик событий, стат. методы, запуск приложения в отдельном потоке. Поэтому у меня встречный вопрос: ты что сказать-то этим постом хотел?
Дмитрий, я твой код смотрел. Там все тоже самое: обработчик событий, стат. методы, запуск приложения в отдельном потоке. Поэтому у меня встречный вопрос: ты что сказать-то этим постом хотел?
Прямо сказать? Легко и прямо решаемая задача решена чарез жо... У меня никаких приложений не было, была одна dll и уж тем более не было перебора всех контролов и поиска формы по имени.
Например, можно сделать тренажер - в тестере торговать. Можно сделать себе удобную (многофункциональную) панельку для торговли. Можно воспользоваться всей мощью C# и всех подключаемых к ней библиотек.
Вот только подключаться так - через поиск формы по имени... вовсе не нужно. Изначально обеспечен прямой метод связи - статический метод класса. Exe тоже создавать не надо, все это можно делать в dll. Dll от exe по сложности ни сколько не отличается, в обоих случаях доступен визуальный конструктор форм.
Дим, реально, обсуждать с тобой что либо на эту тему, нет никакого желания. Профи поймут, остальные либо промолчат, либо вопросами завалят: "зачем, да почему", "да нужно было так а ни эдок..." в общем пустая болтовня.
Дим, реально, обсуждать с тобой что либо на эту тему, нет никакого желания. Профи поймут, остальные либо промолчат, либо вопросами завалят: "зачем, да почему", "да нужно было так а ни эдок..." в общем пустая болтовня.
Молодец, вы******* возьми с полки пирожок.
...
Василий, не в обиду, но такая панель:
у меня имеет примерно такой код:
Этот код можно просто передавать друг другу, или поместить в общую базу и не нужно специально каждому рисовать форму.
Вставил в конструктор и получил еще одно окно со всеми параметрами элементов и подключениями.
...и не нужно специально каждому рисовать форму.
...
Типа создание формы это битие кувалдой по чугуневой болванке))
Например, можно сделать тренажер - в тестере торговать. Можно сделать себе удобную (многофункциональную) панельку для торговли. Можно воспользоваться всей мощью C# и всех подключаемых к ней библиотек.
Вот только подключаться так - через поиск формы по имени... вовсе не нужно. Изначально обеспечен прямой метод связи - статический метод класса. Exe тоже создавать не надо, все это можно делать в dll. Dll от exe по сложности ни сколько не отличается, в обоих случаях доступен визуальный конструктор форм.
вот как раз о новом слове, что мошных библиотек на сишарпе почти никаких нет, а так было бы прикольно
вот как раз о новом слове, что мошных библиотек на сишарпе почти никаких нет, а так было бы прикольно
Но за то есть метод связи прямо и адекватный.
Типа создание формы это битие кувалдой по чугуневой болванке))
Именно так. Будет огромная база Киб-кодов с картинками. Зашел, выбрал, получил код, вставил в конструктор, получил ядро с файлами подключения. И подключение уже все продумано и значительно проще.