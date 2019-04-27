Мой подход. Ядро - Движок. - страница 169

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Dmitry Fedoseev:

Петр, посмотрит на это, посмотрит и скажет - фигня это все, а если у меня миллион формочек и на каждой по миллиону кнопочек? и будет прав.

Вот что значит быть настоящим профессионалом - банально простые вещи на столько замутить и сделать на столько неудобными и не естественными!

***

Как будто бы создан универсальный подход облегчающий связку созданного на С# с терминалом, вот только для новичка такое разделение не даст облегчения, а имеющий хоть какой-то опыт не пойдет таким путем, потому, что сия задача решается на много проще и естественнее и без каких либо ограничений.

Дмитрий, я твой код смотрел. Там все тоже самое: обработчик событий, стат. методы, запуск приложения в отдельном потоке. Поэтому у меня встречный вопрос: ты что сказать-то этим постом хотел

 
Вы еще не поняли что будущее трейдинга, и его пик, это кнопки.
И эти кнопки, Петр, будет продавать другим продавцам. Которые в свою очередь продают что? Угадали, тоже кнопки.
Но, для того что бы продавать кнопки продавцам кнопок, придется самому покупать кнопки у других создателей кнопок.
 
Vasiliy Sokolov:

Дмитрий, я твой код смотрел. Там все тоже самое: обработчик событий, стат. методы, запуск приложения в отдельном потоке. Поэтому у меня встречный вопрос: ты что сказать-то этим постом хотел

Прямо сказать? Легко и прямо решаемая задача решена чарез жо... У меня никаких приложений не было, была одна dll и уж тем более не было перебора всех контролов и поиска формы по имени.

 
Dmitry Fedoseev:

Например, можно сделать тренажер - в тестере торговать. Можно сделать себе удобную (многофункциональную) панельку для торговли. Можно воспользоваться всей мощью C# и всех подключаемых к ней библиотек.

Вот только подключаться так - через поиск формы по имени... вовсе не нужно. Изначально обеспечен прямой метод связи - статический метод класса.  Exe тоже создавать не надо, все это можно делать в dll. Dll от exe по сложности ни сколько не отличается, в обоих случаях доступен визуальный конструктор форм.

Дим, реально, обсуждать с тобой что либо на эту тему, нет никакого желания. Профи поймут, остальные либо промолчат, либо вопросами завалят: "зачем, да почему", "да нужно было так а ни эдок..." в общем пустая болтовня.

 
Vasiliy Sokolov:

Дим, реально, обсуждать с тобой что либо на эту тему, нет никакого желания. Профи поймут, остальные либо промолчат, либо вопросами завалят: "зачем, да почему", "да нужно было так а ни эдок..." в общем пустая болтовня.

Молодец, вы******* возьми с полки пирожок.   

 
Vasiliy Sokolov:

...

Василий, не в обиду, но такая панель:

у меня имеет примерно такой код:

//----------------------------------------------------------------------------------
NEW_WINDOW,  W_NAME,"Lot Selection",   W_ICON, "Car key (16x16)",  W_TYPE, SETTINGS, ALWAYS_ON_TOP,    //OPEN_ON_INIT,
//----------------------------------------------------------------------------------
 GROUP, A,
//----------------------_,H,30,-----------------
__, EDIT,"_Lot", W,50,_,V_CURRENT,"1.00", _,DIGITS,2,  _,VALUE_TYPE,_DOUBLE, 
 
//--------------------------------------- 
 END_GROUP,
//--------------------------
i, AT, _X2X, "MF", 10, _Y2Y, "MF", 10,
"_Lot",EDIT_ALIGN_CENTER,

//----------------------------------------------------------------------------------

//----------------------------------------------------------------------------------
 GROUP, A,
//---------------------------------------
__, EDIT,"Set lot", W,150,_,H,60,_,V_CURRENT,"1.00", 
 
//--------------------------------------- 
 END_GROUP,
//--------------------------
 i, AT, _X2X, "MF", 50, _Y2Y, "MF", 10,
//-----------------------------------------------------------------------------------

 GROUP, A,
//---------------------------------------
__, BUTTON,"-",W,110,_,text,N_COLOR,(int)clrRed, 

    GAP,10,  

    BUTTON,"+",W,110,_,text,N_COLOR,(int)clrBlue,
 
//--------------------------------------- 
 END_GROUP,
//--------------------------
 i, AT, _X2X, "MF", 10, _Y2H, "Set lot", 10,
//--------------------------------------------------------------------- 


END_WINDOW,
//******************************************************************************************************************************************

Этот код можно просто передавать друг другу, или поместить в общую базу и не нужно специально каждому рисовать форму.

Вставил в конструктор и получил еще одно окно со всеми параметрами элементов и подключениями.

 
Реter Konow:

...и не нужно специально каждому рисовать форму.

...

Типа создание формы это битие кувалдой по чугуневой болванке))

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Например, можно сделать тренажер - в тестере торговать. Можно сделать себе удобную (многофункциональную) панельку для торговли. Можно воспользоваться всей мощью C# и всех подключаемых к ней библиотек.

Вот только подключаться так - через поиск формы по имени... вовсе не нужно. Изначально обеспечен прямой метод связи - статический метод класса.  Exe тоже создавать не надо, все это можно делать в dll. Dll от exe по сложности ни сколько не отличается, в обоих случаях доступен визуальный конструктор форм.

вот как раз о новом слове, что мошных библиотек на сишарпе почти никаких нет, а так было бы прикольно

 
Maxim Dmitrievsky:

вот как раз о новом слове, что мошных библиотек на сишарпе почти никаких нет, а так было бы прикольно

Но за то есть метод связи прямо и адекватный.

 
Dmitry Fedoseev:

Типа создание формы это битие кувалдой по чугуневой болванке))

Именно так. Будет огромная база Киб-кодов с картинками. Зашел, выбрал, получил код, вставил в конструктор, получил ядро с файлами подключения. И подключение уже все продумано и значительно проще.

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