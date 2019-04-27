Мой подход. Ядро - Движок. - страница 171
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3) Да, обращение по именам, нужно указывать все параметры. Но, и это самое важное, какой-то одной монолитной событийной модели нет. Хочешь свою модель - пожалуйста. Сделать ее элементарно. Без таймера правда не обойтись.
Очередь событий обощенный алгоритм для надежной работы с событиями. Пользователь ничего не составляет, события генерируемые им сами попадают в очередь. Сама очередь 99.9% времени состоит только из одного события.
Ну, реализация похожа на мою, но у меня значительно проще для пользователя.
Наименования оберток элементов формы печатаются автоматически в файл подключения и сразу попадают в интеллисенс.
Василий, а у тебя интеллисенс имен элементов и окон можно использовать в MQL-программе?
ЗЫ. Василий, обрати внимание, сколько действий выполняет одна обертка одного элемента. И принимает МАКСИМУМ всего ДВА параметра. Либо ниодного.
... Пока с dataGridView полное фиаско - нельзя в него чаще 3-5 секунд писать) таблица 10 х 11 уже критична, хоть форма с таблицей и работает в отдельном потоке
ЗЫ: на Делфи лет 5 назад за 2 часа прикрутил к МТ4 StringGrid, вообще не парился как там все работало, но все летало, с Майкрософтским dataGridView беда однако, сегодня попробую со сторонним SourceGrid поэкспериментировать, по отзывам быстрее dataGridView
Попробуйте еще infragistics ultragrid. Крутейшая штука. Если гуи и способен улучшить результативность трейдинга, то это вот эта таблица.
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Дмитрий, есть такая архитектурная модель, называется MVC. Предложенный мной подход именно про это. Поэтому когда ты критикуешь его, ты критикуешь MVC в первую очередь и такие решения как Angular, ASP Net MVC, Ruby on Rails и прочие продукты, не достойные твоего экспертного внимания, сделанные через "жо..." по-твоему мнению. Поэтому я думаю тебе должно быть понятно, почему я не хочу с тобой спорить и доказывать обоснованность моего решения - это просто бессмысленно.
В моем случае, аналогом записи
будет запись
При этом, мне не нужно помнить, как называется тот или иной элемент. Я пишу Е_ и выпадает список элементов, набираю первые буквы названия окна и попадаю в список элементов конкретного окна, далее, выбираю нужный элемент из списка.
Интересно, как без интеллисенс можно подключить таблицу хотя бы в 100 ячеек? Ведь нужно помнить наименования всех ячеек.
У меня, каждая ячейка автоматически именуется названием ряда и колонки, а ее выбор осуществляется через интеллисенс. В твоем варианте, Василий, нужно точно знать как называется каждая из 100 ячеек.
А если у меня 10 сложных окон с массой элементов и большими таблицами, то сколько времени у меня уйдет на прописывание имен элементов в вызовах? Запарится можно...)
И как быть, если имена совпадают между разными окнами?
Интересно, как без интеллисенс можно подключить таблицу хотя бы в 100 ячеек?
Не знаю Петр, ведь интеллисенс в MetaEditor прекрасно работает со всеми переменными в C#, включая массивы, структуры, базовые типы, методы и даже классы.
Не знаю Петр, ведь интеллисенс в MetaEditor прекрасно работает со всеми переменными в C#, включая массивы, структуры, базовые типы, методы и даже классы.
Он что, имена элементов показывает?
Он что, имена элементов показывает?
Еще как, с прототипами:
:))
Еще как, с прототипами:
:))
Василий, ты не понял.
Что установить значение элемента, ты посылаешь его наименование. Поле "Ask" имеет название "AskLabel". Где интеллисенс показывает название элемента?
Василий, ты не понял.
Что установить значение элемента, ты посылаешь его наименование. Поле "Ask" имеет название "AskLabel". Где интеллисенс показывает название элемента?
Петр, такое ощущение что ты ищещь к чему бы придратся.
Отвечаю: нет, с текстовым элементом интелесенс никогда не работал, и работать не будет. Но если вопрос только в этом, то сделать интелесенс на тех же дефайнах вообще не проблема.
з.ы. у тебя кстати также работать не будет: