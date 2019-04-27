Мой подход. Ядро - Движок. - страница 176

Новый комментарий
 
Хочу уточнить, что бы потом не было поздно :) и правильно поняли.

Проверил сейчас, и поиск выдает много чего, юмор, рекламу, сарказм и т.г.д.. Я цитировал оригинал, Мохаммеда Али.

 
jdjahfkahjf:
Хочу уточнить, что бы потом не было поздно :) и правильно поняли.

Проверил сейчас, и поиск выдает много чего, юмор, рекламу, сарказм и т.г.д.. Я цитировал оригинал, Мохаммеда Али.

Спи. Во сне - порхай, как бабочка и жаль, как пчела. Спи. 

 
Какой спать?! Mars One "обанкротился" (Мавроди уже завидует, другие схемы и по круче напридумали). :)
 
jdjahfkahjf:
Какой спать?! Mars One "обанкротился" (Мавроди уже завидует, другие схемы и по круче напридумали). :)

теперь готовить экипаж на Венеру :-) там правда давление высокое - поэтому надо сразу всех плющить, чтобы привыкли. Учтя ошибки One - путешествие не только без возврата оттуда но и без долёта туда. И никто не придерётся к технической возможности.

финансирование трип-койнами, венера всё таки :-)

 

Тизер динамичного окна. 

  1. Работают все ручки окна и можно менять его размеры в любом направлении.
  2. Окно масштабируется двойным кликом, касанием верха графика, если курсор продолжает движение до значения координаты Y -5, нажатием на кнопку масштабирования. Также как и в виндоус окнах.
  3. В масштабированном состоянии окно приспосабливается к изменениям графика.
  4. Окно имеет встроенные полосы прокрутки и поэтому может содержать списки и большие таблицы. 

(Нажмите, чтобы посмотреть.)


 

Добавлены новые возможности таблиц:

  1. Изменение ширины столбца.
  2. Ротация столбцов с помощью drag&drop.
  3. Управление явлением столбцов через панель.



 

Николай, предлагаю тебе принять участие в разработке движка. Нужен алгоритм уменьшения изображения канваса, чтобы всунуть его в иконку. Она будет всплывать при наведении на вкладку свернутого окна на панели задачь, (аля виндоус). Поможешь, и я впишу твое имя в движок. Будет тебе реклама. :) 

 
Реter Konow:

Николай, предлагаю тебе принять участие в разработке движка. Нужен алгоритм уменьшения изображения канваса, чтобы всунуть его в иконку. Она будет всплывать при наведении на вкладку свернутого окна на панели задачь, (аля виндоус). Поможешь, и я впишу твое имя в движок. Будет тебе реклама. :) 

Спасибо, Петр. 
Возможно поучавствовал бы, если бы ты смог вселить в меня хоть немного Веры в целесообразность твоего творения и начал работать с классами. Но пока тебе это не удалось. 
Тем более я уже выкладыввл готовое решение изменения масштаба канваса где-то здесь на форуме с год назад. Можешь воспользоваться.
 
Nikolai Semko:
Спасибо, Петр. 
Возможно поучавствовал бы, если бы ты смог вселить в меня хоть немного Веры в целесообразность твоего творения и начал работать с классами. Но пока тебе это не удалось. 
Тем более я уже выкладыввл готовое решение изменения масштаба канваса где-то здесь на форуме с год назад. Можешь воспользоваться.

Да, я видел это решение. У меня нет "жизненной" необходимости в помощи, и я все могу сделать сам, но так неинтересно. Совместная общественная работа над интересным проектом гораздо увлекательней. Суть в том, что движок может стать рекламной площадкой для своих разработчиков, ведь легко сделать окно с именами и ссылками на профили, или даже на продукты в Маркете. 

На этом этапе, классы или нет, уже не важно. Все работает, а что еще не работает скоро будет работать. Возможностей и направлений развития еще много. Если люди будут поставлять интересные алгоритмы, я буду интегрировать их в движок и вписывать их имена в него с их рекламой. Если движок разойдется, выгода будет для всех кто поучаствует. Ты один из тех, кто несомненно может поучаствовать, из за твоих скиллов в рисовании на канвасе. Но, другие тоже могут что то предложить.

Такая вот идея.

 
Nikolai Semko:
...

Нужно развить решение. Мое окно состоит из комплекса МТ-объектов - канвасов. Их изображения нужно уменьшить сначала по отдельности, а потом совместить в одно. Нужен такой алгоритм. То есть, по отдельности допустим есть, а чтобы совместить уменьшенные картинки, еще нет.

1...169170171172173174175176177178179180181182183184
Новый комментарий