Мой подход. Ядро - Движок. - страница 176
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Проверил сейчас, и поиск выдает много чего, юмор, рекламу, сарказм и т.г.д.. Я цитировал оригинал, Мохаммеда Али.
Проверил сейчас, и поиск выдает много чего, юмор, рекламу, сарказм и т.г.д.. Я цитировал оригинал, Мохаммеда Али.
Спи. Во сне - порхай, как бабочка и жаль, как пчела. Спи.
Какой спать?! Mars One "обанкротился" (Мавроди уже завидует, другие схемы и по круче напридумали). :)
теперь готовить экипаж на Венеру :-) там правда давление высокое - поэтому надо сразу всех плющить, чтобы привыкли. Учтя ошибки One - путешествие не только без возврата оттуда но и без долёта туда. И никто не придерётся к технической возможности.
финансирование трип-койнами, венера всё таки :-)
Тизер динамичного окна.
(Нажмите, чтобы посмотреть.)
Добавлены новые возможности таблиц:
Николай, предлагаю тебе принять участие в разработке движка. Нужен алгоритм уменьшения изображения канваса, чтобы всунуть его в иконку. Она будет всплывать при наведении на вкладку свернутого окна на панели задачь, (аля виндоус). Поможешь, и я впишу твое имя в движок. Будет тебе реклама. :)
Николай, предлагаю тебе принять участие в разработке движка. Нужен алгоритм уменьшения изображения канваса, чтобы всунуть его в иконку. Она будет всплывать при наведении на вкладку свернутого окна на панели задачь, (аля виндоус). Поможешь, и я впишу твое имя в движок. Будет тебе реклама. :)
Спасибо, Петр.
Да, я видел это решение. У меня нет "жизненной" необходимости в помощи, и я все могу сделать сам, но так неинтересно. Совместная общественная работа над интересным проектом гораздо увлекательней. Суть в том, что движок может стать рекламной площадкой для своих разработчиков, ведь легко сделать окно с именами и ссылками на профили, или даже на продукты в Маркете.
На этом этапе, классы или нет, уже не важно. Все работает, а что еще не работает скоро будет работать. Возможностей и направлений развития еще много. Если люди будут поставлять интересные алгоритмы, я буду интегрировать их в движок и вписывать их имена в него с их рекламой. Если движок разойдется, выгода будет для всех кто поучаствует. Ты один из тех, кто несомненно может поучаствовать, из за твоих скиллов в рисовании на канвасе. Но, другие тоже могут что то предложить.
Такая вот идея.
...
Нужно развить решение. Мое окно состоит из комплекса МТ-объектов - канвасов. Их изображения нужно уменьшить сначала по отдельности, а потом совместить в одно. Нужен такой алгоритм. То есть, по отдельности допустим есть, а чтобы совместить уменьшенные картинки, еще нет.