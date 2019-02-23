Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 11
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Это не "ни один крупный ДЦ" )))
Это мошенники под видом ДЦ. И я не говорю,что это просто кухня. Я говорю, что это - мошенники. И что - это "ГРЯЗНАЯ" кухня.
На сегодняшний день - это такой единственный ДЦ. Слава Богу! Даже общеизвестный ДЦ на Т исправился.Может когда до тебя это дойдёт, - твоя Лига сливать перестанет?
Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме.
Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём.
Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме.
Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём.
чтобы прямо вообще не сливал наверное возможно сделать, но вот чтобы гарантированно и зарабатывал это уже сложнее. в силу того что рынок сам по себе пуля со смещённым центром тяжести никогда не знаешь куда она вылетит. в своих наработках у меня не получается сделать больше 100% в год при просадке не превышающей 15%. и то к сожалению не получается сделать так чтобы каждый месяц был профитным, на скрине видно что волнами пляшет эквити, и вот с этим увы не справиться при полном автомате...
вот как то такие результаты...
чтобы прямо вообще не сливал наверное возможно сделать, но вот чтобы гарантированно и зарабатывал это уже сложнее. в силу того что рынок сам по себе пуля со смещённым центром тяжести никогда не знаешь куда она вылетит. в своих наработках у меня не получается сделать больше 100% в год при просадке не превышающей 15%. и то к сожалению не получается сделать так чтобы каждый месяц был профитным, на скрине видно что волнами пляшет эквити, и вот с этим увы не справиться при полном автомате...
вот как то такие результаты...
У вас тоже нейросеть? Или алгоритмы свои?
У вас тоже нейросеть? Или алгоритмы свои?
свои алгоритмы, с нейронкой тоже работал, точнее с рандом форест.
Может когда до тебя это дойдёт, - твоя Лига сливать перестанет?
Чего бы это она "перестала сливать" ???
Она - вовсе не сливает, работает, как и должна работать. Меня удивляет народ, который думает, что если поставить две противоположные системы - они в сумме могут дать прибыль... Если бы не было спреда - они бы в сумме дали бы нуль. Со спредом - они дадут "слив со скоростью спреда". Лига вполне себе такой слив и обеспечивает, ее цель не заработок, а "пул отлаженных ТС", я уже много раз говорил.
Пост дочитаешь, тоды понятно станет и про кухни и про рынок.
Рынок (весь), это и есть кухня.
Ну, так при чем тогда ДЦ, при чем тут "вывод на межбанк", при чем тут котировки, если тут вопрос лишь в терминах ?
Обычно, когда говорят про "кухни" - имеют ввиду существование "не-кухонь", а если "весь рынок - кухня" - то какой смысл в этом эпитете ? Ну Волга впадает в Каспийское море. Спасибо, КЭП, буду знать.
Ну, так при чем тогда ДЦ, при чем тут "вывод на межбанк", при чем тут котировки, если тут вопрос лишь в терминах ?
Обычно, когда говорят про "кухни" - имеют ввиду существование "не-кухонь", а если "весь рынок - кухня" - то какой смысл в этом эпитете ? Ну Волга впадает в Каспийское море. Спасибо, КЭП, буду знать.
И я об этом же
Просто нужно приспособиться если устраивают условия
Выбор за клиентом как бы.
И всегда понимать - сам залез, сам виноват.
Чего бы это она "перестала сливать" ???
Она - вовсе не сливает, работает, как и должна работать. Меня удивляет народ, который думает, что если поставить две противоположные системы - они в сумме могут дать прибыль... Если бы не было спреда - они бы в сумме дали бы нуль. Со спредом - они дадут "слив со скоростью спреда". Лига вполне себе такой слив и обеспечивает, ее цель не заработок, а "пул отлаженных ТС", я уже много раз говорил.
Странная цель. Создать пул отлаженных сливных ТС. )))
А по теме, я так понимаю, что Чу...в слил на днях в своих ПАММах больше 1,5 млн $ инвесторских денег, но топикастер до сих пор в него верит?
Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме.
Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём.
Просто И банит всех кто жалуется. А таких не мало