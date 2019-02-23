Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 11

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Boris Gulikov:

Это не "ни один крупный ДЦ" )))

Это мошенники под видом ДЦ. И я не говорю,что это просто кухня. Я говорю, что это - мошенники. И что - это "ГРЯЗНАЯ" кухня.

На сегодняшний день - это такой единственный ДЦ. Слава Богу! Даже общеизвестный ДЦ на Т исправился.

Может когда до тебя это дойдёт, - твоя Лига сливать перестанет?

Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме. 

Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём. 

 
Ivan Butko:

Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме. 

Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём. 

Успехов! )))
 

чтобы прямо вообще не сливал наверное возможно сделать, но вот чтобы гарантированно и зарабатывал это уже сложнее. в силу того что рынок сам по себе пуля со смещённым центром тяжести никогда не знаешь куда она вылетит. в своих наработках у меня не получается сделать больше 100% в год при просадке не превышающей 15%. и то к сожалению не получается сделать так чтобы каждый месяц был профитным, на скрине видно что волнами пляшет эквити, и вот с этим увы не справиться при полном автомате...

тест

статистика по тесту

вот как то такие результаты...

 
Anatolii Zainchkovskii:

чтобы прямо вообще не сливал наверное возможно сделать, но вот чтобы гарантированно и зарабатывал это уже сложнее. в силу того что рынок сам по себе пуля со смещённым центром тяжести никогда не знаешь куда она вылетит. в своих наработках у меня не получается сделать больше 100% в год при просадке не превышающей 15%. и то к сожалению не получается сделать так чтобы каждый месяц был профитным, на скрине видно что волнами пляшет эквити, и вот с этим увы не справиться при полном автомате...

вот как то такие результаты...

У вас тоже нейросеть? Или алгоритмы свои?

 
Ivan Butko:

У вас тоже нейросеть? Или алгоритмы свои?

свои алгоритмы, с нейронкой тоже работал, точнее с рандом форест.

 
Boris Gulikov:
 Может когда до тебя это дойдёт, - твоя Лига сливать перестанет?

Чего бы это она "перестала сливать" ???

Она - вовсе не сливает, работает, как и должна работать. Меня удивляет народ, который думает, что если поставить две противоположные системы - они в сумме могут дать прибыль... Если бы не было спреда - они бы в сумме дали бы нуль. Со спредом - они дадут "слив со скоростью спреда".  Лига вполне себе такой слив и обеспечивает, ее цель не заработок, а "пул отлаженных ТС", я уже много раз говорил.

 
Renat Akhtyamov:

Пост дочитаешь, тоды понятно станет и про кухни и про рынок.

Рынок (весь), это и есть кухня.

Ну, так при чем тогда ДЦ, при чем тут "вывод на межбанк", при чем тут котировки, если тут вопрос лишь в терминах ? 

Обычно, когда говорят про "кухни" - имеют ввиду существование "не-кухонь", а если "весь рынок - кухня" - то какой смысл в этом эпитете ? Ну Волга впадает в Каспийское море. Спасибо, КЭП, буду знать.

 
Georgiy Merts:

Ну, так при чем тогда ДЦ, при чем тут "вывод на межбанк", при чем тут котировки, если тут вопрос лишь в терминах ? 

Обычно, когда говорят про "кухни" - имеют ввиду существование "не-кухонь", а если "весь рынок - кухня" - то какой смысл в этом эпитете ? Ну Волга впадает в Каспийское море. Спасибо, КЭП, буду знать.

И я об этом же

Просто нужно приспособиться если устраивают условия

Выбор за клиентом как бы.

И всегда понимать - сам залез, сам виноват.

 
Georgiy Merts:

Чего бы это она "перестала сливать" ???

Она - вовсе не сливает, работает, как и должна работать. Меня удивляет народ, который думает, что если поставить две противоположные системы - они в сумме могут дать прибыль... Если бы не было спреда - они бы в сумме дали бы нуль. Со спредом - они дадут "слив со скоростью спреда".  Лига вполне себе такой слив и обеспечивает, ее цель не заработок, а "пул отлаженных ТС", я уже много раз говорил.

Странная цель. Создать пул отлаженных сливных ТС. )))

А по теме, я так понимаю, что Чу...в слил на днях в своих ПАММах больше 1,5 млн $ инвесторских денег, но топикастер до сих пор в него верит?

 
Ivan Butko:

Общаюсь у брокера на букву "И" на их форуме уже лет пять. Ни у одного знакомого не видел посты о том, что на нём нажились, многие из них - управы. Людей сотни, тысячи, форум даже тупит. Чаще жалуются на некорректный стоп, но все претензии улаживают. ДЦ платит, в рабочем режиме. 

Видимо у вас печальный опыт, настолько печальный, что остался большой осадок. Либо вы начитались отзывов и делаете вывод основываясь на них. Но, если откроете отзывы любого брокера, там будут те же самые о мошенничестве, кому-то да не повезло. Всегда найдётся процент людей, которым не повезет работать с брокером и будут какие-то конфликты. Так что конкретно "И" здесь не при чём. 

Просто И банит всех кто жалуется. А таких не мало

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