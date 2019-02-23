Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что за ПАММ такой со стартом в $65 (на график примерно так). У альпы вроде минимум $300
супер-ПАММ. с 20% доходностью, в конце года инвесторы все вскладчину идут в Макдональдс :-)
супер-ПАММ. с 20% доходностью, в конце года инвесторы все вскладчину идут в Макдональдс :-)
А уже суммарно по 2 паммам 1000 долларов инвестировали.
Вот, кстати, свежий график одного из двух.
Если управ и пойдёт в столовую, то один из инвесторов, сегодня закинувший 300 долларов, через месяц может позволить себе Макдональдс
Если грааль, то отведите туда торговать свою бабушку/дедушку/жучку/внучку, получите вступительный бонус, количество вступительных бонусов ограничено размерами Вашей семьи - спланируйте регистрации и на 10 родственников(бонусов) у Вас получатся затраты всего 150$.
По личному опыту - берем бездепозит $1500, с него дадут наторговать максимум 10% профита, потом счет морозят. Для торговли нужно внести свои $150, после чего имеем $300 для торговли с возможностью вывода полностью суммы на счете. Но! Надо наторговать объем согласно п. 11 Бонусного соглашения, также особенно втыкает последнее предложение :)))) Вот его копипаст:
Брокер другой. Я уже посидел в бане за отсутствующий состав правилонарушения, а у вас Вас уже состав есть: не советую упоминать их имена. Здешние ребята надзиратели, как суды разных инстанций: вроде одна судебная система, а могут друг друга поотменять. Никогда не знаешь, какое настроение
А нет такого брокера - альпа )))))))) А банов и без этого хватает, чихнешь не в том месте, вот и бан.
По личному опыту - берем бездепозит $1500, с него дадут наторговать максимум 10% профита, потом счет морозят. Для торговли нужно внести свои $150, после чего имеем $300 для торговли с возможностью вывода полностью суммы на счете. Но! Надо наторговать объем согласно п. 11 Бонусного соглашения, также особенно втыкает последнее предложение :)))) Вот его копипаст:
Там адские условия, но эта кухня платит. Сам в ней варюсь
Там адские условия, но эта кухня платит. Сам в ней варюсь
Согласен, но я там только на бонусные торгую, более-менее успешно. Хотя все крайне сурово, как в начале нулевых ))
А нет такого брокера - альпа ))))))))
Кстати, да, не обратил внимания :-D))) Даже правила такого нет "Запрещено публиковать упрощённые формы названий других брокеров, компаний и тд", "Запрещено намекать, используя формы "Ну ты понял, о ком я" и тд.
Хотя, заметьте, Ваш пост всё же удалили. UPD а не, на месте
Я как-то намекал на название брокера используя его репутацию: "народный брокер из красного лагеря", "народный брокер из жёлтого лагеря" и ничего - не удаляли, зато многие понимали)))
Кстати, да, не обратил внимания :-D))) Даже правила такого нет "Запрещено публиковать упрощённые формы названий других брокеров, компаний и тд", "Запрещено намекать, используя формы "Ну ты понял, о ком я" и тд.
Хотя, заметьте, Ваш пост всё же удалили. UPD а не, на месте
Я как-то намекал на название брокера используя его репутацию: "народный брокер из красного лагеря", "народный брокер из жёлтого лагеря" и ничего - не удаляли, зато многие понимали)))
Ну, не все так жестко, упоминания ДЦ вполне пропускают. Не пропускают критику ДЦ, и это логично, ведь MQ на них зарабатывают.
А уже суммарно по 2 паммам 1000 долларов инвестировали.
Вот, кстати, свежий график одного из двух.
Если управ и пойдёт в столовую, то один из инвесторов, сегодня закинувший 300 долларов, через месяц может позволить себе Макдональдс
это с собственным капиталом 65$ ? сколько премия управляющего ??
можно даже прикинуть каков бизнес план "честного отъёма денег у населения" :-)
это с собственным капиталом 65$ ? сколько премия управляющего ??
можно даже прикинуть каков бизнес план "честного отъёма денег у населения" :-)
Премия управляющего 10%. Но, через некоторое время поднимет до 25.
А второй управ, который долгосрок, у него нет комиссии
Да ну, какой отъём. Я их обоих знаю давно, за первым слежу уже больше года, когда тот ещё тестировал на реале своё детище, сам ему помогал, брал на демку тестировал параметры. А второго знаю уже лет 6,тот известный персонаж. Доверять можно обоим.
Брокеры тоже давнишние, оба платят. Всё более, чем прекрасно
Я поэтому и создал тему, что в среде форекса имеется в наличии два грааля, только "для серьезных инвесторов". Интересна реакция людей на такой факт.
А мне вообще нужно для разгона, вот и диссанирую, что выбрать: долгое-долгое наращивание или разгон с риском потерять