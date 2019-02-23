Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 2

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Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(

В чем проблема ? Делим процент прибыли на процент максимальной просадки и после увеличении депозита на получившийся процент увеличиваем лот в два раза.

 
Alexey Gureyev:

В чем проблема ? Делим процент прибыли на процент максимальной просадки и после увеличении депозита на получившийся процент увеличиваем лот в два раза.

Я просил управа создать такой памм. Он сказал "посмотрим". А пока создал памм с риском на сделку не 1, а 2%, средняя просадка увеличилась до 8%, а средняя прибыль до 30-40% макс. Ну, хоть что-то

 
Ivan Butko:

Я просил управа создать такой памм. Он сказал "посмотрим". А пока создал памм с риском на сделку не 1, а 2%, средняя просадка увеличилась до 8%, а средняя прибыль до 30-40% макс. Ну, хоть что-то

ну примерно 360% в год. Можно продать квартиру, положить деньги на счет, через год снять и купить 3 квартиры

 
За 8 дней  показывает уже  400% . Вот думаю  ставить  его на реал пока это только тесторный Грааль)) 
 
Evgeniy Zhdan:

Можно продать квартиру, положить деньги на счет, через год снять и купить 3 квартиры

Или остаться вообще без квартиры, что более вероятно

 
Alexey Gureyev:

Или остаться вообще без квартиры, что более вероятно

а в друг и в правде сможете выйти в безубыток и потом уже заново купите квартиру а на остальные уже будете не рискуя торговать и проживать как обычный чел с ЗП за 50-60тысч)) Я бы рискнул если были бы такие возможности.

 
Lenar Timergalin:

а в друг и в правде сможете выйти в безубыток и потом уже заново купите квартиру а на остальные уже будете не рискуя торговать и проживать как обычный чел с ЗП за 50-60тысч)) Я бы рискнул если были бы такие возможности.

Я бы рискнул если бы у меня было две квартиры)

 
Alexey Gureyev:

Я бы рискнул если бы у меня было две квартиры)

Ну тогда не интересно же, интересно тогда когда можешь все потерять или много заработать , и тогда будешь торговать очень очень и очень аккуратно))

 
Lenar Timergalin:

Ну тогда не интересно же, интересно тогда когда можешь все потерять или много заработать , и тогда будешь торговать очень очень и очень аккуратно))

Вот, аргумент, особенно когда у меня нищеброда сто долларов, которые я могу потерять. Другой бюджет будет подороже и побольнее. 

Симпатичный граальчик, кстати. 

 
Ivan Butko:
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
Если бы был памм, который никогда не сольет и зарабатывает 10% в месяц, я бы туда все деньги принес, которые нашел. Да что там я, туда бы уже напихали пару десятков миллионов$.
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