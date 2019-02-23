Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 2
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Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(
В чем проблема ? Делим процент прибыли на процент максимальной просадки и после увеличении депозита на получившийся процент увеличиваем лот в два раза.
В чем проблема ? Делим процент прибыли на процент максимальной просадки и после увеличении депозита на получившийся процент увеличиваем лот в два раза.
Я просил управа создать такой памм. Он сказал "посмотрим". А пока создал памм с риском на сделку не 1, а 2%, средняя просадка увеличилась до 8%, а средняя прибыль до 30-40% макс. Ну, хоть что-то
Я просил управа создать такой памм. Он сказал "посмотрим". А пока создал памм с риском на сделку не 1, а 2%, средняя просадка увеличилась до 8%, а средняя прибыль до 30-40% макс. Ну, хоть что-то
ну примерно 360% в год. Можно продать квартиру, положить деньги на счет, через год снять и купить 3 квартиры
Можно продать квартиру, положить деньги на счет, через год снять и купить 3 квартиры
Или остаться вообще без квартиры, что более вероятно
Или остаться вообще без квартиры, что более вероятно
а в друг и в правде сможете выйти в безубыток и потом уже заново купите квартиру а на остальные уже будете не рискуя торговать и проживать как обычный чел с ЗП за 50-60тысч)) Я бы рискнул если были бы такие возможности.
а в друг и в правде сможете выйти в безубыток и потом уже заново купите квартиру а на остальные уже будете не рискуя торговать и проживать как обычный чел с ЗП за 50-60тысч)) Я бы рискнул если были бы такие возможности.
Я бы рискнул если бы у меня было две квартиры)
Я бы рискнул если бы у меня было две квартиры)
Ну тогда не интересно же, интересно тогда когда можешь все потерять или много заработать , и тогда будешь торговать очень очень и очень аккуратно))
Ну тогда не интересно же, интересно тогда когда можешь все потерять или много заработать , и тогда будешь торговать очень очень и очень аккуратно))
Вот, аргумент, особенно когда у меня нищеброда сто долларов, которые я могу потерять. Другой бюджет будет подороже и побольнее.
Симпатичный граальчик, кстати.
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.