Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
100% в год с просадкой в 10-15%, без мартина, со стопами и с историей от пяти лет устроили бы 99% желающих!
Для меня это неразрешимая загадка
Как умные взрослые и не бедные часто дядьки
С серьезным выражением лица говорят
Про то, что их "устроило бы 100% в год с просадкой 10-15% за %подставитьсюданужноечисло% лет".
Правду, наверное, говорят, что в каждом взрослом человеке внутри живет никогда не прекращающий верить в сказки и в волшебников ребенок
П.С. И да, что-то я упустил из виду ещё 1% тех, кого даже это не устраивает :lol:
За все время, когда я еще занимался поиском счетов для портфеля инвестиций на ПАММах и сигналах различных, я столкнулся только с один интересным счетом, торгующим с 2014 года со стопами.
К сожалению советника по нему в Сети я не нашел, как и саму подробную идею торговли. Но если бы я продолжал заниматься инвестировать, счет с таким или подобным графиком доходности был бы в моем портфеле.
(тут не реклама, просто отображение вполне симпатичного графика)
За все время, когда я еще занимался поиском счетов для портфеля инвестиций на ПАММах и сигналах различных, я столкнулся только с один интересным счетом, торгующим с 2014 года со стопами.
К сожалению советника по нему в Сети я не нашел, как и саму подробную идею торговли. Но если бы я продолжал заниматься инвестировать, счет с таким или подобным графиком доходности был бы в моем портфеле.
(тут не реклама, просто отображение вполне симпатичного графика)
Симпатичный... да он шикарный..
100% в год с просадкой в 10-15%, без мартина, со стопами и с историей от пяти лет устроили бы 99% желающих!
По мне так и полугодовой статистики хватит для подписки на такой сигнал. Потом раз в месяц можно отслеживать сохранилась ли параметры управления сигналом :)
так это ручная или алгостратегия у вас? т.е. результаты тестов какие-то, на истории
а все, в начале же написано
ну все пацан к успеху идет, удачи
За все время, когда я еще занимался поиском счетов для портфеля инвестиций на ПАММах и сигналах различных, я столкнулся только с один интересным счетом, торгующим с 2014 года со стопами.
К сожалению советника по нему в Сети я не нашел, как и саму подробную идею торговли. Но если бы я продолжал заниматься инвестировать, счет с таким или подобным графиком доходности был бы в моем портфеле.
(тут не реклама, просто отображение вполне симпатичного графика)
За все время, когда я еще занимался поиском счетов для портфеля инвестиций на ПАММах и сигналах различных, я столкнулся только с один интересным счетом, торгующим с 2014 года со стопами.
К сожалению советника по нему в Сети я не нашел, как и саму подробную идею торговли. Но если бы я продолжал заниматься инвестировать, счет с таким или подобным графиком доходности был бы в моем портфеле.
(тут не реклама, просто отображение вполне симпатичного графика)
Роман, этот график очень плохой и вводит в заблуждение с тем, что в промежутках не так явно видно, что много месяцев не получает прибыли и даже идет вниз.
А подписчикам такая торговля не нравится. Вы внимательно посмотрите на отмеченный участок и поймёте.
У меня стоит одна из версий такого, поэтому скажу, что видел: в общем запускаешь сперва скрипт, который загружает историю по всем парам, которые есть у брокера (терминале) до определенной даты (год, по-моему или больше.. или меньше). Потом запускаешь советника (весит 120 килобайт), тот начинает тупить (иногда долго, иногда быстро), затем через некоторое время выдаёт бесконечные алерты о проверке пар, на графике слева сверху появляются быстросменяющие друг друга надписи с названиями пар, потом робот несколько дней молчит и начинает работу. В процессе работы вылетают алерты о том, что открылась или закрылась виртуальная сделка, и данные занесены в файл в папке Files терминала. В глобальных переменных появляется множество надписей. Так советник учится торговать на убыточных валютных парах, и когда резултаты улучшаются, открывает по ним реальные сделки.
Это то, что я видел, но основная информация от самого автора, конечно. Говорит, что сов - нейросетевик с модулем самообучения.
есть ссыль на посты автора?
есть ссыль на посты автора?
У него есть сайт, там и теория, и стратегия, и совы.
Так как автор не продаёт последние, а "делится" ими, и то - не всеми, то думаю, ссылку на его сайт можно скинуть.
Лично я нифига там не понял, даже с бутылкой. Но для нас, глупых инвесторов, главное ведь удачно вложиться и забыться.
https://www.respectscale.com/
Виновник торжества находится в разделе Событийный анализ/Рефлекторы (последний в списке), а ещё автор сидит на форуме брокера на "И", ссылка на тему там же на сайте, если что. Там же и памм
У него есть сайт, там и теория, и стратегия, и совы.
Так как автор не продаёт последние, а "делится" ими, и то - не всеми, то думаю, ссылку на его сайт можно скинуть.
Лично я нифига там не понял, даже с бутылкой. Но для нас, глупых инвесторов, главное ведь удачно вложиться и забыться.
https://www.respectscale.com/
Виновник торжества находится в разделе Событийный анализ/Рефлекторы (последний в списке), а ещё автор сидит на форуме брокера на "И", ссылка на тему на сайте, если что. Там же и памм
спасибо! сегодня попробую, как раз бутылочка полусухого уже ждет вечера пятницыugd. Почитал. Тот случай, когда автору лучше бы и не начинать что-то писать.. потому вы ничего и не поняли. Косноязычность 18lvl. Для каких-то простых понятий совершенно, придуманы черт знает какие аналогии.