Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 9
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Максим, топикстартер заявил, что располагает инструментом, позволяющим получать регулярно 10-20% прибыли без риска убытков. Я в это не верю.
Вы заявили, что гарантированные 10% в месяц не могут принести 200% в год. Вы не правы.
Я, как Шариков, не согласен с обоими. Но, хотя-бы раз, я не прав?
у нас физически нет инструментов приносящих __гарантированно__ 10% в месяц (где гарантии, чьи гарантии???)
но у нас-же всё про форекс тут вроде как..предположим есть некая ТС приносящая по словам не менее 10% в месяц.
По калькулятору вы конечно правы, 12 месяцев по 10% = 1.01^12
но вы не первый день тут,и понимаете что это не так.FIX : 1.0 в слагаемых забывченко :-) почти "гарантированные 10%" в месяц это не при своих, это чуть меньше чем удвоится за год..то есть вложил, вкалывал весь год и заработал сверху почти как вложил.
в лучшем случае (и это будет офигенная ТС, которую правильно ведут) навскидку = 0.1*12*(0.99^12) примерно при своих
Я не верю в безубыточные торговые системы. Даже с прибылью 1% в месяц. Я просто не знаю, как и чем можно обеспечить безубыточность. Как прибыль обеспечить - знаю, а безубыточность - нет.
Не-не, там у одного управа просадка 5% с копейками при среднемесячном профите 20% (им создан ещё второй памм, с риском 2% на сделку, соответственно, и просадкой до 10%, прибылью до 40%), а у другого управа просадка достигает 50%, но на протяжении 18 лет. Т.е., с начала 2000-х до 2016, если не ошибаюсь, тесты показывают прибыль каждый год, то форвард на реале, начавшийся в 2016, до сих пор показывает те же самые результаты на истории, и прибыль, в отличие от первого управа, достигается за полгода-два, от 30 до 500% годовых, а у первого каждый месяц в плюсе. Первый более-менее для людей, второй для долгосрока.
Вот, кстати, второй, у него картинка не такая сглаженная, как у первого.
с 2016 года счет, реал
Обычный мартин. Конец немного предсказуем.
Обычный мартин. Конец немного предсказуем.
У второго? Нет, у него просто стоп большой, поэтому три подряд сделки утащили в большую просадку. Да и основа у его нейросети простенькая: от коррекции по тренду.
А у первого база нейросети интеллектуальней, свой авторский анализ, и соответственно, результаты лучше
А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?
любая логика из известных стратегий не позволяет совместить тренд и флет в силу наличия торгового спреда, поэтому слив всё равно будет, рано или поздно
на графике выше отчетливо видны провалы, это как раз то самое
если риск практически равен нулю, то просадка будет еще меньшеесли провалов нет, то очевидно присутствует пережидание с сопутствующей растущей просадкой "на удачу" возврата в плюс
любая логика из известных стратегий не может совместить тренд и флет, поэтому слив всё равно будет, рано или поздно
если риск практически равен нулю, то просадка будет еще меньше
Посмотрим. Полтора года торговле, а она нисколько не изменяет график баланса, хаотичная амплитуда, но в перспективе всегда вверх.
Может быть оттого и сливают, что пытаются отделить тренд от флета, а в счете выше используется совокупность силы и слабости валют+событийные паттерны+нейросеть. Т.е. комплексный подход, который торгует любые движения.
если провалов нет, то очевидно присутствует пережидание с сопутствующей растущей просадкой "на удачу" возврата в плюс
В том то и соль, риск на каждую сделку 1% (у второго счёта 2%). Никаких пересиживаний и удач. Нейросеть, мне кажется, не может решать на удачу, если в ней заложены принципы анализа цены.
Посмотрим. Полтора года торговле, а она нисколько не изменяет график баланса, хаотичная амплитуда, но в перспективе всегда вверх.
Может быть оттого и сливают, что пытаются отделить тренд от флета, а в счете выше используется совокупность силы и слабости валют+событийные паттерны+нейросеть. Т.е. комплексный подход, который торгует любые движения.
если про график, то это трендовая фишка, однозначно
причем, кто то настолько сильно поверил в неё, что решил увеличить риск, как минимум в 3 раза.
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
что что?
Вообще то это просто огромная доходность! я бы сказал невероятно огромная. Это только лохи новички бегают и ищут способы "разогнать депозит" фыркая на такую доходность считая это ерундой.
А те кто шарят знают что доходность 5-10% при умеренной просадке это очень серьезно. А инвесторы трейдеров с такими показателями отлавливают, буквально постоянно парся myfxbook и не только.
а в друг и в правде сможете выйти в безубыток и потом уже заново купите квартиру а на остальные уже будете не рискуя торговать и проживать как обычный чел с ЗП за 50-60тысч)) Я бы рискнул если были бы такие возможности.