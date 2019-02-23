Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 15
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ugd. Почитал. Тот случай, когда автору лучше бы и не начинать что-то писать.. потому вы ничего и не поняли. Косноязычность 18lvl. Для каких-то простых понятий совершенно, придуманы черт знает какие аналогии.
Косноязычность 18lvl, ахах)))))
Ну да, привык чему интернет научил: линия, уровень, волна, коррекция и прочее.А там какие-то события, пороги, контры, полуконтры, вавилоны...
Косноязычность 18lvl, ахах)))))
Ну да, привык чему интернет научил: линия, уровень, волна, коррекция и прочее.А там какие-то события, пороги, контры, полуконтры, вавилоны...
индюк на МА-шке там сглаженный и делов то
сигнал запаздывает, в общем ничего необычного:
Косноязычность 18lvl, ахах)))))
Ну да, привык чему интернет научил: линия, уровень, волна, коррекция и прочее.А там какие-то события, пороги, контры, полуконтры, вавилоны...
короче, там вместо цен берутся экстремумы зигзага или еще что-то вроде этого (событийная модель), в сравнении с пририращениями цен эти события имеют не нулевую корреляцию :D
и применяется линейный дискриминантный анализ или аналоги к таким данным (определение опережающих\запаздывающих инструментов за период, и статистики по периодам)
в принципе все что увидел пока из описания. Ну нормальный подход, нейросетей только там не увидел
короче, там вместо цен берутся экстремумы зигзага или еще что-то вроде этого (событийная модель), в сравнении с пририращениями цен эти события имеют не нулевую корреляцию :D
и применяется линейный дискриминантный анализ или аналоги к таким данным (определение опережающих\запаздывающих инструментов за период, и статистики по периодам)
в принципе все что увидел пока из описания. Ну нормальный подход, нейросетей только там не увидел
Вот теперь лучше))) Не спрашивайте только понял или нет. Даа, это не машки пересекать, полагаю.
Про нейросеть говорит сам автор. И, судя по тому, что последний давал мне какой-то файл со списком вещественных чисел, называя это "передача опыта моего советника Вашему экземпляру", а также сам говорит о том, что использует "самообучающийся советник с искуственным интеллектом", думаю, он имеет ввиду нейросети... я правда не помню, употреблял он само слово "нейросети"))) Спрошу у него.
Может его вообще сюда позвать, сигнал откроет, все дела..
Вот теперь лучше))) Не спрашивайте только понял или нет. Даа, это не машки пересекать, полагаю.
Про нейросеть говорит сам автор. И, судя по тому, что последний давал мне какой-то файл со списком вещественных чисел, называя это "передача опыта моего советника Вашему экземпляру", а также сам говорит о том, что использует "самообучающийся советник с искуственным интеллектом", думаю, он имеет ввиду нейросети... я правда не понмю, употреблял он само слово "нейросети"))) Спрошу у него.
Может его вообще сюда позвать, сигнал откроет..
Зовите, чо, наведем кипиш )) Ну коли там регресионный анализ используется, то полагаю это передача коэф-тов просто
это как бы нейронная сеть, но с одним персепроном.. то есть не очень полноценная, но уже искусственный разум
спасибо! сегодня попробую, как раз бутылочка полусухого уже ждет вечера пятницыugd. Почитал. Тот случай, когда автору лучше бы и не начинать что-то писать.. потому вы ничего и не поняли. Косноязычность 18lvl. Для каких-то простых понятий совершенно, придуманы черт знает какие аналогии.
Так автор же профессор какой-то там. Куда нам не профессорам до его умных красноречивых слов.
ну профессор не эконометрики уж точно, потому что существует единая терминология в этом случае, в т.ч. для описания применяемых моделей
Так автор же профессор какой-то там. Куда нам не профессорам до его умных красноречивых слов.
Леонид Серафимович
Автор событийного технического анализа финансовых рынков. Автор и разработчик системы автоматического событийного анализа RespectScale, событийных рефлексивных торговых роботов серии RespectScale - ReflectorX, LargeFeeder, Arbiter а также другого программного обеспечения, реализующего разработанные автором методы для автоматизации принятия торговых решений и автоматизации торговли на финансовых рынках. Редактор информационно – аналитического PLM журнала CAD/CAM/CAE OBSERVER. Кандидат технических наук.
Кандидат. Не профессор.
Смейтесь, смейтесь. Меня уже высмеивали четыре месяца назад за то, что апеллирую к нему и его сову, а теперь часть из них инвестировала в его памм. Я конечно не стал злорадствовать на том форуме, но очень хотелось.
В любом случае, согласитесь, главное результат. И пока он положительный. Причём во всех смыслах: есть профит, низкая просадка, нет мартингейла и усреднений, нет пересиживаний, короткий стоп в 1% депо (2 - в другом памме), положительное тестирование на 8 месяцах с результатом 300%, положительный текущий памм с таким же результатом. И, если логика, заложенная в сов (как выше сказали - какой-то статистический регрессионный анализ) рабочая, то изменения рынка (годичные циклы) его не коснуться и он будет работать... как минимум очень долго.
там парно сделки открываются? т.е. как минимум 2 за раз?
там парно сделки открываются? т.е. как минимум 2 за раз?
Когда как. Иногда одна, иногда две, три, четыре... максимум подряд открывалось 8 сделок на моей памяти. И все по разным инструментам. И закрываются по разному: иногда доходят до виртуального ТП, иногда до настоящего СЛ, иногда не доходят до них и закрываются раньше, в прибыле или убытке.