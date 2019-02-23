Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 13
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Про свежую просадку соглашусь. Три сделки по одному и тому же инструменту прям перед новостью, что за нейросеть такая. А я его предупреждал, что это большой риск, когда они разрешили сову открывать несколько сделок подряд, а раньше нельзя было, пока одна сделка не закроется, другая не открывалась. Т.е. во времена, когда они ещё в руки давали попользоваться своего робота (весил под 5 мегабайт) с какой-то дикой защитой в виде отдельной программы (напоминала древний старфорс на игровых дисках).
Сейчас же будут всё менять.
Ну дай Бог!
Но тема топика похоже не актуальна?
Нет счетов, которые вообще не сливают?
Или скажем так, - работают без значимых просадок?
Ну дай Бог!
Но тема топика похоже не актуальна?
Нет счетов, которые вообще не сливают?
Или скажем так, - работают без значимых просадок?
значимые это сколько?тут ведь палка о двух концах, можно быстро и много но с риском всё потерять однажды, а можно медленно 100% в год и спросадкой в 10-15%, но ведь такое никто не хочет, все хотят быстро, и каждый день )
значимые это сколько?тут ведь палка о двух концах, можно быстро и много но с риском всё потерять однажды, а можно медленно 100% в год и спросадкой в 10-15%, но ведь такое никто не хочет, все хотят быстро, и каждый день )
Ну дай Бог!
Но тема топика похоже не актуальна?
Нет счетов, которые вообще не сливают?
Или скажем так, - работают без значимых просадок?
В отношении звезды трейдинга в странах СНГ я бы ещё не торопился: изменит правила, уменьшит риск, заточит свою нейросеть и будет дальше жить.
А вот в отношении одного латышского ноунейма, кандидата технических наук, собравшего у себя в гараже нейросетевика с модулем самообучения, базирующегося на уникальном авторском анализе, здесь категорическое "существует". Даже несмотря на то, что ранее назвали систему чисто трендовой.
Для него начало января выдалось наоборот очень профитным. Этому ниже 6 месяцев, а до этого работал ещё 8 месяцев на другом счете, картина та же самая.
Так что рано пока тему сносить
100% в год с просадкой в 10-15%, без мартина, со стопами и с историей от пяти лет устроили бы 99% желающих!
на счёт 5-ти лет не могу сказать, тестирую с 2017 года, да и такие события как с франком в 2015 и как с фунтом в 2016 тяжеловато обойти роботом. стопы есть, без них сплошные сливы в реале( проходил уже многократно). ну а на счёт мартина что считать мартином, цепляться за просевшую пару не цепляется робот, но если сигнал гласит снова её покупать то робот покупает.
В отношении звезды трейдинга в странах СНГ я бы ещё не торопился: изменит правила, уменьшит риск, заточит свою нейросеть и будет дальше жить.
А вот в отношении одного латышского ноунейма, кандидата технических наук, собравшего у себя в гараже нейросетевика с модулем самообучения, базирующегося на уникальном авторском анализе, здесь категорическое "существует". Даже несмотря на то, что ранее назвали систему чисто трендовой.
Для него начало января выдалось наоборот очень профитным. Этому ниже 6 месяцев, а до этого работал ещё 8 месяцев на другом счете, картина та же самая.
Так что рано пока тему сносить
Да, счёт интересный. Сегодня правда он в минусах. Посмотрим, что будет дальше. Сколько я их уже наблюдал. С интересными стратегиями. Как правило, всё заканчивалось печально.
Но этот вообще уникальный. С начала года уже 149 сделок.
А что-то это он в гараже то работает? )))
Кресло Стива уже давно занято.
Да, счёт интересный. Сегодня правда он в минусах. Посмотрим, что будет дальше. Сколько я их уже наблюдал. С интересными стратегиями. Как правило, всё заканчивалось печально.
Но этот вообще уникальный. С начала года уже 149 сделок.
А что-то это он в гараже то работает? )))
Кресло Стива уже давно занято.
У него и правда мучительно долгий минус, потом обновляет рост. Т.е., обновил макс, потом от недели до месяцев сидит во флете баланса. Набрался сил, обновил макс и опять флетит. Зато без просадок эквити, стоп стоит в 1% на сделку. Максимум может открыть подряд 15 сделок, чтобы разом не просесть больше 15%. По словам автора, всё зависит от событий (так он называет волны на графике, хотя волновым свой анализ не считает), если они есть и в нужной ситуации, то открывает сделки.
А так как пар у брокера на "И" больше сотни, советник мониторит 90 валютных пар. Вот в начале января что-то подобное произошло, появились события, советник пооткрывал все, что мог из 90 пар, поэтому и сделок много.
Про гараж шучу, конечно, но у автора очень перспективная машина.
У него и правда мучительно долгий минус, потом обновляет рост. Т.е., обновил макс, потом от недели до месяцев сидит во флете баланса. Набрался сил, обновил макс и опять флетит. Зато без просадок эквити, стоп стоит в 1% на сделку. Максимум может открыть подряд 15 сделок, чтобы разом не просесть больше 15%. По словам автора, всё зависит от событий (так он называет волны на графике, хотя волновым свой анализ не считает), если они есть и в нужной ситуации, то открывает сделки.
А так как пар у брокера на "И" больше сотни, советник мониторит 90 валютных пар. Вот в начале января что-то подобное произошло, появились события, советник пооткрывал все, что мог из 90 пар, поэтому и сделок много.
Про гараж шучу, конечно, но у автора очень перспективная машина.
Это нормально. Неординарная стратегия. А это часто даёт плоды. Если стратегия хорошая конечно )). Здесь похоже всё в порядке. Не то, что у вашего первого кандидата. У того с маркетингом всё в порядке, а вот с торговлей не особо.
А здесь, я бы сказал даже круто!
Это нормально. Неординарная стратегия. А это часто даёт плоды. Если стратегия хорошая конечно )). Здесь похоже всё в порядке. Не то, что у вашего первого кандидата. У того с маркетингом всё в порядке, а вот с торговлей не особо.
А здесь, я бы сказал даже круто!
Кстати да, у первого кандидата шикарный маркетинг, а у второго он напрочь отсутствует. У кого не спрошу, никто не знает, что это за персонаж и что это за советник: ни отрицательных, ни положительных отзывов. Хотя сайту автора уже много лет, как и торговому счету.
Вот кстати его другой счёт, тоже полгода уже живет, риски поменьше на сделку.
Хороший кандидат для демагогической темы про граали и безубыток!
Кстати да, у первого кандидата шикарный маркетинг, а у второго он напрочь отсутствует. У кого не спрошу, никто не знает, что это за персонаж и что это за советник: ни отрицательных, ни положительных отзывов. Хотя сайту автора уже много лет, как и торговому счету.
Вот кстати его другой счёт, тоже полгода уже живет, риски поменьше на сделку.
Хороший кандидат для демагогической темы про граали и безубыток!
У первого он не шикарный. Он навязчивый, вирусный.
А счёт я видел. Просто риски меньше. На мухобуке почему то не обновляется с 30-го декабря.
Не так много подобных публичных графиков, чтобы не заметить.