Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает?

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Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
 
Ivan Butko:
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.

Не может он никогда не сливать. Рано или поздно сольет, и к бабке не ходи

 
Evgeniy Zhdan:

Не может он никогда не сливать. Рано или поздно сольет, и к бабке не ходи

А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?

 
Ivan Butko:
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.

А такие есть? Я пока не встречал. 

 
Ivan Butko:

А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?

У меня логика любого эксперта не позволяет слить.

Но, при этом - они регулярно показывают недопустимое поведение и снимаются с торгов.  В результате - я имею не резкий слив, а "слив со скоростью спреда".

 
Ivan Butko:

А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?

ну так поведайте нам. Словам нынче грош цена. И грош даже много.

 
Vitalii Ananev:

А такие есть? Я пока не встречал. 

Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок. Причём... у обоих авторов нейросетевики. 
Только у первого базис простой - торговля от коррекции по тренду (классика). У второго уникальный лютый мозговыносящий без_бутылки_не_разберёшь_эти_формулы анализ силы валют. 

Первый уже года 4 пашет, но с большой просадкой. 

Второй пару лет где-то. 

У меня диссонанс: разгонять свой мелкий депо и рисковать на слив, либо вложиться в один из этих граалей, но с небольшой прибыльностью. 


 
Georgiy Merts:

У меня логика любого эксперта не позволяет слить.

Но, при этом - они регулярно показывают недопустимое поведение и снимаются с торгов.  В результате - я имею не резкий слив, а "слив со скоростью спреда".

Т.е., если не спред, то амплитуда вокруг нуля прироста? Это же норм сов

 
Ivan Butko:

Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок. Причём... у обоих авторов нейросетевики. 
Только у первого базис простой - торговля от коррекции по тренду (классика). У второго уникальный лютый мозговыносящий без_бутылки_не_разберёшь_эти_формулы анализ силы валют. 

Первый уже года 4 пашет, но с большой просадкой. 

Второй пару лет где-то. 

У меня диссонанс: разгонять свой мелкий депо и рисковать на слив, либо вложиться в один из этих граалей, но с небольшой прибыльностью. 


Если паммы у брокера А...ри, киньте в личку ссылку на них, интересно посмотреть. 

 
Ivan Butko:

Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок. 

А имена почему боитесь озвучивать, хотя бы  первого? Они слишком известны, чтобы их называть?

 
Evgeniy Zhdan:

ну так поведайте нам. Словам нынче грош цена. И грош даже много.

Дайте интригу подогреть)

Вот графики с реалов второй совы.
Первый 7-8 месяцев, если не обшибаюсь, тестирование на центовике. 


А это уже памм. Только стейт старый, когда ему было месяца 2-3 

 

А это он же, только сейчас, 5 месяцев где-то (правда муха врёт, там уже 102%, а она занижает)




Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(



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