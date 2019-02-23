Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает?
- в какой памм вы инвестировали бы?
- Что бы вы выбрали, инвестировать 100% своих сбережений в акции или инвестировать 10% от своих сбережений в памм-счета. (подробнее в первом посте)
- EURCHF (осень 2014) - нужен грааль
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
Не может он никогда не сливать. Рано или поздно сольет, и к бабке не ходи
Не может он никогда не сливать. Рано или поздно сольет, и к бабке не ходи
А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
А такие есть? Я пока не встречал.
А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?
У меня логика любого эксперта не позволяет слить.
Но, при этом - они регулярно показывают недопустимое поведение и снимаются с торгов. В результате - я имею не резкий слив, а "слив со скоростью спреда".
А если логика сова не позволяет слить и просадка на протяжении двух лет опустилась макс до 8%?
ну так поведайте нам. Словам нынче грош цена. И грош даже много.
А такие есть? Я пока не встречал.
Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок. Причём... у обоих авторов нейросетевики.
Только у первого базис простой - торговля от коррекции по тренду (классика). У второго уникальный лютый мозговыносящий без_бутылки_не_разберёшь_эти_формулы анализ силы валют.
Первый уже года 4 пашет, но с большой просадкой.
Второй пару лет где-то.
У меня диссонанс: разгонять свой мелкий депо и рисковать на слив, либо вложиться в один из этих граалей, но с небольшой прибыльностью.
У меня логика любого эксперта не позволяет слить.
Но, при этом - они регулярно показывают недопустимое поведение и снимаются с торгов. В результате - я имею не резкий слив, а "слив со скоростью спреда".
Т.е., если не спред, то амплитуда вокруг нуля прироста? Это же норм сов
Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок. Причём... у обоих авторов нейросетевики.
Только у первого базис простой - торговля от коррекции по тренду (классика). У второго уникальный лютый мозговыносящий без_бутылки_не_разберёшь_эти_формулы анализ силы валют.
Первый уже года 4 пашет, но с большой просадкой.
Второй пару лет где-то.
У меня диссонанс: разгонять свой мелкий депо и рисковать на слив, либо вложиться в один из этих граалей, но с небольшой прибыльностью.
Если паммы у брокера А...ри, киньте в личку ссылку на них, интересно посмотреть.
Есть, две штуки. Один очень известный по своему создателю (трейдер-звезда в СНГ), второй только начинает завоёвывать рынок.
А имена почему боитесь озвучивать, хотя бы первого? Они слишком известны, чтобы их называть?
ну так поведайте нам. Словам нынче грош цена. И грош даже много.
Дайте интригу подогреть)
Вот графики с реалов второй совы.
Первый 7-8 месяцев, если не обшибаюсь, тестирование на центовике.
А это уже памм. Только стейт старый, когда ему было месяца 2-3
А это он же, только сейчас, 5 месяцев где-то (правда муха врёт, там уже 102%, а она занижает)
Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(
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