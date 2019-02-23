Вы бы инвестировали в ПАММ-счет, который вообще не сливает? - страница 4
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Я просил управа создать такой памм. Он сказал "посмотрим". А пока создал памм с риском на сделку не 1, а 2%, средняя просадка увеличилась до 8%, а средняя прибыль до 30-40% макс. Ну, хоть что-то
не забывайте, это ПАММ - там часть бюджета как-бы заморожена на выплаты и выходы. То есть организатору нужна "подушка" не только изпохоже что реальная просадка получилась 10-20, а прибыль около 45-50. Это скорее очень рискованно, и надо смотреть все условия.
торговых условий и стратегии, но и на то что кто-то может выйти и унести свои деньги. Чтобы выход вкладчиков не влёк коренного пересмотра текущего ММ.
Дайте интригу подогреть)
Вот графики с реалов второй совы.
Первый 7-8 месяцев, если не обшибаюсь, тестирование на центовике.
А это уже памм. Только стейт старый, когда ему было месяца 2-3
А это он же, только сейчас, 5 месяцев где-то (правда муха врёт, там уже 102%, а она занижает)
Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(
красный брокер Ин...форекс
Если грааль, то отведите туда торговать свою бабушку/дедушку/жучку/внучку, получите вступительный бонус, количество вступительных бонусов ограничено размерами Вашей семьи - спланируйте регистрации и на 10 родственников(бонусов) у Вас получатся затраты всего 150$.
не забывайте, это ПАММ - там часть бюджета как-бы заморожена на выплаты и выходы. То есть организатору нужна "подушка" не только изпохоже что реальная просадка получилась 10-20, а прибыль около 45-50. Это скорее очень рискованно, и надо смотреть все условия.
торговых условий и стратегии, но и на то что кто-то может выйти и унести свои деньги. Чтобы выход вкладчиков не влёк коренного пересмотра текущего ММ.
Не-не, там у одного управа просадка 5% с копейками при среднемесячном профите 20% (им создан ещё второй памм, с риском 2% на сделку, соответственно, и просадкой до 10%, прибылью до 40%), а у другого управа просадка достигает 50%, но на протяжении 18 лет. Т.е., с начала 2000-х до 2016, если не ошибаюсь, тесты показывают прибыль каждый год, то форвард на реале, начавшийся в 2016, до сих пор показывает те же самые результаты на истории, и прибыль, в отличие от первого управа, достигается за полгода-два, от 30 до 500% годовых, а у первого каждый месяц в плюсе. Первый более-менее для людей, второй для долгосрока.
Вот, кстати, второй, у него картинка не такая сглаженная, как у первого.
с 2016 года счет, реал
Картинки ни о чём. С чего Вы взяли, что советник не сольёт через два года, например. Возраст 8 месяцев, это возраст грудного младенца. Покажите счёт, где будет хотя бы года 3-4. Вообще несерьёзно.
Выше счету почти 3 года.
И, чтобы слить, нужна логика оному. Например, торговля на индикаторах, когда рынок меняется. Или паттерны, которые в год свиньи не работают. А у одного управа уникальный анализ графика, по которому определяется сила пар, и отстающие по силе, либо ослабеващие по динамике он покупает/продаёт. Т.е., чтобы слить со стоплоссом в 1%, нужно, во-первых, очень долго ждать, во-вторых, за это долгое ожидание пары не могут так разнится, будет какой-то коллапс. В третьих, самообучающийся нейросетевик подстроится под любые "настроения", если они имеют место быть.
У второго управа классика - торговля от коррекции, мультивалютный. Т.е., нужен флет какой-то ровный горизонтальный по всем мажорам одновременно, причём очень долго, чтобы рынок "обманул" нейросетевик. Такого в природе не наблюдается.
Позиция "всё равно сольёт" просто не подкрепляется. Нужны как минимум, основания. Вон, у Георгия тоже не сливают, а плохо себя ведут. Скоро он их воспитает и они начнут вести себя нормально!
Только прибыльность небольшая, от 10 до 20% в месяц.
10-20% в месяц не большая? Это самый настоящий грааль)
10-20% в месяц не большая? Это самый настоящий грааль)
У меня в наличии 100 долларов, 20% от них - бее. На оплату ВПС и интернета, даже на мороженое своей даме не хватит. А больше ста - слишком много посливал до этого, больше позволить пока не могу.
Вот было бы хотя бы 50% - ммм, другой вопрос))
Дайте интригу подогреть)
Вот графики с реалов второй совы.
Первый 7-8 месяцев, если не обшибаюсь, тестирование на центовике.
А это уже памм. Только стейт старый, когда ему было месяца 2-3
А это он же, только сейчас, 5 месяцев где-то (правда муха врёт, там уже 102%, а она занижает)
Так то, ребятки, грааль существует. С такими процентами сразу не разбогатеешь. А мне нужен разгон, этих процентов мало(
А что за ПАММ такой со стартом в $65 (на график примерно так). У альпы вроде минимум $300
А что за ПАММ такой со стартом в $65 (на график примерно так). У альпы вроде минимум $300
Брокер другой. Я уже посидел в бане за отсутствующий состав правилонарушения, а у вас Вас уже состав есть: не советую упоминать их имена. Здешние ребята надзиратели, как суды разных инстанций: вроде одна судебная система, а могут друг друга поотменять. Никогда не знаешь, какое настроение